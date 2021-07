–

Liliana Moreno ten铆a 16 a帽os cuando fue secuestrada de su hogar junto a su madre, su padre y su hermana. Carlos Osvaldo Moreno y Mar铆a Aurora Bustos, pap谩 y mam谩, contin煤an desaparecidos. En la jornada 88 de la Megacausa Campo de Mayo, Liliana relat贸 c贸mo fue aquel desgarro familiar y las consecuencias que dej贸 en su vida el hecho de haber pasado varios d铆as en cautiverio en un galp贸n de El Campito.

Redacci贸n: Noelia Laudisi de Sa. Edici贸n: Diego Adur. Cobertura del juicio: Fernando Tebele

El 7 de Julio se llev贸 a cabo la jornada 88 por la Megacausa Campo de Mayo a cargo del TOF N掳1 de San Mart铆n. Dos de los testimonios presentados durante la audiencia fueron los de las hijas menores de Mar铆a Aurora Bustos y Carlos Osvaldo Moreno. Cuatro miembros de esa familia fueron v铆ctimas del secuestro que dej贸 solo dos sobrevivientes, las entonces menores Liliana Moreno y su hermana. La familia permaneci贸 en cautiverio en El Campito, el Centro de Detenci贸n, Tortura y Exterminio que funcion贸 en Campo de Mayo, donde fueron objeto de maltrato psicol贸gico y f铆sico por parte de las autoridades del Ej茅rcito que operaban all铆.

La jornada para el p煤blico comenz贸 con el testimonio de Liliana Moreno, la hija menor. Antes, hab铆a prestado declaraci贸n su hermana, quien pidi贸 que su testimonio no fuera difundido. Carolina Villella, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, fue la primera en tomar la palabra y pidi贸 a la testigo que describiera la historia de su familia y relatara lo sucedido.

Los padres

Mar铆a Aurora Bustos y Carlos Osvaldo Moreno conformaban una familia de cinco integrantes junto a su hijo e hijas, quienes para 1977 ten铆an 22, 17 y 16 a帽os respectivamente. Mar铆a Aurora trabajaba como portera en un colegio. Su marido era empleado en los talleres del Ferrocarril Belgrano ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, m谩s espec铆ficamente en la localidad de Boulogne. 鈥淓n mi casa no se hablaba de pol铆tica. No hab铆a nada, no se tocaban temas, nosotros viv铆amos en otro mundo. No se hablaba de nada鈥, explica Liliana Moreno ante la pregunta por el historial militante de sus padres. Y revive el sentimiento de perplejidad al recordar lo sucedido: 鈥淧or eso todo lo que pas贸 nos sorprendi贸, porque nosotros no sab铆amos nada鈥, asegura.

La informaci贸n mencionada sit煤a a los secuestros de la familia Moreno en el marco de la 鈥淐a铆da de los ferroviarios鈥. Esta denominaci贸n se le otorg贸 a los sucesos ocurridos entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 1977, cuando trabajadores ferroviarios fueron secuestrados, muchos de ellosjunto a sus familias, lo que a incluy贸 varias mujeres embarazadas. En la actualidad se busca a los beb茅s nacidos en el Hospital General de Campo de Mayo durante el cautierio de sus madres: los hijos o hijas de Juana Matilde Colayago, de Leonor Rosario Landaburu de Catnich y Rosa Ana Irmina Nusbaum. Ya otras v铆ctimas han declarado en este tramo espec铆fico de la Megacausa.

La ma帽ana del secuestro

A las 5:45 del 1 de septiembre de 1977, apenas iniciada la jornada laboral del d铆a, la familia Moreno se vio sacudida y arrastrada a una pesadilla hasta entonces inimaginable. Cuenta la sobreviviente: 鈥淓st谩bamos durmiendo, mi hermano (Oscar Alfredo Sauco) se hab铆a ido a trabajar. De repente escuch茅 como una explosi贸n y movimientos. Nos levantamos. Pap谩 quer铆a abrir la puerta y se escuchaba de afuera que gritaban: 鈥楥oordinaci贸n Federal鈥. Cuando abri贸 la puerta entr贸 gente armada. Fue todo violento, contra mi pap谩, contra nosotros, que nos tiramos al piso y un mont贸n de cosas que pasaron.鈥 Luego de esto, sigue el traslado: 鈥淣os llevaron en una camioneta, que para m铆 era como una ambulancia. Nos hab铆an puesto capuchas, eran las fundas de las almohadas que nunca nos las sacaron, y a trav茅s del tejido ve铆a las ventanas que estaban como tapadas, pero con una rajita en el medio abierta鈥, menciona.

La testigo tambi茅n cuenta lo que fue la llegada a El Campito. Despu茅s de detenerse en una casilla de color verde, la familia fue llevada hacia un galp贸n. Los recuerdos de la situaci贸n parecen brotar de la mente de la testigo, de manera involuntaria y luchando en contra de su emotividad: 鈥淢e hicieron sacar la ropa para ver si ten铆a no s茅 qu茅 y nos dieron un n煤mero. Lo 煤nico que me dijeron es: 鈥榓 partir de ahora ustedes son un n煤mero鈥濃, recapitula.

Muerta en vida

Despu茅s de narrar el traslado, la testigo detalla la pesadilla vivida dentro de ese galp贸n en el que permanecieron encerrados ella, su hermana, su mam谩 y su pap谩 junto a otras muchas personas cuya identidad no pudo reconstruir: 鈥淟os d铆as que pasamos ah铆, est谩bamos sentadas sobre鈥 creo que eran colchones. Mi mam谩, yo y mi hermana. En el piso hab铆a cadenas, que a nosotros no nos hab铆an puesto. Todo el tiempo observaba porque tuve la misma capucha. O sea que pod铆a observar cosas y vi mucha gente ah铆 adentro. Gente que estaba agarrada con cadenas, gente muy chica de 14 o 15 a帽os, no les daba m谩s. Al lado m铆o ten铆amos una se帽ora muy mayor que preguntaba por qu茅 estaba ah铆. Hab铆a gente joven que preguntaba y los mandaban a callar鈥, agrega casi con repulsi贸n. Hace referencia a las pr谩cticas violentas que se llevaban a cabo dentro de Campo de Mayo: 鈥淓l maltrato psicol贸gico era venir, no s茅 con que golpeaban, y me golpeaban as铆 adelante y me gritaban鈥, precisa, al tiempo que hace un adem谩n como ejemplo de haber sido golpeada en la cabeza y agrega que los oficiales que los manten铆an all铆 todo el tiempo preguntaban por su 鈥渘ombre de guerra鈥 a lo que ella respond铆a con el nombre de pila.

Respecto a su padre, Carlos Osvaldo Moreno, la testigo recuerda que vivi贸 una situaci贸n muy diferente a la del resto de la familia. Explica que no ten铆a contacto con 茅l, pero que sin embargo pod铆a verlo a cierta distancia de donde ella se encontraba con su mam谩 y su hermana. Uno de los d铆as durante los cuales la familia permaneci贸 cautiva 鈥漧o trajeron porque lo hab铆an torturado, yo lo pude ver. Lo hab铆an dejado atr谩s de nosotros y yo me di vuelta y por la parte de abajo de la capucha lo vi tirado ah铆. Es la 煤ltima imagen que tengo de 茅l, de mi pap谩鈥, se帽ala con dolor inocultable. A continuaci贸n, Carolina Villella le consulta sobre c贸mo pudo saber que su padre hab铆a sido torturado. La sobreviviente contesta, visiblemente afectada, que lo sabe debido al estado en que lo tra铆an de vuelta: 鈥淪e lo llevaron caminando y lo trajeron arrastrando. Lo trajeron dos personas. Se lo llevaron mucho tiempo鈥, rememora.

Liliana vivi贸 sus d铆as de encierro en un estado de 鈥渕uerta en vida鈥. La raz贸n la expone ella misma en su declaraci贸n y caracteriza la experiencia como dentro de un tiempo interminable: 鈥淣o ten茅s d铆as, no ten茅s horas, no ten茅s horario, no sab茅s nada. El tiempo pasa y vos no sab茅s, no viv铆s. Como ellos defin铆an, sos un ente, est谩s sentado te dorm铆s, despert谩s, dorm铆s, despert谩s. No s茅 nada, no me acuerdo que com铆a, no me acuerdo ni que tomaba鈥, enfatiza.

鈥淧or la parte de abajo de la capucha鈥

Adem谩s de lo ocurrido, Liliana describe el predio donde hab铆a permanecido secuestrada con su familia. En primer lugar pudo percibir que se trataba de un espacio al aire libre ya que o铆a p谩jaros, ve铆a 谩rboles y hasta recuerda que 鈥渢odo el tiempo escuchaba aviones y trenes鈥. En segundo lugar, reiteradas veces hab铆a solicitado ir al ba帽o. Por este motivo fue capaz de vislumbrar la disposici贸n espacial durante los recorridos que la obligaban a realizar hasta el ba帽o de lona localizado 鈥渁l fondo鈥 del terreno. En esas circunstancias, dice, 鈥減ude observar que hab铆a muchos galpones como el nuestro. Era lo que yo escuchaba de noche, escuchaba gritos y eso. Obviamente se ve que eran de esa gente que estaba ah铆鈥. Luego especifica la disposici贸n de las personas que ve铆a mientras pasaba por los diferentes galpones: 鈥淓n los costados eran como filas, despu茅s hab铆a otras doble filas y hab铆a gente con grilletes agarrada a las paredes de los galpones. Mucha gente鈥, expresa. A modo de ilustraci贸n, Liliana utiliza sus dos manos para se帽alar las filas de personas que se extend铆an paralelamente a sus dos costados.

Inclusive estos recorridos por fuera del galp贸n le permitieron, a帽os m谩s tarde, realizar un croquis del espacio. Moreno recuerda haber entrado por la denominada 鈥淧uerta 4鈥 en Campo de Mayo (que fue capaz de ubicar con la forma de peque帽o tri谩ngulo entre los dos 谩rboles en el borde superior de la p谩gina) y haber salido por el lado contrario, es decir hacia la ruta. De igual manera, localiza el galp贸n en el que estuvo cautiva a un lado de la casilla verde en la que se detuvo al momento de la entrada. El primer rect谩ngulo contando de arriba hacia abajo en el croquis, corresponde al galp贸n en el que estuvo cautiva. Este dise帽o bosquejado por la misma sobreviviente es exhibido durante la audiencia a pedido de Carolina Villella para que pueda ser reconocido por la testigo. Lo que en 茅l se presenta coincide con los planos realizados de la zona de El Campito en Campo de Mayo, como pudimos ver en este juicio en la audiencia en la que se exhibi贸 una reconstrucci贸n digital del Centro Clandestino presentado por la antrop贸loga Virginia Vecchioli. Es as铆 que Liliana Moreno dice reconocer a dicha zona como su lugar de cautiverio a pesar de no haber tenido la informaci贸n al momento del secuestro.

Otras identidades

En determinado momento de la audiencia, la querellante por Abuelas de Plaza de Mayo solicita a la testigo que proporcione, en la medida de lo posible, alg煤n nombre que hubiera podido registrar durante su periodo como cautiva.Liliana logra brindar una identidad: una joven que se present贸 a ella como 鈥渓a hija de Parra鈥. As铆 narra su encuentro: 鈥淯na de las veces que yo ped铆 salir al ba帽o, que me llevaron al que estaba afuera que nos hac铆an hacer fila, a mi me habl贸 una persona. Me dijo: 鈥榶o soy la hija de Parra鈥. La referencia parece ser a Carlos Ra煤l Parra, secuestrado junto a su compa帽era Georgina del Valle Acevedo. Las dos hijas de la pareja, que permanece desaparecida, declararon en este juicio.

Tambi茅n hace referencia a 鈥淓l Puma鈥, un oficial a cargo: 鈥淓sa persona era muy violenta. Era siempre muy violenta. Siempre tuvo actitudes violentas鈥, y luego detalla: 鈥済ritaba y aparte yo escuchaba cuando maltrataba a otras personas鈥. Tambi茅n lo relaciona como el que preguntaba por los apodos de militancia: 鈥淓ra la persona que ven铆a y preguntaba 鈥榯u nombre de guerra鈥 y que permanentemente lo preguntaba鈥. Sin embargo, m谩s tarde, ante la pregunta de Ciro Annicchiarico, representante de la Secretar铆a de Derechos Humanos de Naci贸n, explica que nunca lo vio pero que s铆 lo oy贸: 鈥淭en铆a una tonada como misionera o correntina鈥, menciona.

鈥淣unca m谩s tuvimos noticias鈥

En su relato, Liliana Moreno incluye de qu茅 manera se llev贸 a cabo su liberaci贸n y el traslado a su casa: 鈥淐uando me sacaron del lugar donde estaba sentada me llevaron hacia afuera y me pararon, yo no sabia que era lo que iban a hacer. Subiendo a la camioneta tampoco sab铆amos a d贸nde nos iban a llevar. No sab铆amos nada. Nos subieron con mi mam谩 tambi茅n. Mi mam谩, mi hermana y yo subimos, mi pap谩 no. Despu茅s, de repente, la bajaron a mi mam谩 y la 煤nica frase que me qued贸 grabada hasta el d铆a de hoy es que la iban a mandar en un pr贸ximo viaje. Nunca m谩s tuvimos noticias de mi mam谩鈥, lamenta. Es posible pensar que la referencia al 鈥渧iaje鈥 fuera por los Vuelos de la Muerte que part铆an desde el Batall贸n de Aviaci贸n 601, en el mismo predio de Campo de Mayo, hechos que se est谩n develando en otro juicio espec铆fico. Respecto de la desaparici贸n de sus padres en circunstancias que desconoce, agrega: 鈥淵o he estado desde los 16 a帽os en la Secretar铆a de Derechos Humanos, segu铆 en todos lados. Nunca supimos qu茅 pas贸鈥. A su vez reconoce que 鈥渃onfirmar su desaparici贸n era como matarlos鈥.

Durante la recapitulaci贸n de su salida de Campo de Mayo tambi茅n hace referencia a Sandra Missori, quien fue liberada con su madre junto a las hermanas Moreno. Dice Liliana: 鈥淓ra una chica con su mam谩, que las bajaron con nosotros鈥. Sandra Missouri tambi茅n ha prestado testimonio para esta causa en julio del a帽o pasado.

Episodios posteriores

A pesar de haber sido liberadas, la tortura psicologica no acab贸 para Liliana y lo que quedaba de su familia. Dice la testigo que al poco tiempo 鈥渞ecibimos en mi casa un an贸nimo donde dec铆an que nos iban a volver a buscar. Despu茅s, durante mucho tiempo, estuvieron los famosos (Ford) Falcon parados. Yo los ve铆a como a dos cuadras de casa, de un lado al otro. Como que nos estaban vigilando permanentemente鈥.

Tambi茅n presenciaron el secuestro de una familia vecina: 鈥淓n el mes de enero se llevaron una familia de la vuelta de mi casa en circunstancias muy parecidas. Rodearon la manzana y se metieron por el pasillo de mi casa. Fue terrible para nosotros, porque era como que nos hab铆an vuelto a buscar鈥. Expresa la sensaci贸n de acorralamiento que vivi贸 junto a sus hermanos: 鈥淵o lo 煤nico que quer铆a era que si ven铆an a buscarnos, que nos mataran鈥, expresa.

Desear justicia

El testimonio finaliza con un deseo expreso por parte de Liliana Moreno: 鈥淨ue se haga justicia y podamos dar por terminado una etapa muy dolorosa. Y poder seguir nuestra vida pensando que nuestros padres puedan descansar en paz y nosotras podamos seguir adelante con una etapa terminada. Porque ni siquiera cont谩ndolo, nadie se puede imaginar y suponer c贸mo nos arruinaron la vida y lo que nos cost贸 salir y seguir adelante鈥. Y concluye: 鈥淧or nosotras y nuestro padre pido que esto llegue a un buen fin. Que se haga justicia鈥.

