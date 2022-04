–

April 10, 2022

Dos cartas de Libre Flot del 4 y 7 de abril:

“Si bien estos casi 16 meses de detención en régimen de aislamiento me han dejado muchas más cicatrices físicas, pero sobre todo mentales y psicológicas, que 10 meses de guerra en Siria. Incluso cuando sobreviví a la liberación de Raqqa, frente a las tropas de Daesh que defendían con uñas y dientes la capital de su califato.

¡Quedo estupefacto, no sólo por la censura que se hace en torno a mi situación, sino especialmente por el silencio frente a mi legítima y razonable petición que mantiene el gobierno francés, la Fiscalía Nacional Antiterrorista, el juez de instrucción Jean-Marc Herbaut, demostrando así su elección de dejarme morir!

Sin embargo, en este cumpleaños, después de 36 días de huelga de hambre, en un momento en que mi estado de salud se vuelve más peligroso que nunca, elijo la vida como un renacimiento, una nueva vida acompañada de esta primavera y le doy la espalda a un potencial desenlace fatal. Este 4 de abril de 2022, a las 18 horas, decidí volver a alimentarme.

Pero nada ha terminado aún, sigo encerrado, enterrado vivo y más que nunca, espero su apoyo y llamo a la solidaridad. Reitero que sólo pido que me traten como a todos mis compañeros acusados, es decir, que me liberen por el momento para poder demostrar el lado calumnioso de esta vergonzosa acusación terrorista que no se sostiene.

Saludos y respeto,

LibreFlot .

” Hoy, 7 de abril de 2022, me dieron de alta, con un brazalete electrónico, por razones médicas…

Por lo tanto, fui trasladado a un establecimiento hospitalario, gratuito, para poder beneficiarme de todos los cuidados necesarios como consecuencia de este largo período de inanición. Podré concentrarme en reconstruir mi cuerpo, mi intelecto y mi psique.

Esta es una gran noticia para mí, aunque probablemente haya un largo camino por recorrer para acabar con la farsa de la acusación terrorista, conocida como el asunto 8.12.

Pero no os olvido y quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas, colectivos y organizaciones que me apoyaron y difundieron la información.

No tengo más palabras para expresar mi agradecimiento!

Gracias otra vez,

BERXWEDAN JIYAN E!

Libre Flot . »