Mohammed El Kurd es un poeta palestino de 22 a√Īos. Su historia vital es la de la ocupaci√≥n en tiempo real. La mitad de su casa, situada en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusal√©n Este, fue ocupada en 2009 por colonos jud√≠os. √Čl ten√≠a entonces 11 a√Īos. Desde entonces ha crecido con esos hombres a su lado, que buscan expulsarle a √©l, a su familia y a 27 familias m√°s en Sheikh Jarrah. Lo mismo sucede en el √°rea de Silwan con 84 familias que afrontan demandas de desalojo presentadas por colonos que reclaman su propiedad. A veces, cuando Mohammed regresaba de la escuela, los colonos coreaban consignas como ¬ępronto estar√©is durmiendo en un basurero en Ramala¬Ľ o ¬ęa sangre y a fuego expulsaremos a los √°rabes¬ę. Su abuela, Rifqa, ‚Äď que muri√≥ en 2020 con 103 a√Īos ‚Äď resisti√≥ durante a√Īos los intentos de desalojo y se convirti√≥ en un icono en el barrio.

A principios de mayo se encontraba previsto que el Tribunal Supremo israel√≠ se pronunciara de una vez por todas sobre los derechos de vivienda de las familias de Sheikh Jarrah. Durante estos d√≠as se celebraron algunas protestas ‚Äď mayoritariamente pac√≠ficas ‚Äď pro-palestinas, las cuales provocaron que el Supremo suspendiera la publicaci√≥n de su sentencia. A las habituales protestas en los territorios ocupados se han sumado las manifestaciones palestinas dentro de las fronteras de Israel, algo poco comunes. Estas movilizaciones no est√°n organizadas por partidos pol√≠ticos, sino por j√≥venes activistas palestinos, comit√©s vecinales y colectivos de base. Buscan evidenciar que no nos encontramos ante un conflicto inmobiliario entre particulares y que la palabra ‚Äúdesahucio‚ÄĚ no ilustra adecuadamente lo que puede suceder. ‚ÄúEsto es un desplazamiento √©tnico forzoso‚ÄĚ, explic√≥ El Kurd ante distintos medios de comunicaci√≥n.

La limpieza étnica palestina y el cinturón judío

Yonatan Yosef, portavoz de los colonos israel√≠es en Sheikh Jarrah, parece darle la raz√≥n a El Kurd: ‚ÄúTomamos casa tras casa, toda esta zona ser√° un barrio jud√≠o. No hemos terminado el trabajo, despu√©s iremos al siguiente barrio, y tras ello iremos a otro. Nuestro sue√Īo es que todo Jerusal√©n Este sea como el Oeste, la capital jud√≠a de Israel‚ÄĚ, explicaba en una entrevista con varios medios. Otro colono a√Īade lo siguiente: ‚ÄúLo veo como la continuaci√≥n del proyecto sionista. El regreso a Si√≥n. ¬ŅA costa de los √°rabes? S√≠. Pero nuestras instituciones tambi√©n fueron construidas a costa de los √°rabes que viv√≠an aqu√≠. Y el propio Estado israel√≠‚ÄĚ.

El origen del conflicto se remonta a 1948, cuando se fund√≥ el Estado de Israel y se desplaz√≥ forzosamente a m√°s de 700.000 palestinos (un episodio conocido como la Nakba). En 1957, gracias a la intervenci√≥n de Jordania, miles de familias palestinas fueron reubicadas en el barrio de Sheikh Jarrah. Cuando en 1967 Jerusal√©n Este fue ocupada ilegalmente por Israel, el Gobierno de Tel Aviv aprob√≥ la Ley de Asuntos Legales y Administrativos, que determina que los terrenos de Jerusal√©n Este que hubieran pertenecido a jud√≠os (y solo a jud√≠os) antes de 1948 ser√≠an devueltos a sus due√Īos si los reclamaban. Los palestinos, por su parte, ser√≠an trasladados forzosamente, vetados de entrar siquiera en el Estado de Israel y de visitar las tierras de sus ancestros y despose√≠dos de sus tierras, acciones contempladas como un crimen de guerra por el Estatuto de Roma. B‚ÄôTselem, la principal organizaci√≥n israel√≠ de derechos humanos, se√Īal√≥ en 2019 que la Justicia israel√≠ ha revocado la residencia de m√°s de 14.500 palestinos de Jerusal√©n Este.

En una visita a Jerusal√©n Este en 2002 el entonces ministro de Turismo Binyamin Elon se√Īal√≥ que el plan estrat√©gico para la ciudad era asegurar ¬ęun cintur√≥n de continuidad jud√≠a de este a oeste¬ę.

En 2021, este cintur√≥n jud√≠o se va expandiendo y los territorios palestinos se van reduciendo y se encuentran cada vez m√°s desconectados, lo cual imposibilita la creaci√≥n de un Estado propio: Cisjordania se encuentra f√≠sicamente separada de Jerusal√©n Este por el muro (el cual, en palabras del historiador Ilan Papp√©, convierte a Cisjordania en ‚Äúla c√°rcel m√°s grande de la Tierra‚ÄĚ) y Gaza se compone de municipios divididos por controles militares imposibles de sortear.

Y es en este contexto en el que comenzaron, a principios de mayo, las protestas contra los desplazamientos forzosos en Jerusalén Este que previsiblemente autorizará el Supremo.

Con un tono de voz suave y calmado y un buen dominio del ingl√©s, Mohammed El Kurd se convirti√≥ en el s√≠mbolo de la resistencia palestina de Jerusal√©n Este, durante una entrevista en la CNN. La ‚Äúperiodista‚ÄĚ le pregunt√≥ ‚Äú¬ŅApoya usted las protestas violentas surgidas en solidaridad con usted y con familias como la suya?‚ÄĚ a lo cual le respondi√≥ El Kurd ‚Äú¬ŅApoya usted mi desposesi√≥n violenta y la de mi familia?‚ÄĚ. Tras unos segundos de inc√≥modo silencio la entrevistadora repiti√≥ ‚ÄúSimplemente quiero saber si usted apoya las protestas que han estallado apoy√°ndole a usted y a su familia‚ÄĚ. El Kurd respondi√≥ ‚ÄúApoyo movilizaciones populares contra la limpieza √©tnica, s√≠‚ÄĚ.

Estados Unidos y la comunidad internacional

La frase ‚Äú¬ŅApoya usted mi desposesi√≥n violenta y la de mi familia?‚ÄĚ recorri√≥ el mundo. Resume a la perfecci√≥n la situaci√≥n que estamos viviendo: una limpieza √©tnica, en vivo y en directo, ante los ojos de la comunidad internacional, que permanece impasible.

Naciones Unidas sostiene, al menos oficialmente, que todos los territorios ocupados por Israel desde 1967 son ilegales e insta a su retirada de todos ellos. Pero su inacción y el apoyo expreso de Estados Unidos ha supuesto que Israel ha podido operar con impunidad e, incluso, proclamar Jerusalén como la capital indivisible de Israel y el pueblo judío.

Se trata del caso de colonialismo más reciente de nuestra historia, produciéndose ante nuestras narices y ante la indiferencia del mundo entero.

‚ÄúMuerte a los √°rabes‚ÄĚ en Al-Aqsa

En este contexto de tensiones y protestas en Jerusal√©n Este, y en pleno Ramad√°n, la polic√≠a israel√≠ tom√≥ la zona de Haram al-Sharif, o el Noble Santuario, el tercer lugar m√°s sagrado del mundo para los musulmanes porque es donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Esta misma zona, conocida como el Monte del Templo, es de gran importancia tambi√©n para la fe jud√≠a, pues es el lugar donde se encontraba el templo del rey Salom√≥n, destruido por los babilonios y desde hace a√Īos diferentes grupos extremistas jud√≠os disputan la administraci√≥n de este lugar sagrado.

El 10 de mayo, jornada en que se celebra el D√≠a de Israel, se produjeron enfrentamientos en Haram-al-Sharif, despu√©s de que un grupo extremista de supremac√≠a jud√≠a organizara una marcha en la que los participantes corearon ‚ÄúMuerte a los √°rabes‚ÄĚ y algunos palestinos atacaran a jud√≠os ortodoxos. Los incidentes finalizaron con cargas y disparos de la polic√≠a, que incluso se adentraron en la mezquita y agredieron a fieles que rezaban en pleno Ramad√°n.





Bombardeos en Gaza

Al día siguiente de las cargas en la mezquita, Hamas lanzó algunos cohetes hacia Jerusalén Oeste. Y a esta acción y a la escalada de tensiones le siguieron bombardeos israelíes en Gaza contra, supuestamente, objetivos de Hamas. Evidentemente, los dos bandos en conflicto no son simétricos y la sofisticación y letalidad de las bombas israelíes es notablemente superior a la de Hamas. No en vano, Estados Unidos le brinda un apoyo armamentístico a Israel de 3.800 millones de dólares anuales.

“Desde el inicio de la ocupaci√≥n israel√≠ hasta la creaci√≥n de Ham√°s en 1987 pasaron 39 a√Īos. En 2001 la organizaci√≥n isl√°mica lanz√≥ su primer cohete, 53 a√Īos despu√©s del inicio de la ocupaci√≥n, expulsi√≥n y discriminaci√≥n contra los palestinos”https://t.co/uTRVHvCD4a ‚ÄĒ Olga Rodriguez Francisco (@olgarodriguezfr) May 18, 2021

Estos enfrentamientos se han saldado con m√°s de 254 palestinos muertos (m√°s de 60 de ellos ni√Īos), m√°s de 1.700 heridos y la destrucci√≥n de numerosos edificios en Gaza (incluyendo oficinas de prensa). En el otro lado de la balanza, en el israel√≠, han muerto 12 personas, entre ellas una mujer india y dos hombres tailandeses.

El hecho de que, pese a contar con unas armas inteligentes, hayan muerto tantos civiles en Gaza, nos muestra, una vez m√°s, que al Estado de Israel no le importan las vidas palestinas.

Seg√ļn datos de Naciones Unidas, desde 2008 hasta 2020 han muerto 5.590 palestinos por ataques israel√≠es y se han producido 115.000 heridos. En el mismo periodo hubo 251 muertos israel√≠es por ataques palestinos y 5.600 heridos.

Estados Unidos y Marruecos: aliados de Israel

En las √ļltimas semanas hemos acudido a manifestaciones en apoyo a Palestina en ciudades occidentales y hemos visto actos de solidaridad preciosos, como el hecho de que los estibadores del puerto de Livorno impidieran salir a un barco que iba cargado de armas con destino a Israel.

Estibadores de Livorno

Pero también hemos presenciado declaraciones miserables de la derecha y ultraderecha europea expresando su apoyo claro e incondicional a Israel.

En cuanto a las posturas oficiales de los Estados, cabe destacar que durante los bombardeos en Gaza EEUU fue la √ļnica potencia del Consejo de Seguridad de la ONU que vet√≥ una petici√≥n de alto el fuego.

Pero la postura marroquí es más desconcertante. Como ya explicamos hace unos meses, Marruecos, que siempre ha apoyado oficialmente la causa palestina, se abrió a reconocer el Estado de Israel a cambio de que Estados Unidos reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental, a lo cual accedió Donald Trump. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia su postura no cambió respecto de la de su predecesor y los pueblos palestino y saharaui se han visto abandonados una vez más y hermanados por la desgracia.

A mediados de mayo el r√©gimen marroqu√≠ abri√≥ sus fronteras en Ceuta coincidiendo con la ofensiva israel√≠ despu√©s de que se descubriera que el Gobierno espa√Īol ha dado asistencia m√©dica al l√≠der del Frente Polisario, Brahim Gali. Marruecos chantajea a Espa√Īa y Europa por la causa saharaui con el objetivo de presionar tambi√©n a Biden, a cambio de su mediaci√≥n en Palestina y de su posici√≥n en √Āfrica. La dictadura alau√≠ se ofrece para ser enclave para las tropas de Estados Unidos y aliado frente a la influencia china en el continente.

Por supuesto, Rabat tambi√©n quiere mandar un mensaje a Madrid y Bruselas de que puede crearles un problema migratorio cuando quiera. Los pa√≠ses europeos est√°n pagando a Marruecos, como hacen con Turqu√≠a o Libia, para que sean nuestra brutal polic√≠a fronteriza. El 18 de mayo el gobierno espa√Īol aprob√≥ el pago de 30 millones de euros a Marruecos con esta finalidad mientras que la Audiencia Nacional espa√Īola reactivaba una causa por genocidio contra Brahim Gali tras una querella interpuesta por un hombre de confianza del rey de Marruecos.

Las potencias occidentales, con tal de mantener su hegemon√≠a y poder en zonas remotas de √Āfrica y Asia, se han puesto al servicio de quienes violan sistem√°ticamente los derechos humanos. Y quienes sufren las consecuencias son los m√°s d√©biles.

