De parte de Portal Libertario OACA

Elaborada por Ignacio C. Soriano y por Francisco Madrid

Introducción de Francisco Madrid y de Ignacio C. Soriano

Han colaborado con referencias documentales: Miguel Ángel Carmona Bole, y José Navarro Monerris Pito, Manel Aissa y Juanjo, Miquel Vallés, Antonia Fontanillas Borrás, Rafa Maestre, Eliseo Fernández (Galicia), Miguel Íñiguez (Biblioteca particular y enciclopedia del anarquismo), José Ignacio Orejas Pérez (País Vasco).

Especial labor, en la comprobación de datos y en la aportación de documentos, ha sido la de Carles Sanz (Centro de Documentación Histórico Social de Barcelona) y la de David Valle (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca). Además, también lo han hecho Kees Rodenburg (Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam), Manuel Carlos García Amador y Florentino Martín Monje (Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid), Miguel Ángel Pradera Trobajo (Biblioteca particular), Maribel Giner (Biblioteca Pública Arús de Barcelona), Liliana Jofre y Pablo Pérez (Federación Libertaria Argentina y Biblioteca Popular José Ingenieros de Buenos Aires), José Luis Gutiérrez Molina (Andalucía), José Vicente Martí Boscá (Batas Negras), Raquel Pérez Brito (Canarias), José María Salguero Kani (esperanto).

Para contactos: <anarcotekaARROBAgmail.com>

SUMARIO

Introducción. La literatura anarquista

El misterio del libro

El libro y el periódico: la propaganda anarquista en el siglo xix (1869-1898)

Los frentes de lucha del anarquismo. Editoriales (1898-1917)

El anarquismo entre el fuego cruzado de Estado y Capital (1917-1931)

El anarquismo en los años republicanos (1931-1939)

El papel de las imprentas en el desarrollo de la literatura anarquista

El laberinto de la distribución

Las bibliotecas anarquistas: objetivos, orientación y funcionamiento

El teatro. Los textos perdidos

La creación literaria anarquista. Algunos ejemplos

La imagen

Epílogo: algunas indicaciones sobre la bibliografía del anarquismo

Referencias bibliográficas a la Introducción

Bibliografía general del anarquismo en España 1868-1939

Obras de autoría no libertaria (desarrolladas en Bibliografía general)

Colecciones

Índices

De colecciones

Onomástico

De editoriales e imprentas

Plan General de la Obra

Cuando hace ya algunos años Claudio Venza y el que suscribe nos propusimos llevar a cabo una recopilación de documentos sobre el anarquismo en España, poco podíamos imaginar la envergadura que este iría tomando a medida que se fueron concretando las líneas maestras que definían el desarrollo del movimiento ácrata.

Lo que en un principio se había proyectado como una recopilación en dos volúmenes que recogieran lo más significativo de su evolución, tanto en el plano teórico como en su práctica revolucionaria o sus manifestaciones culturales, no tardó en ser superado por el ingente volumen de la documentación de que disponíamos.

De los dos volúmenes se pasó rápidamente a cinco y con esta idea iniciamos los trabajos de selección del material documental; pero, después de la publicación del primer volumen, nuestras previsiones se vieron de nuevo desbordadas y hubo que rectificar de nuevo el proyecto que ya parecía definitivo.

Sin que tampoco se pueda afirmar con absoluta seguridad en estos momentos, el proyecto parece ya concluido en sus aspectos esenciales y también su división cronológica. Por tanto el plan de la obra quedaría como sigue:

Volumen I: Organización y revolución: De la Primera Internacional al Proceso de Montjuic (1868-1896) (ya publicado)

Volumen II: Los frentes de lucha del anarquismo

Tomo I: Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo (1898-1907)

Tomo II: El desarrollo de la cnt y las estructuras organizativas de los grupos anarquistas (1910-1917)

Volumen III: La revolución frustrada y la dictadura (1917-1931)

Volumen IV: La II República española (1931-1936)

Volumen V: La Revolución española (1936-1939)

Volumen VI: Bibliografía e Historiografía

Tomo I: Bibliografía (1869-1939)

Tomo II: Historiografía

A fin de no perder la coherencia temática que habíamos proyectado, algunos volúmenes han tenido que subdividirse en varios tomos en lugar de aumentar su número, ya que esto nos hubiera obligado a publicarlos siguiendo una rigurosa sucesión cronológica y ello, según explicaré, hubiera retrasado considerablemente la conclusión del proyecto.

Efectivamente, como señalaba al principio, en un plan de tamaña envergadura surgen continuamente imponderables que en el mejor de los casos obligan a modificarlo y en el peor dejan la obra inconclusa y esto último es precisamente lo que no quisiéramos que ocurriera. Para ello, los compiladores del primer volumen decidimos repartirnos la tarea y publicar los trabajos en función del avance de nuestras investigaciones.

Por mi parte he creído oportuno publicar en primer lugar una relación de la producción bibliográfica anarquista en los primeros setenta años de su existencia, porque me parece una herramienta de gran utilidad para conocer el desarrollo del movimiento en esos años y sería el necesario complemento al trabajo que sobre la prensa anarquista en esos mismos años presenté como tesis[1]. Aunque los estudios en este campo son muy escasos y bastante fragmentarios, lo cual dificultaba enormemente el trabajo de recopilación de información, la inestimable ayuda de un grupo de compañeros –citados en otro lugar– ha facilitado el acceso a muchísimas referencias bibliográficas que de otro modo hubieran quedado, quizá definitivamente, en el olvido. No obstante, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, con toda seguridad muchas de estas referencias se habrán perdido por el camino, pero confiamos que hayan sido las menos posibles. Paco Madrid

[1] Madrid Santos, Francisco (1991).