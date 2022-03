–

Estas explotaciones violan numerosas leyes internacionales. Hasta la misma ONU ha manifestado en numerosas resoluciones calificando estas actividades como ilegales y clandestinas realizadas con el aval de la comunidad internacional, impunemente, permitiendo a Marruecos enriquecerse a costa de los saharauis; que est谩n en el paro, cobrando salarios indignos, en el exilio o sobreviviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Redacci贸n y elaboraci贸n: Equipo ECS.

Para entender el conflicto saharaui en su totalidad, es preciso destacar la dimensi贸n econ贸mica y c贸mo esta hace fluctuar las negociaciones y posicionamientos internacionales. El S谩hara Occidental re煤ne una serie de recursos naturales y geogr谩ficos cuya explotaci贸n econ贸mica genera importantes beneficios, de estos cabr铆a resaltar:

La mina Bucraa鈥, contiene la mayor reserva de fosfato del mundo.

Caladeros mar铆timos densamente ricos.

Reservas de petr贸leo, gas, uranio y cobre.

Amplio espacio des茅rtico para instalar parques e贸licos y fotovoltaicos.

Por otra parte, de las negociaciones llevadas a cabo entre ambas partes, se desprende una postura marroqu铆 tendente a orientar el centro de gravedad del conflicto hacia sus p茅rdidas y ganancias econ贸micas y no conservarlo en su lugar correcto, que es en la soberan铆a del pueblo saharaui y su cuesti贸n de descolonizaci贸n. Con estos elementos a mano, se comprende mucho mejor el poder de influencia que posee el aspecto econ贸mico en la resoluci贸n del conflicto, constituyendo una pieza fundamental en la permanencia de las fuerzas de ocupaci贸n marroqu铆es, que posibilitan por otro lado el expolio que realizan distintas multinacionales, de las cuales la gran mayor铆a son espa帽olas.

Este continuo saqueo viola innumerables leyes internacionales, incluso la ONU ha emitido varias resoluciones en las que define estas actividades como ilegales, y que son realizadas con la complicidad de la comunidad internacional que permite el enriquecimiento de Marruecos a trav茅s de unos recursos cuya soberan铆a no le pertenece, siendo los saharauis en quien debiera revertir el beneficio econ贸mico por legitimidad.

Las leyes comerciales de la Uni贸n Europea proh铆ben expresamente cualquier propiedad o control extranjero sobre los recursos saharauis, as铆 como el comercio con los productos provenientes de los territorios ocupados, sin embargo estas leyes no disponen de mecanismos que vigilen su estricto cumplimiento, m谩xime teniendo en cuenta la riqueza que alberga el S谩hara Occidental, por ello varias multinacionales espa帽olas no aparecen aqu铆 ya que usan un vac铆o legal mediante el cual financian filiales marroqu铆es para que expolien los recursos por ellas o bien crean empresas opacas.

Llegados a este punto cabe se帽alar que, impl铆citamente, toda empresa o multinacional que opera en el S谩hara Occidental ocupado, reproduce la continuidad de la ocupaci贸n marroqu铆 propiciando la represi贸n sistem谩tica contra los saharauis, y alargando la dura estancia de unos refugiados que viven en condiciones extremas en el desierto argelino. Dichas caracter铆sticas las hacen parte indisoluble del proceso de consolidaci贸n y legitimaci贸n marroqu铆 de la colonizaci贸n militar, as铆 como copart铆cipes directos en el sufrimiento del pueblo saharaui. B谩sicamente contribuyen a determinar el conflicto de forma unilateral mediante la l贸gica de la dominaci贸n, arrasando con todo tipo de derechos humanos, pol铆ticos, comerciales e internacionales.

Como es sabido, Marruecos sigue adelante con su plan de explotaci贸n y expropiaci贸n de los recursos naturales del territorio del S谩hara Occidental, que ocupa por la fuerza desde finales 1975. Recursos como los fosfatos, la pesca, la agricultura, gas, hierro, cobre, uranio y ahora le sigue la b煤squeda del petr贸leo y de energ铆as renovables.

Recursos que son vendidos en el mercado internacional por parte del Gobierno marroqu铆 sin ning煤n tipo de escr煤pulos. Consumidos la mayor铆a de ellos por toda la Uni贸n Europea, Ocean铆a, Estados Unidos, Jap贸n y algunos pa铆ses de Medio Oriente y otros de Sudam茅rica.

En el saqueo de los recursos naturales del S谩hara Occidental no todas las empresas que participan son marroqu铆es, la mayor铆a de ellas son extranjeras que disfrutan de un permiso de Marruecos, lo que les hace c贸mplices de la violencia represiva que lleva el r茅gimen marroqu铆 en el S谩hara Occidental. Cabe destacar que han habido algunas empresas que tras denuncias del Polisario y de varias organizaciones, han cesado su actividad alegando que 鈥欌檃ntes de la econom铆a, est谩 lo 茅tico y moral y hay que respetar la legalidad internacional.鈥欌

La siguiente lista muestra algunas de las empresas que actualmente tienen un contrato o han mantenido alguno con Marruecos, llevando a cabo su actividad extractiva en territorio saharaui. El r谩nking de empresas lo lideran las espa帽olas con una participaci贸n considerable (14), seguidos de Francia (9) y despu茅s Marruecos (6).

1. Sinofert. (China)



2. Coromandel International. (India)



3. Nutrien LTD (Canad谩)



4. Almstom (Francia)



5. Engie (Francia)



6. San Leon Energy (Irlanda)



7. Gamesa. (Espa帽a)



8. Kosmos Energy. (EE.UU)



9. TOTAL. (Francia)



10. ONHYM. (Marruecos)



11. LongreachOil and Gas Ventures. (Australia)



12. Azura. (Francia)



13. Idyl. (Francia)



14. Siemens. (Alemania)



15. Deutsche Bank. (Alemania)



16. Acciona. (Espa帽a)



17. Abengoa. (Espa帽a)



18. AlstomWind. (Francia)



19. Kerr-McGee. (EE.UU)



20. OCP Maroc. (Marruecos)



21. Atwood Oceeanics. (EE.UU)



22. FMC Foret. (Espa帽a)



23. Jealsa. (Espa帽a)



24. EuroPac铆fico. (Espa帽a)



25. Granintra. (Espa帽a)



26. IsoFot贸n. (Espa帽a)



27. ISUSA. (Uruguay)



28. Metalex. (M茅xico)



29. Deval Shipping and Trading. (Turqu铆a)



30. Ership. (Espa帽a)



31. Pequiven. (Venezuela)



32. Gildo. (Espa帽a)



33. NETMAR. (Espa帽a)



34. Tamoil Sakia. (Libia)



35. Meripul. (Espa帽a)



36. PotashCorp. (Canad谩)



37. Derhem Seafood. (Marruecos)



38. King Pesca. (Espa帽a)



39. TROULO. (Espa帽a)



40. Lifosa. (Lituania)



41. TGS-Nopec. (Noruega)



42. EDF Energies. (Francia)



43. VESTAS. (Dinamarca)



44. Theolia. (Francia)



45. ACWA Power. (Arab铆a Saud铆)



46. FuGro. (Holanda)



47. Thor Marino. (Dinamarca)



48. Wessex Exploration. (Reino Unido)



49. Cairn Energy. (Escocia)



50. Island Oil. (Chipre)



51. Terra Sola Groupe AG. (Bahr谩in)



52. Innophos. (EE.UU)



53. Tripoliven. (Venezuela)



54. Agrium Incorporated. (Canad谩)



55. Incitec Pivot. (Australia)



56. Ballance Agri-Nutrients. (Nueva Zelanda)



57. Nareva Holding. (Marruecos)



58. GDF Suez. (Francia)



59. Pura Vida Energy. (Australia)



60. Freeport-McMoRan. (EE.UU)



61. TAQA. (Emiratos 脕rabes Unidos)



62. KFW Bank. (Alemania)



63. BEI. (Europa)



64. DLM Maroc. (Marruecos)



65. Mitsui & Co. (Jap贸n)



66. Enel Green Power. (Italia)



67. General Electric. (EE.UU)



68. Al-Ajial Funds. (Marruecos)



69. International Power Ltd. (Reino Unido)



70. Cognis. (Alemania)

Collage de Sahara.

Fuente: https://www.ecsaharaui.com/2021/03/…