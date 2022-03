[Libro] Pablo González Casanova: Una personalidad excepcional

17 mar 2022

>>Lee y/o descarga el libro en nuestra sección de Libros para Descargar<<

Referirse a don Pablo cuando de forma tan activa y lúcida cumple cien años de vida me hacen recordar lo que escribieron sobre la vejez la filósofa existencialista y feminista Simone de Beauvoir y el retórico y fino estilista Marco Tulio Cicerón. La combativa francesa en el siglo pasado reflexionó que cuando uno llegaba a la vejez había disminución de las facultades mentales y un cambio de su actitud con respecto al mundo; pero pensaba que no debería uno acercarse al final de su vida con las manos vacías y en solitario. Aconsejaba continuar persiguiendo fines que dieran sentido a la vida, como la dedicación a la gente, a comunidades, a causas y a seguir creando. Se deberían mantener pasiones lo suficientemente fuertes. Resaltaba que la vida conservaba un valor siempre y cuando se compartiera con los demás; amor, amistad, compasión y también indignación, porque entonces seguiría habiendo razones para hablar y actuar. Habría que vivir la vida lo suficientemente comprometida, lo suficientemente justificada como para seguir adhiriéndose a ella (De Beauvoir, 1970). El también polémico latino, en el siglo primero antes de nuestra era, redactó un texto clásico en el que consideraba a la vejez como un momento de creatividad Pablo González Casanova: una personalidad excepcional Jorge Alonso 6 fructífera y para seguir aprendiendo; la veía propicia a la realización de síntesis de muchas experiencias (Cicerón). Se ha calculado que actualmente en el mundo hay alrededor de medio millón de personas con cien años o más. En México esa cifra se estima en 19 mil personas. Si vemos el caso de don Pablo, los años han condicionado algo una fortaleza que era poco común; pero en nada ha cambiado su actitud ante la vida, pues sus sentipensares siguen muy dinámicos en pro de un mundo con justicia, libertad y verdadera democracia. Su mente no ha menguado, sino mantiene claridad, dinamismo y compromiso con los de abajo.

Mucho se ha escrito, y muy bien, sobre el pensamiento, la obra y la acción de don Pablo. Resulta cuesta arriba tratar de hablar sobre lo que ha sido, es y sigue siendo; pero intentemos, aunque temo quedar muy lejos de lograr un acercamiento que le haga justicia. Víctor Toledo nos recordó la monumental obra de González Casanova contra la modernidad capitalista (Toledo, 2021). Debemos alegrarnos ante una personalidad como la de don Pablo quien a sus cien años sigue teniendo una relevante actividad con importantes reconocimientos. Siendo un escritor tan activo, su producción es impresionante. Si se busca en Internet su nombre, aparecen 168 mil entradas; y si se circunscribe a lo estrictamente académico, aparecen más de 11 mil registros. El sociólogo Raúl Romero escribió que Pablo González Casanova ha sido formador de muchas generaciones a las que ha encaminado hacia los conocimientos más avanzados de la ciencia crítica y de las nuevas ciencias. Apuntó que había sido pionero en México del conocimiento interdisciplinario. Impulsó instituciones y una gran actividad nacional e internacional para que hubiera un diálogo crítico entre las humanidades 7 y las ciencias. Ha hecho suya la lucha por la democracia, la liberación y el socialismo. Se ha solidarizado con los procesos sociales transformadores en casi todo el mundo. En América Latina se le tiene un gran aprecio por su espíritu liberador, no atado a ninguna ortodoxia; y muy comprometido. Acompañó la resistencia contra el golpe de Estado en Guatemala (1954), a la revolución cubana desde 1959, a la Unidad Popular con Salvador Allende en Chile, al auténtico sandinismo en Nicaragua, a la revolución encabezada por el comandante Hugo Chávez en Venezuela y, sobre todo, a la rebelión zapatista. Se le ha alabado porque destaca como un gran ser humano, de corazón joven y pensamiento vigente; por ser ejemplo de congruencia, espíritu independiente y crítico; porque, sin importarle los ataques personales provenientes de los de arriba, se ha colocado decididamente al lado de los y las pobres de la tierra (Romero, 2021).

Haré un apretado recorrido por su trayectoria enfatizando su compromiso universitario, su búsqueda incansable de nuevos paradigmas, y la dilucidación que ha sintetizado de algunos conceptos que le han importado mucho. Aludiré a sus principales estudios en torno a diversas temáticas políticas imantadas por la democracia. Enfatizaré su vital compromiso con la lucha zapatista.

Jorge Alonso

El 11 de febrero de 2022 el doctor Pablo González Casanova cumplió 100 años de intensa vida intelectual y comprometida con la causa de los pobres de la tierra. Hemos seleccionado algunos enlaces para los interesados en ver algunos de sus libros, de sus capítulos, de sus artículos, de sus videos y de algunos libros y escritos sobre su obra y su vida. En esta forma la Catédra Jorge Alonso se suma a los diversos homenajes con motivo de su centenario.

(Publicado originalmente en Camino al Andar.)