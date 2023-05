–

Con base en un conocimiento profundo de la historia y la literatura, este libro ofrece una propuesta original para el estudio de las relaciones de poder. Parte de un hecho incuestionable: que los actores de la vida social y la política no reducen sus intervenciones al escenario público. Por el contrario, los temas de mayor importancia se dirimen fuera del alcance del adversario, y los mecanismos con que los dominados ocultan o disimulan sus propósitos resultan vitales, aun en situaciones de relativa estabilidad. El autor propone, pues, enfocar no las formas aparentes de la hegemonía, sino las prácticas cotidianas que se verifican detrás de la arena pública; privilegiar no los discursos oficiales, sino los procedimientos de encubrimiento lingüístico, los códigos ocultos, el aprovechamiento del anonimato y la ambigüedad intencional, para descifrar, con esos datos, el conjunto de las relaciones de poder.

James C. Scott

