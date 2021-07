–

El nombre de Liliana Ancalao es uno de los que inaugura la literatura ind铆gena contempor谩nea en Argentina. Aprendiz de su lengua materna: el mapuzung煤n. Ha sido docente en la escuela secundaria en Chubut. Fue traducida a varias lenguas. Participa activamente en la visibilizaci贸n del Pueblo Mapuche en el sur argentino -Puel Mapu-. Es reconocida por sus pares en Chile -Gulu Mapu-: El铆cura Chihuailaf, Graciela Huinao, David A帽i帽ir. Roki帽. Provisiones para el viaje es su 煤ltimo poemario, publicado durante 2020, por Espacio Hudson. Pensado desde tiempo atr谩s, 鈥como drenando la memoria鈥. En Roki帽 se reconfigura una cartograf铆a mapuche de la Patagonia, de este lado de la cordillera, se le restituyen los nombres a la topograf铆a y los lugares a la memoria. Por Melina S谩nchez para ANRed.



Liliana Ancalao es la autora ind铆gena argentina m谩s publicada. Si hubiera que buscar una referencia de este tipo de literatura fuera del pa铆s, ser铆a su nombre, sin dudas, el que aparecer铆a al un铆sono. Su obra se ha traducido a varias lenguas, ha compartido congresos y festivales con poetas y narradores originarios de toda Am茅rica, fue invitada a diversos eventos culturales en distintas universidades de todo el continente. Hoy se ha convertido ya en una referente para las nuevas generaciones de autores y autoras.

Su poes铆a empieza en la urbanidad, adonde los mapuches han tenido la necesidad de migrar y tiene como protagonistas a esa misma urbanidad y a los paisanos que all铆 viven. Esos son los primeros tiempos de la escritura de Ancalao. Pero Liliana emprende el viaje de regreso, que para los originarios es la vuelta a la ra铆z, a la lengua, a la comunidad, a la memoria. Empieza escribiendo en castellano, sin embargo, con el paso del tiempo recupera el mapuzung煤n, lengua de sus ancestros, y comienza a traducirse ella misma. ROKI脩 es de hecho un poemario biling眉e, que se piensa en mapuche, se escribe en castellano 鈥搇a lengua aprendida, la lengua colonizadora- y que la autora autotraduce al mapuzung煤n, la lengua ancestral, la lengua madre. Es ese proceso el que est谩n obligados a llevar a cabo, tant铆simos autores ind铆genas del Abya Yala, que han perdido la lengua familiar, y que la est谩n volviendo a recuperar, ya no en el seno de la familia nuclear, sino en comunidad, junto con otros de los suyos. Es todo un ejercicio de descolonizaci贸n en s铆 mismo el que hacen quienes deciden emprender este camino de regreso. Lejos de ser una operaci贸n autom谩tica, esta restauraci贸n de la lengua, de la memoria y de la cosmovisi贸n, es un largo camino que se va cumpliendo por etapas, en distintos momentos de la vida, con esfuerzo e insistencia, que necesariamente transforma a los y las poetas que lo inician.

La obra fue prologada por el premiado El铆cura Chihuailaf. Y se inicia con una at铆pica dedicatoria, at铆pica por lo extensa, pero adem谩s poco habitual por las menciones que se hacen en ella de casi todos los miembros de la familia, del lado paterno y del lado materno. At铆pica pero muy adecuada debi茅ramos decir, porque si hay algo que se dice de las literaturas ind铆genas es que, de alg煤n modo, de aquello de lo que se ocupan es de darle espacio a la voz comunitaria contra todo planteo individualista occidental. Y es en ese gesto de hacer ingresar la voz de todos, que se habla del tiempo presente, del tiempo pasado y de lo que vendr谩. Es en ese gesto entonces que se recupera la historia borrada y se restituye la memoria, junto con la potencia de la vida.

鈥 El libro comienza con una dedicatoria at铆pica, por la extensi贸n, por la cantidad de personas que se mencionan, porque de repente parece que irrumpe la historia familiar y comunitaria. 驴Nos podr铆a contar sobre ella?

鈥 Hay dos signos de identidad en nuestra cultura que son el tuw眉n y el k眉palme, el tuw眉n es el origen territorial y el k眉palme es el origen familiar. Y justamente la dedicatoria de ROKI脩 tiene que ver con que en este 煤ltimo tiempo empec茅 a notar nuestra continuidad hist贸rica, que parec铆a haber sido interrumpida en 1885 cuando termin贸 el f眉ta wingka mal贸n -la campa帽a militar a tierras mapuche- de este lado del Puel, y a pensar en lo que continu贸 despu茅s, la historia de los campos de concentraci贸n, la historia de las gestiones que hicieron los supervivientes del genocidio para tener un lugar donde vivir. Entonces la parte siguiente de la historia ser铆a llegar, habitar y conocer los nuevos territorios o reducciones, territorios reducidos. Y despu茅s, pasado el tiempo, la p茅rdida de esos lugares, porque los estancieros alambraban, porque los mercachifles aumentaban las cuentas de los almacenes鈥 y bueno, tambi茅n la decisi贸n de irse del campo de las generaciones siguientes, de irse a la ciudad a buscar un laburo鈥 bueno te estoy relatando una continuidad hist贸rica que fue borrada a煤n para nosotros. A煤n para las nuevas generaciones. No borrada, sino que no correctamente nombrada desde la identidad. Porque parec铆a que eran historias que le hab铆an sucedido a la gente pobre del campo y en realidad le hab铆an sucedido al pueblo mapuche. Entonces en ese registro de nuestra historicidad empec茅 a notar que mi generaci贸n, la de mis hermanos, la de mis primos, la de mis amigos, ya nos est谩bamos poniendo grandes, hablo de 2020, tal vez antes, empec茅 a notar que bueno, que se iban muriendo nuestros t铆os, padrinos, mi mam谩 muri贸 tambi茅n y que nosotros pas谩bamos a ser la generaci贸n de los mayores. Yo nac铆 en el 61, ahora voy a cumplir 60 a帽os en el 2021. En esa dedicatoria que vos dec铆s que es tan extensa yo pens茅 en esa generaci贸n que tom贸 la decisi贸n de venirse del campo a la ciudad esa tremenda decisi贸n y c贸mo nosotros crecimos ac谩, nosotros, hijos, nietos de mapuches, mis primos, creo que nombro ah铆 a mis primos, t铆os, seguramente abuelos, conocidos, que eran personas que se vinieron del campo鈥 y nosotros que nacimos con esta identidad.

-驴Hace mucho ven铆a pensando este 煤ltimo libro?

鈥 No tengo registro de en qu茅 momento empec茅 a pensar este 煤ltimo libro, pero s铆 tiene que ver justamente con esta continuidad hist贸rica sobre la que estoy tratando de escribir en poes铆a, ese tramo de la historia que vivimos sin saber que 茅ramos mapuche. Y tambi茅n tiene que ver con muchas lecturas que hice porque tambi茅n coincidi贸 este 煤ltimo tiempo con una cantidad de publicaciones tanto de Gulu Mapu como de Puel Mapu de investigadores que se est谩n ocupando del genocidio fundante y que lo est谩n documentando, revisando archivos y publicando. Hay muchas publicaciones que son de la Editorial Universitaria de R铆o Negro, las Madres tambi茅n han publicado鈥 Bueno, tendr铆a que ponerme a revisar, pero estos libros que he le铆do tienen casi todos un trabajo de campo importante, es decir los investigadores han llegado hasta los lugares donde viven las comunidades y han entrevistado a los mapuches que viven all铆, entonces esa parte testimonial me importa much铆simo y tambi茅n la parte documental en la que basan sus conclusiones.

鈥El poema 鈥渃anto a las tortas fritas鈥 me recuerda un poco a otros anteriores como 鈥淥raci贸n para esperar el colectivo鈥, 鈥淢ameluco鈥, o 鈥淢irta enamorada de un correntino鈥. Como si corriera al lector de la mirada sobre la historia mapuche y lo colocara otra vez en un tiempo presente, 铆ntimo, en el interior de un hogar鈥

鈥 Bueno, justamente, 鈥canto a las tortas fritas鈥, 鈥Mameluco鈥 o 鈥Mirta enamorada de un correntino鈥 tienen que ver con esta historia que transcurrimos en la ciudad invisibilizados entre los otros pueblos sin que nos miren como pueblo originario, pero no por eso dejamos de serlo, no dejamos de ser parte de este pueblo. Y el 鈥渃anto a las tortas fritas鈥 lo escrib铆 justamente pensando en las tortas fritas que he comido en el campo, que se hacen con la grasa que es de pella del cap贸n.

鈥Sobre el poema 鈥渓a tarde de s谩bado para lavar la ropa鈥, 驴por qu茅 el t铆tulo?

-En el libro que escribi贸 Bayer, Los vengadores de la Patagonia tr谩gica, que yo consult茅 despu茅s de que anduvimos con un grupo de investigaci贸n de ac谩 de la universidad haciendo un recorrido por Puerto Deseado, que es uno de los lugares donde transcurrieron las huelgas rurales del 20 y 21 y que llegaron hasta enero del 22. En este libro est谩 el petitorio de los peones rurales a los hacendados y estancieros, adonde piden velas, adonde piden que el botiqu铆n pueda leerse en castellano porque est谩 en ingl茅s, adonde piden un aumento de sueldo, y piden la tarde del s谩bado para lavar la ropa (*)



-驴El poema 鈥淪pinetta en Bah铆a鈥, c贸mo surgi贸?

鈥 El poema 鈥淪pinetta en Bah铆a鈥 tiene que ver con que yo siempre cuento que llegu茅 a la poes铆a por la puerta de atr谩s porque me gustaba escuchar las letras del rock nacional y de la m煤sica latinoamericana y desde ese lado me surgieron las ganas de escribir. Spinetta tiene un tema que se llama 鈥Cantata de los puentes amarillos鈥. En 2018 me invitaron a una charla en la Universidad Nacional del Sur en Bah铆a Blanca, por el d铆a de la mujer.

En Bah铆a Blanca estuvieron muchos a帽os los Ancalao, mis ancestros, los que se vinieron de Gulu Mapu. Yo sab铆a que hab铆an estado a orillas del R铆o Napost谩, que despu茅s los llevaron para Punta Alta, y que desde Punta Alta los echaron despu茅s para el sur, para Fitatim茅n adonde est谩n ahora. El lugar adonde hab铆an estado las tribus de los Ancalao, tiene as铆 como una direcci贸n en Bah铆a Blanca, 鈥渆n tal calle adonde ahora est谩 la plaza, estuvieron asentadas las tribus de los Ancalao鈥, eso aparece en los libros de historia, en uno de los libros de Meinrado Hux, que se llama: Caciques borogas y araucanos. As铆 que busqu茅 ese lugar en Bah铆a Blanca, lo estuve recorriendo. No hay ning煤n cartelito, nada que diga que ah铆 estuvieron los Ancalao鈥 ninguna se帽al. Hay en cambio un parque bastante extenso que est谩 preparado como para una caminata a orillas del r铆o, y el r铆o est谩 atravesado cada una cuadra o m谩s tal vez por puentes a los que hab铆an pintado de amarillo, la municipalidad, qui茅n sabe cu谩ndo, y le hab铆an puesto 鈥淐aminata de puentes amarillos, en homenaje a Luis Alberto Spinetta鈥. As铆 que bueno esa fue la 煤nica se帽al que encontr茅 en mi breve estad铆a en ese espacio. Sent铆 la presencia de Spinetta en ese momento que fue muy triste para m铆, como una presencia consoladora. Y bueno, despu茅s escrib铆 ese poema.

-La lluvia es un elemento que aparece recurrentemente en sus poemas, 驴por alguna raz贸n en particular?

鈥 La lluvia, el agua, la nieve, tienen el simbolismo que tiene el v铆nculo con la vida, yo la he vivido muy intensamente sobre todo en los rituales del nguillat煤m, del camaruco, porque justamente uno de los pedidos que se hace en nuestra ceremonia es el de lluvia para que haya buenos pastos para los animales, que tiene que ver con la abundancia y con la purificaci贸n tambi茅n que trae el agua.

-驴Qu茅 funci贸n cumple para usted la poes铆a en cuanto a la restauraci贸n de la memoria personal, familiar y comunitaria? 驴Y en esta obra en particular?

鈥 A m铆 la poes铆a me restaura y me sana, me cura, en la medida en que respondo algunas preguntas que me inquietan y me duelen y le pongo palabras. Y de ese modo parece que algo se acomoda adentro m铆o y espero que tambi茅n en mis lectores, en los que lean esta poes铆a o la escuchen. En el libro ROKI脩 trat茅 de equilibrar porque me parec铆a que hab铆a escrito Mujeres a la intemperie, y me pareci贸 que los wentxu -los hombres- ten铆an que tener un lugar tambi茅n en mi poes铆a, y se dio que anduve investigando m谩s sobre el lado paterno. Bueno, ya te cont茅 algo de Spinetta en Bah铆a, por ejemplo. Mi bisabuelo o tatarabuelo Rafael Ancalao es el que estuvo ah铆 en Bah铆a Blanca, despu茅s en Punta Alta y despu茅s lo mandaron a Fitatim茅n.

-驴Entonces puede la literatura ser una especie de reescritura de la historia escrita desde la mirada no hegem贸nica?

-Eso intento con mi poes铆a, escribir desde nosotros. Contando lo que se ha querido esconder, lo que todav铆a no se quiere reconocer como es el genocidio fundante, ni los negocios inmobiliarios, ni el modo en que se aprovecharon de nuestra posici贸n jur铆dica desfavorable debido al desconocimiento, la manera en que siempre se aprovecharon justamente del desconocimiento de c贸mo funciona ese sistema que legaliza la injusticia.

-En la versi贸n de los poemas en castellano, irrumpe cada tanto el mapuzung煤n y esa irrupci贸n es tan armoniosa, sin embargo. 驴Es as铆 de armoniosa la convivencia actual del mapuzung煤n con el castellano en Chubut?

-Ojal谩 fuera armoniosa la convivencia del mapuzung煤n con el castellano en Chubut. El mapuzung煤n est谩 en un momento de riesgo de desaparecer si no le ponemos firmeza, decisi贸n, continuidad en el estudio y habla del idioma.

No, no, ac谩 en Chubut no se escucha el mapuzung煤n. Probablemente si uno va a las comunidades, al campo, va a escuchar hablantes, pero no ac谩 en las ciudades, o por lo menos ac谩 en Comodoro yo no tengo acceso, a ninguno en este momento. Hace poco estuve haciendo un curso online, que estuvo re bueno y que me da esperanzas de que podamos volver a hacerlo circular y volver a hablarlo.

-驴C贸mo ve en Chubut la presencia de la lengua ind铆gena en la sociedad y en la educaci贸n oficial?

-Hay un inter茅s por ah铆 art铆stico o en el 谩mbito universitario, la gente de letras se interesa por el mapuzung煤n, no es un inter茅s de la sociedad en general, y en la educaci贸n oficial se deben estar ense帽ando algunas palabras en las escuelas que tienen EIB 鈥揈ducaci贸n Intercultural Biling眉e-, pero no es una ense帽anza sistem谩tica. Creo que en ese sentido va muy lento.

-驴Nos puede contar alguna de las experiencias que haya tenido en su trayectoria como docente? La que usted crea oportuna.

-No recuerdo nada especial. Con respecto a mi trayectoria como docente, tuve la suerte de ense帽ar en colegios secundarios, y tambi茅n en secundarios nocturnos. Y lo que puedo decir es que cuando me reencuentro con ex alumnos siempre hay una relaci贸n cari帽osa, afectiva, que me hace pensar que hubo un intercambio respetuoso y afectivo entre nosotros.

Yo no he dado literatura originaria en las escuelas, sino la literatura hegem贸nica. He cumplido con ense帽ar los programas oficiales, y en los lugares en los que me ha tocado trabajar la literatura he podido hacer una selecci贸n de los autores y obras, de lo que a m铆 me gusta y transmitirlo.

-驴C贸mo ve el desarrollo actual de la lengua mapuche por escrito y literariamente? 驴Le encuentra una potencia pol铆tica al hecho de que El铆cura Chihuailaf haya ganado el Premio Nacional de Literatura en Chile, y que hayan sido inclusive dos los autores mapuche que se postulaban?

-Bueno, con respecto al aprendizaje y difusi贸n se est谩 haciendo un importante movimiento, una importante acci贸n desde los Institutos Mapuzuguletuai帽 鈥 de ense帽anza del mapuzung煤n-: 鈥淰olveremos a hablar鈥, 鈥淓stamos volviendo a hablar el mapuzung煤n鈥. Que est谩n tambi茅n desarrollando herramientas tambi茅n para la ense帽anza virtual. Bueno, en internet hay muchos espacios en donde se puede intentar aprenderlo.

S铆, por supuesto que el hecho de que El铆cura haya ganado el premio literario en chile es un jal贸n pol铆tico importante en el recorrido de nuestra literatura porque la visibiliza. Estuvo bastante peleado el lugar porque Lionel tambi茅n present贸 su candidatura, estuvo re bueno.

Yo acced铆 a un encuentro virtual adonde se charlaba del tema y por ejemplo, Maribel Mora Curriao, dec铆a que a ella le parec铆a que lo que ten铆a que existir era un premio de literatura de pueblos originarios, y a m铆 me parece tambi茅n eso, viste que en M茅xico hay concursos y se promueve un poco eso. Bueno, all谩 est谩n a mil a帽os luz de nosotros.

-Para usted 驴se puede hablar de poes铆a ind铆gena argentina actual, como ya se hace en otros pa铆ses?

-No s茅 si se puede hablar de poes铆a ind铆gena en la Argentina actual. Se me hace que uno se refiere a un movimiento cuando se da una cantidad de publicaciones y de producciones. A m铆 me parece que s铆 estamos en un momento de renacer, de inter茅s, de florecimiento tambi茅n podr铆a ser, de reconocer la identidad originaria y desde all铆 producir escritura, plater铆a, tejido, de aprender el mapuzung煤n la gente m谩s joven, de hacer cine tambi茅n, teatro鈥 Creo que hay un movimiento m谩s generalizado ac谩 en la Argentina, y que es incipiente, y que reci茅n empieza a verse. Encima con la pandemia no se pueden visibilizar mucho las cosas. Por ejemplo, ac谩 en el sur, por supuesto me suena el nombre de Viviana Ayilef que tiene una potencia tremenda pero despu茅s est谩n tambi茅n Vanesa Gallardo Llancaqueo, Jos茅 Vargas, que est谩n escribiendo poes铆a desde su identidad, en el caso de Vanesa est谩 estudiando el mapuzung煤n. Me parece que por esos lados se viene una producci贸n importante. Bueno, en m煤sica esto se est谩 viendo tambi茅n.

-驴Cu谩ndo empez贸 a escribir? 驴Qu茅 se dec铆a en ese momento en el sur sobre la producci贸n literaria de poetas ind铆genas?

-Empec茅 a escribir en la adolescencia. En el secundario empec茅 a escribir poes铆a, y empec茅 a publicar en el sentido de leer mi poes铆a, de subir a un escenario, tomar un micr贸fono, con la vuelta de la democracia, por ah铆 por el 83. En el 2001 reci茅n publiqu茅 mi primer libro donde reun铆 producci贸n de muchos a帽os, que es el libro Tejido con lana cruda, y en ese momento cuando empec茅 a escribir, a mi alrededor hab铆a escritores, no escritores de pueblos originarios, as铆 que mis primeros c贸mplices, cr铆ticos, compa帽eros, no tuvieron que ver con los pueblos originarios. El primer lugar de pertenencia que encontr茅 fue con los escritores patag贸nicos y junto a ellos hice alg煤n camino, hasta que ahora ya Patagonia me queda chica, porque territorialmente mi historia ocupa desde Buenos Aires al sur de C贸rdoba, sur de Mendoza, y hasta el lado de Gulu mapu, as铆 que ya no puedo reconocerme como patag贸nica sino del territorio mapuche o poeta mapuche.

-驴Conoce a otros u otras poetas ind铆genas argentinos de su generaci贸n? 驴Han impulsado actividades juntos?

-No es porque nosotros hagamos actividades juntos o impulsemos actividades juntos sino porque nos re煤nen desde otros espacios, es que me puedo juntar con otros poetas de pueblos originarios de Argentina. Por ejemplo, de una editorial del Festival de C贸rdoba sali贸 un libro que se llama Lenguajes, y a partir de la presentaci贸n de ese libro nos invitaron a San Marcos Sierra. 脡ramos cuatro, y yo no pude ir justo esa vez, Lecko Zamora, Juan Chico, Mario Castells, que 茅l no se reconoce de pueblo originario, pero domina el guaran铆 en una de sus formas, y tambi茅n iba a estar Mariela Tuli谩n, que es comechingona鈥 Despu茅s en otro evento de la Universidad de Mor贸n conoc铆 a Josefa Ballena, del pueblo wich铆.

-驴Qu茅 otras literaturas lee, adem谩s de la originaria?

-Leo los libros que me mandan mis amigos poetas, y no recuerdo haber estado buscando alguna literatura en especial en este 煤ltimo tiempo. Sino que estuve leyendo m谩s de historia, ah铆 tengo dos libros que todav铆a no tuve tiempo de empezar a leer, ambos editados por la Editorial de R铆o Negro, uno se llama La tierra de los otros, y otro se llama Memorias en lucha. Bajo mucho material del cual me entero, por ejemplo, en Facebook, baj茅 uno en PDF que se llama Astronom铆a, cosmovisi贸n y religiosidad mapuche, el autor es Juan 脩anculef Huaiquinao. Bueno, leo m谩s sobre lo que tiene que ver con lo mapuche.

-驴Podr铆amos hablar de un canon de la literatura ind铆gena?

-Creo que s铆 se puede hablar de un canon de literatura originaria y que lo est谩n promoviendo las investigaciones universitarias que han puesto el foco en esta creaci贸n.

脷ltimamente he asistido a algunos encuentros adonde empieza a aparecer la misma gente, por ejemplo, Mikeas S谩nchez en M茅xico, Freddy Chicangana de Colombia, varios autores m谩s, pero es como que empezamos a aparecer los mismos en el sentido en que empieza a estudiarse nuestra obra, y se repiten algunos nombres.

