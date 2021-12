La opini贸n de la corriente principal es Un谩nime, Ubicua y Repetitiva. Para aquellos que quieren ver m谩s all谩 aqu铆 os van mis p谩ginas de referencia. Yo siempre la complemento con una visita a las P谩ginas Amarillas Anarquistas PAMA . Mainstream opinion is unanimous, ubiquitous, and repetitive. For those who want to see further, here are my reference pages. I always complement it with a visit to the AYP/ Anarchist Yellow Pages