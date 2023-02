–

Por Redacci贸n. LQSomos.

Dedico estos recuerdos a todos los enlaces y puntos de

apoyo de la Agrupaci贸n Guerrillera de Levante y Arag贸n;

a los guerrilleros mismos y a todos sus familiares.

Tambi茅n los dedico a mi amiga y compa帽era Trinidad

Sardina Merino por su paciencia y por las horas que le

he robado para poderlos mal escribir.

Con todo cari帽o y respeto.

Jos茅 Manuel Montorio Gonzalvo 鈥淐haval鈥

Cordillera Ib茅rica no es un libro m谩s sobre la guerrilla. Es el libro que no se hab铆a escrito sobre la guerrilla; es un reconocimiento a todos aquellos guerrilleros, mujeres y hombres, y puntos de apoyo supervivientes, a los que Franco calific贸 de bandoleros y que no eran sino luchado卢res antifranquistas y por la libertad de los espa帽oles.

Desde que la guerrilla iniciara sus primeros movimientos en la pen铆nsula, el discurso franquista mantuvo siempre el paralelismo entre la figura del guerrillero y la del delincuente tradicional, atribuyendo de este modo al primero caracter铆sticas propias y exclusivas del segundo. Se buscaba, con esto, crear confusi贸n en la sociedad en detrimento del verdadero valor y significado de la lucha guerrillera, negando el car谩cter pol铆tico y militar de los enfrentamientos.

Las sucesivas investigaciones de los historiadores y las aportaciones de los testimonios vivos de los protagonistas de aquellos a帽os de lucha antifascista, han contribuido a superar la identificaci贸n del guerrillero como atracador y bandido reconociendo a los componentes de las diferentes agrupaciones guerrilleras, repartidas por la geograf铆a espa帽ola, como continuadores de la lucha que se inici贸 como consecuencia de la sublevaci贸n militar de julio de 1936.

Un libro contado en primera persona por su autor Jos茅 Manuel Montorio Gonzalvo 鈥淐haval鈥, al que tuvimos muchos miembros de LQSomos la oportunidad de conocer, compartir y debatir muchos temas de nuestra reciente historia, siempre al calor de las Jornadas del Maquis de Santa Cruz de Moya.

Imprescindible en tu biblioteca.

Descárgate el libro 'Cordillera Ibérica. Recuerdos y olvidos de un guerrillero'



