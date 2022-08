–

Las quemas nunca paran en esta tierra de sauces, juncos, canales y arroyos. Pero es mucho m谩s que humo lo que ocurre en el delta del r铆o Paran谩, uno de los m谩s grandes del mundo. Empresarios del agro y la urbanizaci贸n de lujo convirtieron los humedales en una sociedad an贸nima, mientras los funcionarios se arrojan las brasas unos a otros. El delta, hogar de unas doce millones de personas y una profusa biodiversidad, serpentea a lo largo de 320 kil贸metros desde Diamante, en Entre R铆os, pasando por Santa Fe hasta la desembocadura en el R铆o de la Plata, en territorio bonaerense. 鈥淚ncendios hubo casi siempre鈥, confirma el naturalista santafesino C茅sar Massi. Con su colega Enrique Sierra, de San Pedro, identific贸 con precisi贸n los focos que quemaron miles de hect谩reas las 煤ltimas semanas. Aunque los datos son p煤blicos e incluso hay leyes para prevenir el desastre y sancionar a los infractores, lo que prima es una inacci贸n que juzgan deliberada por parte de los tres poderes del Estado. 鈥淪i nosotros, recibiendo una alerta por mes de un servicio p煤blico que tiene la NASA, podemos identificar los lugares y las coordenadas, 驴c贸mo no lo puede hacer el Estado?鈥, dice Sierra. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

En di谩logo con Emergencia en la Tierra, los naturalistas hablan de c贸mo es vivir entre el humo, el impacto a largo plazo de las llamas en el ecosistema, el modus operandi y los intereses econ贸micos de los que queman, y la lucha por la ley de humedales nacida de un consenso pocas veces visto.

#Mir谩 en Rosario no se puede respirar. Mir谩 la destrucci贸n, mir谩 el territorio muerto por ecocidio, es el negocio de asfixiar. 鉁 Ma帽ana nos movilizamos al Monumento a la Bandera porque todo fuego es pol铆tico. pic.twitter.com/LN5C3Ml8jX 鈥 Mir谩 Socioambiental (@Mira_socioamb_) August 9, 2022

鈥淣o podemos respirar鈥

La frase se populariz贸 en redes sociales para convocar a cacerolazos y movilizaciones en Rosario y otras localidades a la vera del Paran谩. El humo se apoder贸 del aire, con consecuencias muy nocivas para la salud, como enumer贸 Patricio Eleisegui en Revista Sudestada.

C茅sar Massi vive en Bigand, una comunidad a ochenta kil贸metros al sur de Rosario donde no llega el fuego, pero s铆 el humo, especialmente cuando hay 鈥渧iento r铆o鈥. Les arden los ojos, les pica la nariz, y el humo se les impregna en la ropa. Cuenta que en las 煤ltimas semanas el aire t贸xico penetr贸 en las casas 鈥渁un con las ventanas cerradas鈥.

Hay d铆as en que los madrugadores inhalan una mezcla de niebla con humo, que adem谩s lleg贸 a causar accidentes viales. Para Massi, un inform谩tico que 鈥渄ej贸 todo鈥 para entregarse a la naturaleza y el naturalismo, es el olor de 鈥la muerte del humedal鈥.

El naturalista identifica un 煤nico momento donde las quemas intencionales dieron tregua: el primer mes de cuarentena estricta, desde mitad de marzo a mediados de abril de 2020. Pero m谩s tarde ese a帽o se quem贸 鈥渕uy fuerte鈥 casi todo el delta, y en 2021 especialmente al sur del delta medio y el inferior, en ciudades como San Pedro, Baradero, San Nicol谩s, Ramallo y Z谩rate.

En San Pedro vive Enrique Sierra, que lleva treinta y seis a帽os trabajando en el Paran谩 como marino mercante. Relata que empez贸 鈥渄e viejo鈥 con los temas de la naturaleza, pero conoce bien el delta y sus transformaciones. En su zona sufren el humo de los incendios de las islas Lechiguanas, unas doscientas cuarenta mil hect谩reas en Gualeguay, Entre R铆os. 鈥淭en茅s paredes de fuego que pueden llegar a tener entre tres y cuatro kil贸metros鈥, asegura.

Los sospechosos de siempre

El agronegocio y los countries est谩n en la mira popular. Aunque los datos para identificar a los 鈥due帽os del fuego鈥 est谩n, la Justicia y los Gobiernos juegan al ping pong con argumentos que entienden mucho de jurisdicciones y nada de territorios.

Massi y Sierra identificaron un modus operandi y un patr贸n: con el mapa de los focos de incendio de 2020 predijeron d贸nde se producir铆an en 2022. 鈥淣o veo que se superpongan incendios en el mismo lugar en el mismo a帽o, pero s铆 veo que en el 2020 y el 2022 se repiten los patrones, al menos en la zona de Rosario. Los incendios de mucha cantidad de hect谩reas est谩n b谩sicamente en el mismo lugar鈥, analiza Massi. En su opini贸n, la ausencia de quemas en Rosario en 2021 se debi贸 simplemente a la alternancia.

鈥淟a mayor铆a de lo que nosotros sufrimos y est谩 frente a la zona m谩s poblada es territorio entrerriano鈥, cuenta Massi. Sin embargo, opina que el hecho de que intendentes y gobernadores de las otras provincias no tengan jurisdicci贸n sobre gran parte de las quemas no significa que puedan desentenderse.

La fuerza del h谩bito de los quemadores del delta es tal que los lugare帽os pueden anticipar que en los d铆as con mucho viento se prender谩n varios focos. Massi apela al sentido com煤n: 鈥淓n Villa Constituci贸n estuvieron prendiendo fuegos durante un mes y medio. Hay una casa, se ve en el Google un barco jaula. Dos m谩s dos es igual a cuatro鈥.

El peloteo entre autoridades incluye t谩cticas de distracci贸n y mutismo por parte de Gustavo Bordet, Omar Perotti y Axel Kicillof, listados de recursos para combatir incendios y denuncias penales en el juzgado federal de Victoria, Entre R铆os, a cargo de Federico Mart铆n. Pablo Javkin, intendente de Rosario, reclama que el Gobierno nacional detenga a los responsables.

Aunque no rechaza las denuncias penales, Massi duda de su efectividad y hace hincapi茅 en la prevenci贸n y la detenci贸n in fraganti. 鈥淟o que necesitamos es que se pongan a patrullar鈥, dice. 鈥淧arecer铆a que no saben que se quema la mayor parte de la superficie en julio, agosto y septiembre鈥.

Antes de presentarse en el juzgado entrerriano para ampliar la denuncia por las quemas, el ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅, declar贸 que 鈥渓a sociedad y el Gobierno nacional tienen conciencia ambiental, la que no cambi贸 es la Justicia鈥. En sus palabras, esta 鈥渘o act煤a ni detiene a nadie鈥. El funcionario pone fichas en el env铆o de brigadistas y recursos, adem谩s de los Faros de Conservaci贸n, 鈥渦n sistema de monitoreo que permite detectar fuegos en tiempo real鈥.

Para Massi, ser铆a preferible una inversi贸n en combustible para el patrullaje en helic贸ptero antes que 鈥渕ontar infraestructura que no sirve, como los Faros de Conservaci贸n鈥. De acuerdo al especialista, el Gobierno patrulla con aviones, desde donde se avisa a las fuerzas de seguridad, que se trasladan a caballo o en lancha, si hay nafta. 鈥淗asta que la Polic铆a llega al medio de la isla, ya no hay m谩s nadie鈥.

鈥淓l trabajo de los brigadistas es tremendo鈥, pero hay poco que hacer cuando el lugar es 鈥un polvor铆n鈥, opina el santafesino. Tambi茅n muestra reparos por las categor铆as del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): no se puede hablar de 鈥渋ncendio controlado鈥 cuando se queman de dos a cinco mil hect谩reas. En esos casos se trata de 鈥渦n incendio que se pudo parar en alg煤n momento鈥, que a lo sumo se lo contiene para que no llegue a lugares poblados. Sierra cuestiona que el SNMF solo computa incendios en los que interviene: 鈥淓n las noticias vas a tener m谩s fuegos que en los boletines del Estado鈥.

El delta del Paran谩 en peligro 路 Documental con la colaboraci贸n de Enrique Sierra.

El Estado al servicio de Humedales S. A.

La cadena de complicidades estatales con los negocios privados en el delta, con sus ramificaciones e historia, es imposible de abarcar en un solo art铆culo. Funcionarios como Cabandi茅 o su viceministro Sergio Federovisky mencionan las actividades econ贸micas destructivas, pero no dicen que son organismos estatales los que las habilitan.

Sierra da varios ejemplos:

Las provincias no cumplen sus propias leyes contra las quemas.

En el delta bonaerense desapareci贸 la categor铆a 鈥渧erde鈥 鈥搎ue exige estudios de impacto ambiental para realizar transformaciones鈥 en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

鈥淓ntre R铆os tiene un fiscal nefasto que se llama (Julio Rodr铆guez) Signes. Supuestamente estaba investigando el traspaso fraudulento de tierras fiscales a privados. Empez贸 en el 2010 y todav铆a sigue dando vueltas. Hay grandes terratenientes, amigos de pol铆ticos de turno鈥, protesta.

Federovisky declar贸 que el agronegocio y el sector inmobiliario se sirven de las quemas para levantar terraplenes en 谩reas que antes estaban sumergidas. Massi no ve nuevos endicamientos para esos fines en su zona del delta. 鈥淟a 煤ltima iniciativa que hubo ac谩 para cultivar fue Bema Agri, enfrente de Villa Constituci贸n, que tiene los campos en venta hace ya varios a帽os鈥, explica. Tampoco hacen falta endicamientos para el ganado: 鈥淪implemente quemar y listo鈥. Hay un solo barrio privado, en la costa de Victoria: 鈥淎c谩 la gente vive sobre el Paran谩 viejo, el Charig眉茅, en casas y ranchos sobre el riacho, pero no te abren un pedazo del monte para hacer un barrio con calles鈥.

Al sur del delta es distinto, apunta Sierra: 鈥淓n la isla, como todo est谩 lejos de todo, si vos le quem谩s el rancho a un islero para correrlo, nadie se va a enterar鈥. Desde la d茅cada del 2000 las distintas gestiones aprobaron la construcci贸n de 鈥barrios n谩uticos鈥 sobre humedales sin estudios de impacto ambiental. 鈥淔ederovisky repite lo que venimos hablando hace m谩s de veinte a帽os鈥, afirma. El naturalista menciona casos concretos: Luj谩n bajo el agua en 2014 y 2015 por la construcci贸n de un barrio privado que achic贸 el valle de inundaci贸n y no permiti贸 el escurrimiento. Los vecinos de Nordelta a merced de las inundaciones cuando construyeron terraplenes en los bajos de Milberg para crear 鈥渓a Miami argentina鈥. La ciudad de Sierra no es ajena a la 鈥渢endencia鈥: un barrio n谩utico de veinte hect谩reas fue construido sin estudios de impacto ambiental en bajos inundables del riacho San Pedro.

En Baradero y San Pedro la agroganader铆a tambi茅n tiene sus terraplenes. Aunque hay im谩genes satelitales desde 2008, Sierra se queja de que 鈥渘inguno de los organismos provinciales del Estado vio nada鈥 y 鈥渓a AFIP ni siquiera controla las zonas cultivables en islas鈥. En las Lechiguanas hay dos terraplenes, de cinco mil hect谩reas en total, donde se cultiv贸 ma铆z y soja. Otro de ochenta hect谩reas frente a Papel Prensa, en San Pedro, fue creado en 2007, quemado en 2020 y sembrado con soja en 2021.Museo Scasso.

Reverdecer no es restaurar

Semanas atr谩s, Todo Noticias hizo circular un estudio que afirmaba que, a cinco meses de los incendios, 鈥el Iber谩 se recuper贸 un 80 %鈥. Para Massi 鈥渘o es casualidad鈥 que ese tipo de notas aparezcan cuando se agudiza la crisis en el delta. 鈥淩oza el mal gusto鈥, se indigna, y lo atribuye a un intento de minimizar los incendios. Conocedor del efecto de las llamas sobre los territorios, explica que 鈥algo siempre va a crecer鈥. Esa es una de las razones por las que inician fuegos en primer lugar: 鈥淧ara generar rebrotes tiernos, eliminar biomasa seca, arbustos y hierbas que los animales no comen鈥.

Desde Corrientes, Emilio Spataro, licenciado en Gesti贸n Ambiental y doctorando en Geograf铆a, asegura que, aunque la metodolog铆a del estudio de TN sea correcta, 鈥la conclusi贸n est谩 mal鈥. Los 铆ndices de vegetaci贸n a trav茅s de im谩genes satelitales muestran c贸mo responde la vegetaci贸n a la radiaci贸n solar. Aunque esta se comporte de forma similar al a帽o anterior, no significa que se haya recuperado.

鈥淧uede ser que por el fuego y los cambios f铆sico-qu铆micos en las condiciones del suelo cambien las especies vegetales, sobre todo especies colonizadoras que inician la sucesi贸n vegetal, y lleva un tiempo hasta que se vuelva al estado anterior鈥. Ni reverdecer equivale a restauraci贸n del ecosistema ni hay tal cosa como 鈥渓a vegetaci贸n鈥 en general. 鈥淪i son distintas las especies y es distinta la composici贸n de la biodiversidad, probablemente sea distinto el funcionamiento del ambiente鈥, explica Spataro. Por eso no lo considera un estudio serio, sino un titular con un fin pol铆tico. Guardianes del Iber谩 encarg贸 su propio estudio a un especialista en teledetecci贸n para analizar c贸mo vari贸 la composici贸n y el funcionamiento del ecosistema. El grupo de cient铆ficos de Santa Fe y Entre R铆os que en 2020 document贸 el desastre en el delta sabe cu谩nto cuesta la revegetaci贸n de superficies incendiadas. Entre 2020 y 2021 se destruyeron m谩s de setecientas mil hect谩reas en una zona tambi茅n amenazada por agrot贸xicos y fertilizantes sint茅ticos.

Los bi贸logos y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Aut贸noma de Entre R铆os, el Conicet y el Foro Ecologista de Paran谩 determinaron que las quemas afectaron m谩s de ochenta especies de flora y fauna, y que la escasa revegetaci贸n 鈥渋ndica en forma preliminar que las especies vegetales en los humedales no presentan estrategias adaptativas para incendios de distinta severidad e intensidad鈥. En una de sus recorridas a la parcela de Victoria que observa junto a colegas y amigos, Massi identific贸 una invasi贸n de malezas, en gran medida ex贸ticas, que antes se ve铆an en campos ganaderos y no en humedales. Habla de cardos, manca potrillos, abrojos y ramas negras. Seg煤n el naturalista, el fuego no es la 煤nica causa del empobrecimiento del ecosistema: tambi茅n el disturbio en el ciclo natural de inundaciones, la eliminaci贸n de la competencia natural y el ganado (鈥渟iempre trae semillas y todas esas cosas鈥).La imagen del suelo seco, deshidratado, con poco pasto, su 谩rbol favorito completamente muerto y 鈥減arches de cincuenta metros de cardo鈥 que Massi vio en febrero de 2022 en una zona antes ba帽ada por el agua le provoc贸 a煤n m谩s tristeza que cuando fue en octubre de 2020 a pocas semanas del incendio.

Ley de humedales ya, pero no cualquier ley

Por tercera vez en casi una d茅cada, a fines de 2021 el proyecto de ley de humedales perdi贸 estado parlamentario. En marzo pasado el diputado Leonardo Grosso volvi贸 a presentar el que fuera consensuado por todos los bloques que elaboraron iniciativas junto a organizaciones socioambientales, cient铆ficos y universidades. En tanto, el Gobierno nacional, a trav茅s del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), anunci贸 en julio una propuesta 鈥渂asada en鈥 la que tuvo dictamen en la Comisi贸n de Recursos Naturales y Conservaci贸n del Ambiente Humano de Diputados.

En los territorios no recibieron bien esta noticia. 鈥淭e salen con un proyecto que no tiene nada que ver con el que vos aportaste鈥, opina Sierra. Massi, que integra la Red Nacional de Humedales (Renahu), asegura que, aunque pidieron formalmente ser incluidos en el debate, nunca les respondieron. 鈥淓se proceso del Cofema se hizo b谩sicamente sin ning煤n tipo de participaci贸n popular鈥, aclara. El Gobierno intent贸 subirse a la ola, pero su propuesta est谩 lejos de la que reuni贸 apoyo transversal y m谩s de setecientas mil firmas en Change.org. Massi la describe como un 鈥marco decorativo鈥 que 鈥渘o implica nada, porque le borraron las prohibiciones, la moratoria, minimizaron cualquier tipo de participaci贸n popular, la rigurosidad de los inventarios y el ordenamiento鈥. Para Massi la intenci贸n de los Gobiernos es clara: 鈥淣o molestar a los que est谩n haciendo las actividades destructivas en los humedales鈥. Por eso activistas, comunidades y cient铆ficos siguen reclamando que se trate y sancione el proyecto consensuado. Quieren una ley de humedales ya, pero no cualquier ley.

La crisis clim谩tica aviva el fuego

鈥淢e vienen a entrevistar por algo que se est谩 hablando hace a帽os en el mundo, y nosotros reci茅n lo estamos descubriendo. El ambiente no va a durar tanto tiempo鈥, reflexiona Sierra. 鈥Cient铆ficos argentinos lo vienen advirtiendo desde el 2004. Nadie los ley贸鈥.

El reporte del IPCC y el Ipbes de junio de 2021 sostiene que es imposible resolver la crisis clim谩tica y la ecol贸gica por separado. Destruir ecosistemas deja al planeta a煤n m谩s desarmado para enfrentar la emergencia del clima.

Seg煤n la Convenci贸n Ramsar, el deterioro de los humedales es generalizado, en gran medida por cambios en el uso del suelo. Eventos meteorol贸gicos extremos como la sequ铆a prolongada y las olas de calor, asociados con el cambio clim谩tico antropog茅nico, avivan las llamas de los poderosos. Sierra recomienda consultar los 脥ndices de peligro de fuego del Servicio Meteorol贸gico Nacional, donde, seg煤n proyecciones clim谩ticas, indican qu茅 zonas tienen mayor riesgo de propagaci贸n de incendios. 鈥淣inguna municipalidad lo lee, y la Provincia no sabe que existe鈥.

La acumulaci贸n de vegetaci贸n seca en los humedales act煤a como 鈥渃ombustible鈥 para las llamas. Sierra lo adjudica a la bajante hist贸rica del Paran谩 (鈥渆l promedio de los 煤ltimos tres a帽os no llega al metro鈥), la falta de lluvias, las quemas y los terraplenes con ganado y cultivos. 鈥淟a esponja est谩 sin agua鈥, grafica, al menos desde agosto de 2019. Hay otros veintid贸s sitios Ramsar en Argentina adem谩s del delta. Aunque son postulados como parte de la soluci贸n clim谩tica por su capacidad para absorber di贸xido de carbono, regular la temperatura y prevenir inundaciones, los humedales siguen sin ser la prioridad de ninguna gesti贸n. Pese a los discursos, los Gobiernos garantizan lo que Massi define como 鈥producci贸n destructiva鈥. El especialista es categ贸rico: 鈥淟a voluntad pol铆tica es que hoy en los humedales pase esto. Que haya m谩s vacas, que haya en algunos lados producci贸n de cultivos 鈥揳rroz, soja, ma铆z鈥, que siga habiendo desmonte鈥. Le preocupa el 鈥punto de no retorno鈥, cuando ya no se tenga m谩s margen siquiera para la producci贸n sustentable. Cuando el clima apriete, dice, no se podr谩 resolver la crisis con 鈥渦na raza de ganado m谩s r煤stica o la biotecnolog铆a, meti茅ndole el gen del girasol a la soja o el ma铆z para que sean m谩s resistentes, el HB4鈥. Entre los problemas que avizora Massi se destaca una presi贸n internacional insostenible sobre los ecosistemas de Argentina en tanto productora de alimentos. Pero tambi茅n las cianobacterias en el r铆o, el desgaste y la salinizaci贸n de los suelos desmontados, y la ausencia de bosques, pastizales y humedales que frenen el agua ante las grandes inundaciones. 鈥淐omo pas贸 en Santa Fe cuando canalizaron los bajos submeridionales鈥, asegura.

Aunque las novedades en el pa铆s no le permiten ser optimista, Massi se ilusiona con que 鈥渁lguna vez nos toque esta nueva onda de Gobiernos de Latinoam茅rica que piensan en los bienes naturales鈥, en referencia a las recientes asunciones de Gabriel Boric y Gustavo Petro, que plantean econom铆as 鈥渘o extractivistas鈥 (aunque sin romper con el capitalismo). 鈥淟amentablemente parece que ac谩 vamos para el lado incorrecto鈥, concluye.

