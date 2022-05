–

Trabajadores de la empresa MONSA Línea 60 realizaron desde ésta mañana un corte parcial de la ruta Panamericana, para denunciar el despido de Carlos Zaragoza, candidato a delegado elegido por los trabajadores en elecciones internas. «Denunciamos una ola de despidos que viene realizando la empresa desde el mes de febrero, sobre todo hacia compañeros activistas y de candidatos a delegados. Una clara y evidente práctica desleal y persecutoria a todo el activismo» explico el trabajador Esteban Simonetta. Por ANRed

Desde esta mañana trabajadores de la Línea 60 realizaron un corte de la ruta Panamericana para denunciar los despidos que viene realizando la empresa DOTA desde el mes de febrero.

En diálogo con ANRed Esteban Simonetta delegado de los trabajadores explicó:

«Estamos llevando adelante una jornada de protesta, realizando un corte en la Ruta Panamericana en el Ramal Campana e Ingeniero Maschwitz con motivo de denunciar una ola de despidos que viene realizando la empresa desde el mes de febrero, sobre todo hacia compañeros activistas y de candidatos a delegados. Una clara y evidente práctica desleal y persecutoria a todo el activismo» .

Agregó «denunciamos estás prácticas de la empresa en el Ministerio de Trabajo y no tenemos respuesta. También acudimos a la Justicia laboral pero sus tiempos no son los mimos que tenemos los trabajadores, por eso iniciamos un proceso de protesta y lucha sabiendo que el 31 de mayo tenemos elecciones y de persistir ésta posición de la empresa de no reconocer nuestro candidato Carlos Zaragoza vamos a radicalizar el conflicto y denunciar las prácticas sistemáticas del grupo monopolico Dota para poder aplicar el ajuste a los trabajadores en el marco que viene disputando con el gobierno el reparto de los subsidios y a su vez disputando con su ala sindical la conducción de la UTA» .

El martes pasado se llevaron a cabo las elecciones internase, en las cuales participó el 80% del total de los trabajadores de la empresa, es decir 689 obreros. La elección general se realzará el próximo martes.

«Denunciamos los despidos como el conjunto de las actividades discriminatorias y anti sindicales. Rechazamos los despidos y alertamos que nos encontraremos exigiendo las correspondientes reincorporaciones» explicaron los trabajadores mediante un comunicado.