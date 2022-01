–

En este tiempo que la extrema derecha, los movimientos antivacunas y dem谩s manifestantes blanden la palabra 芦libertad禄 para justificar sus posiciones, puede ser de utilidad regresar al sentido de esta palabra.

La vacunaci贸n no es reciente, sino fruto de la ciencia y de investigaciones llevadas desde hace largo tiempo. La ciencia no es algo inm贸vil, congelado, sino que es, en s铆 misma, resultado de los avances y los consensos m谩s recientes.

El ARN mensajero tampoco data de ayer. Descubierto en 1961 su utilizaci贸n no comienza con la Covid.

Si bien los humanos pueden ser corrompidos, el consenso cient铆fico tiende a evitar la instrumentalizaci贸n de la ciencia apoy谩ndose en demostraciones reproductibles. Para nosotros anarquistas, la ciencia debe ser utilizada para ir hacia el progreso, lo cual es inherente al hecho de pensar colectivamente sobre su utilizaci贸n.

Es interesante observar que muchos cient铆ficos tienen poco que ver con las fronteras, la propiedad, y as铆 comparten sus investigaciones y descubrimientos. Despu茅s, est谩n los intereses privados de las empresas鈥 en nuestro mundo, el sistema capitalista se apodera de los progresos cient铆ficos (t茅cnicos, tecnol贸gicos, etc.) y los pone en provecho de s贸lo una parte de la poblaci贸n, es uno de sus principios.

隆El capitalismo es el expolio!

Es en este sentido en el que libertad y ciencias debieran estar vinculadas: la noci贸n de libertad abarca en su sentido inicial una condici贸n id茅ntica para todas y todos.

Esta noci贸n implica, pues, plantear la cuesti贸n de la organizaci贸n de la sociedad para que libertad no se convierta en licencia.

Si ser libre significase vivir sin tomar en cuenta al otro, ser铆a necesario tener el mayor poder posible para serlo. En este sentido, s贸lo aquellos que dirigen a los otros ser铆an libres ya que ellos mismos no tendr铆an que obedecer a nadie. Entonces nadie ser铆a verdaderamente libre.

Este enfoque que supone el desprecio hacia los dem谩s se denomina licencia, es una ausencia de libertad. El t茅rmino licencia es justamente el resultado de una sociedad en la que reina el poder: el 芦yo hago lo que quiero sin preocuparme de los otros禄, es una cuesti贸n de licencia y no de libertad.

El anarquismo est谩 comprometido con la libertad y no con la licencia

La libertad se entiende como un equilibrio social tomando en cuenta el conjunto de lo vivo. En ella est谩 concernida la individualidad tanto como la colectividad, y es que debemos distinguir individualidad de individualismo. Mientras que la individualidad se conjuga con la colectividad, el individualismo s贸lo funciona mediante el rechazo de 茅sta. Por lo dem谩s, el individualismo es fundamental para el sistema capitalista y sus poderes, pol铆ticos y patronales.

Para el capitalismo, es tanto el goce consumista ego铆sta a colmar, 芦cueste lo que cueste禄, humanamente, econ贸micamente, ecol贸gicamente. Para los otros dos, son tantos los individuos que no juegan en lo colectivo que entonces tanto la patronal los puede aplastar y el Estado poner bajo su control autoritario.

La licencia entra帽a, pues, la p茅rdida de la libertad de todas y todos, ya que ella se construye oponi茅ndonos unas a otras, unos a otros.

El actual clima de desconfianza, provocado por la confusi贸n y la actitud de los gobernantes no es extra帽o. Las tendencias conspiracionistas que emanan de este clima hacen el juego a los gobiernos, puesto que ellas van en el sentido de la licencia, y as铆, del 芦que cada quien se rasque con sus u帽as禄 del poder.

Hablar de libertad para justificar su posici贸n antivacuna es, pues, parad贸jico. En efecto, se pone en juego la cuesti贸n de la libertad del otro de no ser contaminado, de querer que la epidemia retroceda y, con ella, las medidas de restricci贸n.

En nuestra opini贸n es demasiado f谩cil abogar por una libertad (que es nada m谩s que una licencia); tomarse la licencia de no hacerse vacunar, de no actuar, teniendo la impresi贸n de que eso no pone en riesgo ni a uno mismo ni a los otros. Esta 芦no elecci贸n禄 es, sin embargo, elegir no tener en cuenta los avances cient铆ficos relativos a la salud p煤blica, de no tomar en consideraci贸n a los otros y, as铆, hacer tomar riesgos a los otros y accesoriamente a s铆 mismo. Tomar tambi茅n el riesgo de no ir en el sentido de la regresi贸n del virus y as铆 en seguir viendo nuestras libertades denegadas durante m谩s tiempo.

La creaci贸n del pase sanitario, 煤ltimo reto帽o de los palos del Estado, refleja nuestra incapacidad de organizarnos de manera colectiva, solidaria y materialista, a煤n en periodo de crisis. Es urgente que asumamos nuestras responsabilidades, evitando que nos sean impuestas. Eso abre la puerta a otras derivas autoritarias. Ya que ante el vac铆o de responsabilidad, el lugar viene a ocuparlo el Estado, autoritario por naturaleza. Es tambi茅n el retorno a las creencias y todas sus derivas: pensamiento m谩gico, b煤squeda de un culpable, eugenismo, derivas antiprogresistas, anticiencias鈥

Nosotros no somos anarquistas por gustar del caos. Somos anarquistas porque para nosotros la emancipaci贸n est谩 en el coraz贸n de todo. Es inadmisible que s贸lo los m谩s ricos puedan sanar, tener acceso a las vacunas, al saber cient铆fico y que puedan reencontrar una 芦vida normal禄. Esta visi贸n, libertariana, pr贸xima del darwinismo social, es nuestra enemiga.

La licencia de la que hablamos en esta epidemia, es la de consagrarse a s铆 mismo en detrimento de los dem谩s.

Nosotros abogamos por la buena vida de todas y todos.

Muerte a la Covid y al capitalismo, este sistema injusto que oprime y destruye.

Abolamos ahora, en todas partes y para siempre esa visi贸n ego铆sta del mundo.

隆Acceso a las vacunas para todas y todos!

隆Liberaci贸n de las patentes y reapropiaci贸n de los medios de producci贸n!

Nuestras luchas, nuestros ideales, no pueden limitarse a fronteras ni a otras herramientas para dividirnos.

隆Viva la Anarqu铆a!

Grupo Graine d鈥檃nar

Publicado en Le Monde Libertaire, n掳1832, octubre 2021.

Traducci贸n L. Gregoriux

Fuente: https://higiniocarrocera.home.blog