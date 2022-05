–

El próximo lunes, 16 de mayo, se inaugura la nueva línea de tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que conectará el centro de València con Nazaret, pasando por la turística Ciutat de les Ciències.

Desde la sección sindical de CGT-FGV no podemos dejar de convocar a la prensa valenciana, así como a la ciudadanía, para que sean conocedoras de la cara oculta de este nuevo evento que, desde hace semanas, ocupa portadas y titulares en los medios de comunicación.

Son bien conocidas las campañas en favor de los servicios públicos que CGT ha abanderado. El transporte es una de ellas. Desde nuestra sección sindical, venimos trabajando para que FGV, (como tantas veces hemos dicho, la Empresa más grande de titularidad pública del gobierno valenciano) se convierta en ejemplo y modelo de Empresa . Por ello, no hemos dejado de denunciar malas formas de gestión, falta de transparencia, formas nada éticas de nombramientos y un largo etcétera de desaciertos que, desgraciadamente, el Govern del Botà nic no sólo no ha contribuido a cambiar, sino que ha permitido y permite seguir practicando, ante nuestro asombro, con ciertos aires de “colegueo obrero”.

Seguimos comprobando la importancia de nuestra Empresa cada vez que un cambio sustancial inminente es anunciado en la tribuna política sin que ni siquiera los cargos más altos (exceptuando, imaginamos, los directamente pertenecientes al partido) sean conocedores de ello y tengan que lidiar en un corto espacio de tiempo con toda una serie de desencadenantes que los políticos no tienen calculados.

Todo ello ha conducido, por ejemplo, a que el servicio nocturno se introdujese de mala manera, sin acuerdos con la representación de la clase trabajadora y abriendo una brecha para tener trabajadores de primera y de segunda en el seno del servicio que prestamos.

Sin resolver todavía esta brecha, pero al parecer sin que le tiemble el pulso a esa clase política que quiso romper con diez años de ignominia, seguimos avanzando a golpe de decretos.

Y así, la Línea 10 se abre paso entre fotografías y titulares… tantas veces como sea necesario montamos y desmontamos los andamios y se tapa el polvo (y cosas bastante más gordas) debajo de la alformbra (o del césped artificial).

Mientras tanto, colectivos en conflicto, paros de los que no se entera ni la opinión pública ni casi el resto de la plantilla, servicios esenciales privatizados que siguen la estela de los que se han dejado caer por falta de voluntad en la defensa de lo público, parches por falta de previsión, personal provisional mientras se resuelve la falta de personal … Y eso sí: el objetivo propagandístico es “humanizar las estaciones” con obras de arte. Lástima que se hayan olvidado los gestores de eslóganes progresistas que, lo más humano en los tiempos que corren, incluso lo más revolucionario cuando se reivindica tanto la filosofía de los cuidados, es encontrar PERSONAS que nos atiendan. A ver si aparece algún usuario como el que hizo la campaña bancaria, que nos salve de la quema porque, para vergüenza propia, los trabajadores no somos capaces de hacerlo.

Sección Sindical de CGT-FGV