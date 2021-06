Mercado y Estado, sector privado y sector p煤blico, contribuyentes y subsidiados, frugales y derrochadores, trabajadores y vagos. El mundo es feo porque la 鈥済ente con iniciativa鈥, la 鈥済ente que se esfuerza鈥, los 鈥渃ontribuyentes鈥, en fin: la 鈥済ente com煤n鈥 y 鈥渆l hombre sencillo鈥, no acceden al premio del consumo, el bienestar y la prosperidad material, porque hay 鈥渧illanos鈥 que interfieren y hacen que el 鈥渆sfuerzo鈥 y el 鈥渕茅rito鈥 no sean una garant铆a para lograr la meta: el Estado con sus impuestos, sus regulaciones, sus burocracias pol铆ticas y administrativas que no entienden el mecanismo autom谩tico del mercado; el Estado con su 鈥済asto innecesario鈥, con su vocaci贸n por sostener a empresarios 鈥渕arginales鈥 e 鈥渋neficientes鈥 y a la fuerza de trabajo 鈥渕enos capacitada鈥.

