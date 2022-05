–

El domingo 29 de mayo, amigas, vecinas de Camargo y gente de CNT-AIT hemos llevado a cabo una acci贸n de limpieza en el aparcamiento de Riamar, en Camargo. El aparcamiento, aunque en el pol铆gono del mismo nombre, est谩 lo suficientemente apartado como para que se desarrolle vegetaci贸n. Aunque hay tantos sitios donde realizar una acci贸n de limpieza en Camargo, hemos decidido hacerla all铆 por las siguientes razones.

Hace unos d铆as denunci谩bamos por redes sociales que los de aquella escisi贸n de la vieja derecha de siempre utilizaban el populismo barato para aparecer como la “voz cr铆tica” ante las instituciones: sal铆an quej谩ndose de que el aparcamiento estaba siendo utilizado de vertedero. La denuncia, aunque justa, no dejaba de venir de quienes reconocen abiertamente que buscan el fin de la sanidad universal, la permisividad ante las armas de fuego o la tolerancia ante la homofobia como tristemente hemos vivido en Cantabria, en el local de Eureka donde se re煤ne Alega.

Para sorpresa de nadie, las instituciones tiraron balones fuera. La alcaldesa dijo que eso era responsabilidad del due帽o y no del Ayuntamiento. Y entre unos y otros, nadie ha limpiado la basura, que en teor铆a era causa de preocupaci贸n de unos y otros. Es en este punto cuando decidimos ponernos manos a la obra.

Despu茅s de comprobar que, efectivamente, ni los ex-PP hab铆an limpiado nada, ni el Ayuntamiento hab铆a presionado al due帽o, ni mucho menos el due帽o hab铆a tocado nada, decidimos que ten铆amos que organizarnos para limpiar el terreno o, al menos, dar un mensaje claro a unos y otros.

Y de aqu铆 que nos plantemos en la ma帽ana del domingo. Armados con guantes, vestidos de largo, llenamos bolsas y bolsas, kilos y kilos de basura. Bien repartidita por categor铆as, no nos vayan a decir luego que no queremos reciclar. Y aunque hemos tirado varias (algunos viajes nos ha tocado hacer, s铆), tambi茅n nos ha parecido importante no recogerlo todo, porque ten铆amos claro que 茅sta deb铆a ser una acci贸n denuncia. Denunciamos que el municipio no puede estar lleno de basura. Tampoco de basura racista.

Con todo, se lo hemos dejado bien ordenadito a quien lo tenga que recoger, claramente indicado con carteles y flechas. Realmente, esperemos que unos y otros recapaciten y, aprovechando el trabajo que ya hemos adelantado, terminen por recoger la basura. Y no permitir que la basura racista tenga cabida en nuestra tierra.