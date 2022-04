–

De parte de Sare Antifaxista April 10, 2022 174 puntos de vista

Pol Andi帽achen espektro osoko antifaxismoa

Irati Hormaza * E.H

Pol Andi帽achek, Kataluniako kazetari eta cuellilargo komunikazio kolektiboaren koordinatzaileetako bat, 2021eko apirilean argitaratu zuen bere lehen saiakera: Todo el mundo puede ser ANTIFA: Manual pr谩ctico para destruir el fascismo. Borroka antifaxista desestigmatizatzeko eta 芦espektro osora禄 eramateko asmoz, Andi帽achek ideiak, adibideak, datuak eta hainbat baliabide bildu ditu antifaxismoaren alderdi intersekzionala eta zeharkakoa sustatzeko, borroka faxismoaren multiformetasunarekin eta estrukturaltasunarekin uztartuz.

Antifaxismoari buruzko sarrera argigarri eta informatibo baten ondoren, egileak ibilbide zabal eta dinamiko bat egiten du 19 kapitulutan, borroka aplika daitekeen errealitate eta esfera ezberdinak aztertuz. Norberaren deseraikuntzatik eta berrasmaketatik hasita, bakoitzaren ingurunearen babesetik eta zaintzatik pasatuz eta bizi garen sistemaren funtzionamendua ikuskatuz, Andi帽achek faxismoaren presentzia horietako alderdi bakoitzean aztertzen eta nola aurre egin dakiokeen deskribatzen du.

Liburuak, antifaxismoaren oinarriei buruzko gida zehatza eta nahiko osoa izateaz gain, erakusten du ez dela beharrezkoa militantea izatea borrokarekin bat egiteko eta zapalkuntzaren eta egiturazko indarkeriaren aurkako ekintza eraginkorrak burutzeko. Eskaintzen dituen tresnei esker, aurre egiten ari garena ulertzen laguntzen du, eta, zalantzarik gabe, ahal dugun heinean, gutxi izanda ere, aurpegia ematera animatzen gaitu. Andi帽achek azaltzen duenez, 芦Bere burua antifaxista gisa definitzen duen pertsona orok bere ekarpena erosoen sentitzen den moduan egin behar du, egokien deritzona eta gehien lagundu dezakeela estimatzen duena. Baina denok behar dugu elkar禄.

Nire kasuan, ez nekien antifaxista nintzela liburua irakurri nuen arte, antifaxismoa borroka militante gisa ulertzen nuelako eta ez nituelako defendatzen dituen balioak guztiz ezagutzen. Liburu honek, borroka ulertzen laguntzeaz gain, haren parte naizela eta egunerokotasunean aktiboki erabil dezakedala ikusarazi zidan. Horretaz gain, Andi帽achek norberaren lekuko talde antifaxistekin bat egitera animatzen du irakurlea, eta honi esker ezagutu nuen Bilboko Sare Antifaxista. Mila esker Pol Andi帽achi borrokaren mezua hain zeharka eta modu intersekzionalean zabaltzeagatik, horrela niregana iristea lortu baitu. Elkartasun, oroimen eta duintasunez faxismoaren kontra. Ez dira pasako!

Libro: Todo el mundo puede ser ANTIFA

El antifascismo de espectro completo de Pol Andi帽ach

El periodista y uno de los coordinadores del colectivo de comunicaci贸n cuellilargo Pol Andi帽ach public贸 su primer ensayo el pasado abril de 2021 titulado: Todo el mundo puede ser ANTIFA: Manual pr谩ctico para destruir el fascismo. Con el objetivo de desestigmatizar la lucha antifascista y llevarla al 芦espectro completo禄, Andi帽ach ha recopilado ideas, ejemplos, datos y diversos recursos para impulsar su aspecto interseccional y transversal, compaginando la lucha con la multiformidad y estructuralidad del fascismo.

Despu茅s de una introducci贸n aclaratoria e informativa del antifascismo, el autor hace un recorrido extenso y din谩mico por 19 cap铆tulos de las diferentes realidades y esferas en las que se puede aplicar la lucha. Empezando desde la deconstrucci贸n y reinvenci贸n individual, pasando por la protecci贸n y el cuidado del entorno de cada uno y escrutando el funcionamiento del sistema en el que vivimos, Andi帽ach describe los aspectos en los que el fascismo est谩 presente en cada uno de ellos y c贸mo combatirlo.

El libro, adem谩s de ser una gu铆a detallada y bastante completa sobre las bases del antifascismo, demuestra que no hace falta ser militante para unirse a la lucha y tomar acciones efectivas contra la opresi贸n y la violencia estructural. Gracias a las herramientas que proporciona, facilita la comprensi贸n de lo que estamos confrontando e innegablemente anima a todas a hacerle frente en la medida que nos sea posible, por m铆nima que sea. Tal y como explica Andi帽ach, 芦Necesitamos que toda persona que se defina como antifascista haga su aporte en la forma en que se sienta m谩s c贸moda, que considere m谩s oportuna y como crea que m谩s puede sumar. Pero nos necesitamos a todas禄.

En mi caso, ni siquiera era consciente de ser antifascista hasta que le铆 el libro, ya que entend铆a el antifascismo como una lucha militante y no conoc铆a los valores que defiende. Este libro no solo me ayud贸 a comprenderlo, tambi茅n me hizo ver que formo parte de 茅l y que puedo ejercerlo de forma activa en el d铆a a d铆a. Adem谩s de eso, Andi帽ach anima al lector a unirse a los grupos antifascistas locales, gracias a lo que conoc铆 la Sare Antifaxista de Bilbao. Gracias a Pol Andi帽ach por difundir el mensaje de la lucha de forma tan transversal e interseccional, ya que as铆 ha conseguido llegar a m铆. Nos vemos en las calles.