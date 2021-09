Sin embargo, ante aquella

pregunta, el anarquismo insistir谩 en proponer la solidaridad como forma

de cohesi贸n social. El c贸digo gen茅tico del anarquismo, gracias a

Kropotkin, sabe que la sociabilidad (concretada en el apoyo mutuo) es

una ley de la naturaleza, tan poderosa al menos como el llamado combate

por la supervivencia. La propuesta de la solidaridad, como factor

predominante en la vida social, no supone, como solemos escuchar a menudo,

un “optimismo antropol贸gico” ni niega las complejidades de la realidad

del ser humano. Se trata de una alternativa a esta especie de

socialdarwinismo a que nos obliga el capitalismo. Creo poder afirmar

que ning煤n pensador anarquista ha tenido una confianza extrema en una

supuesta naturaleza ben茅vola del ser humano. No se trata de convertir en

buenos a todos los seres humanos, sino de que la sociedad no los

envilezca, los haga todav铆a peores.

No hay ning煤n af谩n

homogeneizador en afirmar que alguien que se considere anarquista solo

puede confiar en la solidaridad y el apoyo mutuo como factor

predominante de la convivencia social. Debemos insistir en ello y

reproducir, en la medida que nos sea posible, lo que considerar铆amos esa

sociedad anarquista en cualquier 谩mbito de nuestra existencia. No es

ensalzar al ser humano, se trata de potenciar lo que consideramos que s铆

forma parte de su naturaleza: la sociabilidad. Recordaremos una

vez m谩s que, para el anarquismo, el concepto de libertad solo cobra sentido dentro de la sociedad. Arist贸teles

hablaba del hombre como “animal pol铆tico”, algo repetido por Bakunin en

diversas ocasiones, y creo que muy asumido por la moderna disciplina de

la sicolog铆a social. Sin embargo, si podemos entender de esta manera que

la posibilidad de organizaci贸n social existe en cada uno de nosotros,

no as铆 el Estado o cualquier forma de organizaci贸n externa al ser

humano. Lo necesario es la sociedad, no el Estado.

Para

Bakunin, resultaba absurda la idea contractualista, del hombre como

previo a la sociedad. La met谩fora de una serie de hombres en estado

natural como creadores de las sociedad mediante un pacto, se convierte

en irrisoria en la pr谩ctica. El hombre nace ya en el seno de una

sociedad, y de alguna manera determinado por ella. De la manera que

fuere, lo que hace al individuo desarrollarse (pensar, hablar, amar,

desear…) es la sociedad. El hombre aislado es para el anarquista ruso

una ficci贸n, una abstracci贸n similar a la idea de Dios. Recordaremos la

idea del aut茅ntico individualismo, el que supone autonom铆a e

independencia en cada persona y reconocimiento de las mismas cualidades

en los otros.

Por el contrario, el individualismo aislado (aunque se d茅

tambi茅n en formas sociales, en la que se prima el lucro material y el

utilitarismo) se muestra como impotente e incapaz de relacionarse

aut茅nticamente con los otros. En este punto, llegamos a la frontera

entre liberalismo y anarquismo, ya que el primero vincula la libertad

con la propiedad y se ver谩 determinado a relacionarse con los dem谩s de

forma estrictamente mercantil. Tal y como lo expresaba Bakunin, las

relaciones motivadas por necesidades econ贸micas, y no sancionadas o

apoyadas por una necesidad moral, solo puede recibir el nombre de

explotaci贸n. Una sociedad, la burguesa (hay que seguir empleando este

nombre, aunque a algunos les suene algo anacr贸nico, seguimos en ese

estado en el que se prima la competencia y siguen existiendo

explotadores y explotados), estructurada a partir de un individualismo

utilitarista y del 谩nimo de lucro, en el que hay una evidente carencia

de solidaridad (m谩s all谩 de poses medi谩ticas sin excesivo contenido),

solo puede recibir el nombre de darwinismo social.

Podemos

reivindicar la herencia kantiana, a trav茅s de Bakunin: el ser humano no

es un objeto que lo utilizamos como medio, es un fin en s铆 mismo. Se

trata de una reivindicaci贸n de la dignidad humana, pero no en abstracto,

sino reconociendo esa posibilidad en cada individuo. La libertad y

autonom铆a de cada ser humano solo cobra sentido en una comunidad de

hombres libres. Frente a la visi贸n que reduce la sociedad a una mera

satisfacci贸n de las necesidades primarias de subsistencia, se

reinvidican los rasgos morales que alcanzan su plenitud en la vida

social. Libertad y autonom铆a, por otra parte, son dos conceptos

铆ntimimamente vinculados: hombres que no des茅en dominar ni ser

dominados, que piensen por s铆 mismos sin repetir lo que dicen otros, que

sean capaces de alcanzar la mayor铆a de edad. No hay ninguna divisi贸n

entre teor铆a y praxis: se presupone que el ser humano libre, capaz de

afirmar “yo pienso”, es capaz por encima de todo del “yo act煤o” de forma

libre y espont谩nea.