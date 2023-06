–

De parte de A Las Barricadas June 21, 2023 272 puntos de vista



Engendros por venir

Imp谩vido aguarda uno la pr贸xima cita electoral. 驴En julio? A ver si no me convocan. Ahora bien, la gente que se plantea votar 芦para evitar la ultraderecha禄鈥, me parece bien, que cada cual haga lo que quiera. A los hechos me remito.

En 1996, tras una campa帽a de descr茅dito fort铆sima contra el PSOE por casos de corrupci贸n, se celebraron elecciones generales. Vot贸 el 77,38% del censo, es decir, vot贸 mucha gente y la abstenci贸n fue escasa para lo que se da en Espa帽a. Y el Gobierno Socialista dio paso al del PP, con Jos茅 Mar铆a Aznar de presidente. Al PP le votaron 9.716.006 electores (156 diputados). Al PSOE le dieron su aval 9.425.678 personas (141 diputados). E IU logr贸 su mayor resultado de la mano de Julio Anguita: 2.639.774 votantes que le proporcionaron 21 diputados. Es decir, que pese a la campa帽a medi谩tica, la izquierda ganaba a la derecha y de haber presentado una candidatura 煤nica鈥 Entonces, 驴de qu茅 valieron los 21 diputados de IU? Para legislar, no valieron. Valieron 鈥揵谩sicamente鈥 para que Jos茅 Mar铆a Aznar, el PP, la derecha neoliberal, formase Gobierno con el apoyo del PNV, CIU y Coalici贸n Canaria.

Ahora, claro est谩, el voto anda algo m谩s fragmentado en diversos actores. Est谩 VOX, est谩 Sumar. Ha desaparecido CIU y Ciudadanos, y anda por ah铆 Bildu, ERC tiene m谩s peso鈥 Qu茅 s茅 yo. 驴Qu茅 har谩n los votantes de Podemos? No se sabe que yo sepa. Nadie sabe qu茅 har谩 este o el otro, pero todas las encuestas, las especulaciones, y los resultados de las elecciones municipales, dan por sentado que gobernar谩 el PP con VOX de una forma u otra. Y el Gobierno del Progreso, a esperar.

En consecuencia, en la izquierda muchos votar谩n por 芦miedo a禄. Es un voto de p谩nico, un tanto quejumbroso y lamentador鈥 Pero es que resulta que el voto democr谩tico ha de poseer tres cualidades: el voto ha de ser libre (cada cual vota lo que quiere); racional (cada cual vota un programa conocido que garantiza legislar de acuerdo con sus intereses); y secreto (en sobre cerrado). Y con toda esta pel铆cula de que llegando la derecha al poder, nos van a pulverizar, el voto ni va a ser libre, ni va a ser racional. Secreto s铆, vale. Pero no ser谩 democr谩tico.

驴Cu谩l ser铆a, por tanto, el voto racional y meditado? A m铆 es que me entra la risa escuchando y leyendo las elucubraciones, que si votar a Sumar, que si votar al PSOE, porque me acuerdo siempre de las elecciones de 1996. Con el 77,3% de participaci贸n, 12.355.780 votos de IU y PSOE frente a 11.407.008 de PP, CIU, PNV y CC鈥 Dando paso a Jos茅 Mar铆a Aznar.