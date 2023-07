–

PODER Y LIBERTAD. Estudio sobre la naturaleza, las modalidades y los mecanismos de las relaciones de poder

En la presente obra el autor se propone:

Avanzar hacia el esclarecimiento de los aspectos problemáticos en el estudio de las relaciones de poder y ofrecer los instrumentos teórico/prácticos que permitan decidir frente a una determinada relación social, si se trata o no de una relación de poder, de qué tipo, en qué grado y con producción de qué efectos.

Este análisis, que no pretende ser “neutro” sino que se conduce desde unos fuertes presupuestos teóricos previos, tomados de Pierre Clastres (el poder no es necesariamente coercitivo), de Michel Foucault (las relaciones de poder son

constitutivas de todos los dominios de lo social y se engendran localmente en cada sector de lo social) y del pensamiento libertario (no hay ejercicio de poder inocente y que no tienda a crecer hasta donde se le imponga un límite).

El libro, en base a la tesis doctoral de Ibáñez, es uno de los estudios y análisis más impresionantes sobre el poder y la dominación que se hayan publicado.

Fuente: https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/biblioteca.html