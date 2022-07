–

Publicado y Producido por Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne y Acracia Publications Biografía elaborada por Vicente Ruiz (hijo)

Comentario preliminar

Este es el primero de lo que espero será una pequeña colección de libritos reflejando las vidas de exiliados españoles que he conocido y con quien he convivido en el curso de mi vida por las diversas latitudes geográficas en las cuales he residido, y, que eventualmente integraran las páginas de “Recuerdos, anotaciones y crónicas de un hijo del exilio Español”.

Es mi pequeña contribución para asegurar que las vidas de estas personas que dieron todo no queden en el olvido. Con muchas de estas personas reproduzco testimonios escritos por ellos mismos relatando sus experiencias durante etapas angustiosas de sus vidas, y con otros, incorporo artículos o poesías que escribieron reflejando sus analices ideológicos e históricos. Todos estos párrafos relacionan la vida de almas exiliadas e inevitablemente mis recuerdos personales de momentos vividos con ellos. Todos ellos, demostrando sus conocimientos de los hechos ocurridos en las tierras que nacieron y donde desarrollaron sus ideales por los cuales sufrieron un largo destierro alejados de sus familias y compañeros/as. Todas estas personas manteniéndose firme en sus posiciones de conciencia social continuando una militancia honrada por donde se encontraran, contribuyendo con una incansable tarea propagandística en contra la dictadura fascista de España y a la vez desplegando una labor íntegra propagando la idea del comunismo libertario.

Desearía aprovechar estas líneas para agradecer a varias personas que han constantemente apoyado mi persistencia en buscar, rebuscar, leer y re-leer y que también me han facilitado documentación que ellos han encontrado.

Y continuo, expresando mi más profundo agradecimiento, a Eliane Ortega Bernabéu que me ha facilitado documentación de los campos. Gracias por tu incansable investigación y constante denuncias sobre las injusticias y mal tratos recibidos por los exiliados españoles en los campos de concentración establecidos por las autoridades francesas en el desierto norte africano.

Este trabajo aquí producido, es solamente uno de muchos otros que destellan un episodio de vidas vividas, entroncadas colectivamente, en una misión de impulsar las mejores inquietudes y de apoyar y estimular toda acción en defensa de la dignidad humana.

Vicente Ruiz (hijo)

Melbourne – Julio 2022