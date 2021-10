Mabel Bellucci

El 24 de octubre de 1920 nac铆a en el barrio de Mor贸n, Lily Sosa, historiadora, bi贸grafa, traductora y ensayista argentina. La casa familiar contaba con una importante biblioteca que era consultada permanente por Lily. Sus inquietudes le llevaron a querer estudiar filosof铆a, a lo que su padre se opuso tajantemente al considerar que la universidad no era lugar para las mujeres, pero s铆 ser maestra, como hab铆an hecho todas las integrantes de la familia, una profesi贸n que nunca lleg贸 a ejercer.

En 1938, cuando todav铆a era estudiante de magisterio en el Liceo N.潞 1 de se帽oritas, conoci贸 a Jorge Newton, veinte a帽os mayor que ella y con qui茅n se cas贸 siendo a煤n muy joven. Newton era periodista y escritor, adem谩s de un reconocido historiador argentino. Por obra de la casualidad Lily comenz贸 a leer a escritoras mujeres. Virginia Woolf fue su gu铆a que la llevar铆a tiempo m谩s tarde a sondear biograf铆as de personajes hist贸ricos, convirti茅ndose en una pionera en la investigaci贸n hist贸rica sobre mujeres argentinas relevantes en diferentes campos. En 1967 escribi贸 su primer ensayo, Las argentinas de ayer y de hoy, editado por la Librer铆a y Editorial L. V. Zanetti. Para su asombro atesor贸 una cr铆tica muy favorable con significativos comentarios de diarios y revistas de la 茅poca. De inmediato, se hizo socia de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, y en ese mismo a帽o gan贸 la Faja de Honor en la categor铆a Ensayo de esta instituci贸n, una de las mayores distinciones literarias del pa铆s. Luego, le siguieron Las mujeres argentinas (1992), Narradoras argentinas de 1852-1932 (1995), Las Protagonistas (1997). Por 煤ltimo, su gran trabajo consagrado que supera la quinta edici贸n fue el Diccionario biogr谩fico de Mujeres Argentinas. Lily entusiasmada con el 茅xito decidi贸 comenzar a escribir a partir del fichero de nombres, las biograf铆as de todos los personajes femeninos m谩s sobresalientes en la historia nacional. Adem谩s del mundo de la literatura, el arte, la educaci贸n, la pol铆tica, en definitiva, las que se hubieran destacado por su compromiso intelectual, tanto en el pasado como en el presente. El Diccionario fue publicado, en 1972, por la gr谩fica Bartolom茅 U.Chiesino. Esta versi贸n se edit贸 en Madrid, Sevilla y Barcelona. Ocho a帽os despu茅s, lo tom贸 la editorial Plus Ultra. All铆, su marido hab铆a comenzado su carrera como investigador y en seguida la incorpor贸 a ella. Precisamente, Lily no solo edit贸 toda su producci贸n ensay铆stica sino tambi茅n se desempe帽贸 en el cargo de directora de prensa y relaciones p煤blicas de dicha editorial.

Hay un detalle que no se deber铆a omitir: la autora llev贸 a cabo este trabajo tan arduo de manera artesanal y con enormes dificultades para la obtenci贸n de datos cuando en aquellos tiempos no exist铆an las redes virtuales, solo contaba con el tel茅fono negro de l铆nea y el fax. Estas proezas dan una idea aproximada del empuje desvelado de tantos a帽os de investigaci贸n de archivo que invirti贸 para escribir una obra tan original y con una proyecci贸n a largo plazo.

M谩s all谩 de su frondoso recorrido profesional que ser铆a largo de narrar, se podr铆a recordar que, en 1994, la Fundaci贸n Alicia Moreau de Justo la distingui贸 por rescatar para la historia la memoria de las mujeres. Al a帽o siguiente, recibi贸 la Menci贸n de Honor Premio 鈥淩icardo Rojas鈥 de la Municipalidad de Buenos Aires por su libro Narradoras argentinas. Desde 1998 integr贸 la Academia Argentina de la Historia. En 2001 la Uni贸n de Mujeres de la Argentina (UMA) le otorg贸 la menci贸n 鈥淢argarita de Ponce鈥.

Sosa mantuvo una estrecha amistad con Lea Flecher, directora de la revista argentina feminista Feminaria. Tambi茅n se relacion贸 con el Centro Cultural Tierra Violeta. Con el tiempo, se incorpor贸 a su acervo la biblioteca personal de Lily Sosa de Newton. Falleci贸 a los 97 a帽os en Buenos Aires el 14 de mayo de 2017.

Para la mujer la libertad comienza por el vientre

El 11 de junio de 1999, en Buenos Aires, al cumplirse cincuenta a帽os de la primera edici贸n de El segundo sexo, se organiz贸 un homenaje para recuperar lecturas y recuerdos sobre Simone de Beauvoir. Se hizo en la Biblioteca Popular Jos茅 Ingenieros.

Una foto de Simone de dimensiones 3D posaba sobre las espaldas de l*s cinco panelist*s: Emilio J. Corbi猫re (1943-2004), abogado, historiador y periodista socialista; Dora Coledesky (1928-2009) adalid de la Comisi贸n por el Derecho al Aborto; Mar铆a Elena Oddone (1927), mentora del Movimiento de Liberaci贸n Feminista (MLF), Mirta Henault (1927-2020), editora del libro feminista Las mujeres dicen basta. Le sigui贸 Lily Sosa con su texto 鈥淚mpresiones sobre El segundo sexo de Simone de Beauvoir鈥:

鈥淐ompr茅 y le铆 El segundo sexo en 1965, cuando sali贸 la edici贸n de Siglo Veinte. Conoc铆a la obra de Simone de Beauvoir como novelista y todo lo referente a su relaci贸n con Sartre y el existencialismo. Sab铆a que era una mujer de una inteligencia superior, aunque ideol贸gicamente no compartiera algunos aspectos de su posici贸n. Desde hac铆a tiempo era frecuentadora asidua y apasionada de cuanto se refer铆a a las mujeres tanto hist贸ricas como modernas y buscaba las obras escritas por ellas. Manejaba bastante bibliograf铆a porque entonces, en 1965, estaba preparando mi libro Las argentinas de ayer a hoy. Confieso que El segundo sexo me deslumbr贸 pues nada de lo que hab铆a le铆do anteriormente me mostraba de manera tan precisa y contundente una realidad que todas intu铆amos, sin tomar exacta conciencia de su peso. En 1941, hab铆a entrado en contacto con la obra de Virginia Woolf, Un cuarto propio y Tres guineas, notables ensayos sobre la situaci贸n real de las mujeres en su pa铆s. Fue entonces cuando empec茅 a pensar en algo que, en el mismo marco de an谩lisis, sintetizase la trayectoria de las argentinas y sus esfuerzos para escapar del esquema patriarcal que reg铆a sus vidas. Fue Simone de Beauvoir quien me brind贸 un enfoque hist贸rico y filos贸fico v谩lido para todos los pa铆ses y 茅pocas y su argumentaci贸n me mostr贸 la posibilidad de comprender muchos puntos oscuros, fruto de alegatos ret贸ricos que a nada conduc铆an dada la confusi贸n existente. Hab铆a que llegar a la ra铆z profunda, y eso fue lo que hizo El segundo sexo. Se trataba de salir del entramado o por lo menos intentarlo, por eso, las mujeres lucharon a brazo partido durante siglos. Simone de Beauvoir no dejaba en su obra aspecto sin analizar, partiendo de la base de que mientras las mujeres fueran solo consideradas en funci贸n de objeto, de 鈥渆l otro鈥, no lograr铆a ocupar el lugar que le correspond铆a, y que le era usurpado por el 鈥減rimer sexo鈥. Su libro, original y sumamente completo, era, desde luego, para un p煤blico lector especifico y, por ende, reducido. No recuerdo, en esos a帽os, haberme enterado de la repercusi贸n que pudo tener. Esto empez贸 bastante tiempo despu茅s, como sabemos, y alcanz贸 proporciones considerables, afortunadamente, divulgando el concepto de g茅nero y otros enfoques que ya dejaron de lado el encuadre existencialista de Beauvoir. Las entidades existentes, en aquel tiempo, numerosas, ten铆an otros intereses. Incluso, supongo que no conoc铆an la obra de la francesa. Cuando sali贸 mi libro, en 1966, llam贸 la atenci贸n, tan grande era el desconocimiento del mundo femenino del pa铆s. Para muchos fue un descubrimiento de nuestras mujeres. Creo que los estudios posteriores fueron muy influenciados por aquel libro, surgiendo a partir de ah铆 en otros pa铆ses, otras teor铆as y especulaciones al respecto. Los antrop贸logos, psicoanalistas y soci贸logos elaboraron nuevos andamiajes y surgir谩n otros en el futuro. Ojal谩 que no queden en la pura teor铆a. Lo importantes es afirmar con estricta justicia que El segundo sexo 鈥搖n t铆tulo genial鈥 debe ser siempre reconocido como un hito esclarecedor en los estudios de las mujeres y en la aplicaci贸n pr谩ctica de algo que ya no se puede negar鈥.