LIBRO EN SOLIDARIDAD CON ALFREDO COSPITO

«El rey está desnudo, el maestro puede y debe sangrar». Compilación de textos.

Alfredo Cospito, compañero anarquista preso, lleva desde el 20 de octubre en huelga de hambre luchando contra el 41 BIS, régimen en el que se encuentra condenado a cadena perpetua. Varixs compañerxs han iniciado huelgas de hambre en solidaridad con él. No permitamos su asesinato.

«No me rendiré a vuestros barrotes, uniformes y armas. Me tendréis siempre como un irreductible y fiero enemigo. No estoy solo. Nunca estaré solo. Lxs anarquistas nunca estarán solxs. Miles de proyectos en la cabeza, una esperanza en el corazón que continúa viviendo cada vez más fuerte y siempre más compartida».