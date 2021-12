–

por Juan Manuel de Prada

La imposici贸n del pasaporte Covid no servir谩 para impedir la propagaci贸n del virus, sino para lo contrario

4 de diciembre de 2021

La utilizaci贸n del p谩nico como m茅todo de control del cerebro reptiliano est谩 propiciando un aparatoso derrumbe de la racionalidad. Y es inevitable que as铆 ocurra; pues los pueblos que carecen de un horizonte sobrenatural que sirva de desaguadero a sus miedos acaban atrapados en una c谩rcel de p谩nico incontrolable, que a la vez que act煤a como el m谩s poderoso disolvente de los v铆nculos comunitarios, arruina por completo el pensamiento l贸gico y abona las m谩s estrafalarias supersticiones.

El cerebro reptiliano tragacionista ha dado en la locura de creer que, puesto que las terapias g茅nicas experimentales no inmunizan, debe exigirse la inoculaci贸n de quienes se han resistido a la inoculaci贸n, en la creencia m谩gica de que, cuando toda la poblaci贸n est茅 inoculada, las terapias g茅nicas experimentales al fin inmunizar谩n, como por arte de birlibirloque. Se trata de una ideaci贸n delirante (de tipo paranoide) que, sin embargo, se ha logrado incrustar en el cerebro reptiliano de la poblaci贸n tragacionista, azuzada por politicastros inescrupulosos y por las cacat煤as y loritos que acaparan los medios de cretinizaci贸n de masas. Incluso el Tribunal Supremo ha evacuado una sentencia por completo desquiciada, autorizando el llamado pasaporte Covid, en la que se leen diversas paparruchas tragacionistas sin pies ni cabeza.

La sentencia de marras autoriza a la imposici贸n de este pasaporte, que desde luego vulnera gravemente la libertad ambulatoria y la protecci贸n de datos. Pero estas vulneraciones nos parecen balad铆es (un atropello m谩s entre los muchos que estamos sufriendo) e incluso deseables, pues contribuir谩n a que la desconfianza hacia las instituciones se acreciente, acelerando el colapso sist茅mico. Sin embargo, el gozo que nos produce el descr茅dito sist茅mico no debe cegarnos. Pues la imposici贸n del pasaporte Covid no servir谩 para impedir la propagaci贸n del virus, sino exactamente para lo contrario. Se trata de un salvoconducto que permitir谩 a las personas inoculadas y luego infectadas de coronavirus entrar m谩s f谩cilmente en contacto con otras todav铆a no infectadas, a las que podr谩n contagiar (adrede o inadvertidamente), sobre todo si su sistema inmunitario ha sido previamente da帽ado o debilitado.

El llamado pasaporte Covid es, en fin, una licencia para contagiar a mansalva, que al brindar una falsa sensaci贸n de seguridad a quienes lo porten convertir谩 restaurantes y centros de ocio en c贸nclaves coronav铆ricos. S贸lo la utilizaci贸n del p谩nico como m茅todo de control del cerebro reptiliano explica que los hosteleros no se rebelen contra una medida que los convierte involuntariamente en propagadores del virus. Sin embargo, all谩 donde se imponga esta licencia para contagiar, las escasas personas que a煤n no hayan dimitido del pensamiento l贸gico tender谩n a evitar restaurantes y centros de ocio. De este modo, aparte de no contribuir a la estigmatizaci贸n psicop谩tica de sus paisanos, proteger谩n su salud y contribuir谩n al bien com煤n, evitando la propagaci贸n del virus.