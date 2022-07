–

La semana pasada trascendi贸 en Neuqu茅n la noticia sobre el cuestionamiento a la novela 芦Cometierra禄 de la autora Dolores Reyes. El hecho sucedi贸 a partir de la denuncia de un grupo de familias del colegio Pablo VI de esa provincia quienes se mostraron en desacuerdo con la elecci贸n de dicha novela por contener 芦escenas sexuales禄 y un 芦lenguaje inadecuado禄. El intento de censura proviene de grupos conservadores pertenecientes a la Democracia Cristiana de Neuqu茅n. En sus redes sociales la concejal Nadia M谩rquez, la denomin贸 como 芦material de lectura pornogr谩fico禄. A ra铆z de las repercusiones, dialogamos con Hern谩n Ocantos docente de literatura quien tom贸 la decisi贸n pedag贸gica de utilizar Cometierra en sus clases, para abordar sobre algunos ejes de la Ley de Educaci贸n Sexual Integral (ESI). 芦Les pas茅 la noticia a mis alumnos, coment茅 la situaci贸n y pregunt茅: 驴creen que le铆mos una novela pornogr谩fica?. Casi que se burlaron de mi pregunta. Les parec铆a totalmente fuera de contexto considerar a 茅ste libro de semejante manera. Entonces me pareci贸 que ah铆 qued贸 el asunto zanjado: la declaraci贸n de los propios estudiantes ri茅ndose de la acusaci贸n de pornogr谩fica sobre 茅ste libro禄. Por ANRed

芦All铆 donde se comienza quemando libros,se termina quemando hombres禄

(Heinrich Heine)

En la literatura existen millones de historias que a pesar de ser ficci贸n, sus tramas funcionan como un espejo de las descarnadas realidades vividas y experimentadas por todes. Es por eso que a lo largo de la historia la censura ha operado como un mecanismo de prohibicci贸n de aquellas obras cuyo contenido potencial pod铆a ser interpretado como 芦peligroso禄.

Si pensamos en la palabra censura, 茅sta nos remite a la 煤ltima dictadura c铆vico militar acontecida en nuestro pa铆s. Sin embargo han pasado mas de 40 a帽os y el intento de prohibicci贸n de una obra de arte se hace tiempo presente. 脡sto fue lo que sucedi贸 con la novela de la autora Dolores Reyes, titulada 芦Cometierra禄 que fue recientemente cuestionada en la provincia de Nequ茅n por considerarla 芦material de lectura pornogr谩fico禄.

El hecho sucedi贸 a partir de la denuncia de un grupo de familias del colegio Pablo VI de esa provincia quienes se mostraron en desacuerdo con la elecci贸n de dicha novela por contener 芦escenas sexuales禄 y un 芦lenguaje inadecuado禄. El intento de censura de la obra proviene de grupos conservadores pertenecientes a la Democracia Cristiana de Neuqu茅n, impulsado desde su posici贸n detractora de la ESI. En la red social Twitter, Nadia Judith M谩rquez, concejal neuquina integrante de la Democracia Cristiana viraliz贸 un video d贸nde dec铆a: 鈥淧adres de segundo a帽o de un colegio de Neuqu茅n sumamente disgustados por el material pornogr谩fico que les dieron de lectura a sus hijos totalmente inadecuado para la edad que tienen鈥.

Dadas las repercusiones que trascendieron a los medios de comunicaci贸n, ANRed dialog贸 con Hern谩n Ocantos Docente de Literatura en Escuelas Secundarias del conurbano bonaerense, quien tom贸 la decisi贸n pedag贸gica de utilizar Cometierra en sus clases para abordar algunos ejes de la Ley de Educaci贸n Sexual Integral (ESI).

ANRed: 驴Por qu茅 tomaste la decisi贸n pedag贸gica de abordar 茅sta obra en tus clases?

Hern谩n Ocantos: En primer lugar porque desde mi basto recorrido como docente de literatura siempre me propuse pensar y repensar en el canon escolar. Esa es una zona que me interesa como hacedor artesanal del curriculum. Lleg贸 茅ste verano a mis manos Cometierra y me pareci贸 que pod铆a andar muy bien en los sextos a帽os en particular. As铆 fue. Por otro lado me parec铆a que la obra iba muy bien con algunos ejes de la ESI con los que vengo trabajando incluso desde antes que exista la ley. Cometierra permite una serie de intertextualidades y de conexiones con otros textos vinculados a la literatura argentina. Por ejemplo: yo sigo la idea de Carlos Gamerro de los renacimientos de la literatura argentina. 脡l lo traza a partir del t贸pico de la violencia y me parece que Cometierra va bien en ese sentido. Adem谩s me permit铆a pensar en las infancias, dado que la protagonista es una ni帽a y luego adolescente en el transcurso del tiempo del texto. Asociarla tambi茅n con las leyendas, 茅stos personajes del conurbano que es capaz de ver mucho m谩s all谩 de lo que otros ven, por el simple hecho de comer tierra y tener 茅stas visiones. Por supuesto tambi茅n el t贸pico que muchos destacan de la novela es el de la violencia de g茅nero. Por lo tanto, todo 茅ste universo me pareci贸 que podr铆a andar bien en el aula.

ANRed: 驴Qu茅 repercusiones tuvo la novela en les alumnes?

H.O: El texto tuvo una gran repercusi贸n. La primera es que cuando plante茅 en uno de mis cursos la idea de trabajarla una chica de unas de mis escuelas en Villa Albertina dijo: 隆ah profe, mi pap谩 nos volvi贸 locos con esa novela en el verano!. Entonces le pregunt茅 si el padre se dedicaba a la literatura o era lector asiduo y me respondi贸 que no. Me coment贸 que su padre supo de ese libro junto con Las Malas, de Camila Sosa Villada producto de haber escuchado a la Negra Vernacci leer fragmentos en la radio. Entonces le propuse si quer铆a invitar al pap谩 a presentarlo antes de leerlo, 隆y vino!. Habl贸 del libro, con su ejemplar en la mano, y dijo algo as铆 como: en 茅ste libro van a encontrar un pedacito de cada uno de ustedes. Defendi贸 la elecci贸n que hice de ese libro diciendo eso. En un momento uno de los chicos le dijo: 驴te anim谩s a leer un fragmento? y lo hizo. Con dificultades como alguien no habituado a leer en voz alta. Sin embargo, se gener贸 un clima muy bueno. Yo lo ayud茅 y le铆mos la introducci贸n y un p谩rrafo del primer cap铆tulo.

La repercusi贸n que tuvo es brutal, lapidaria en cuanto a que en los momentos d贸nde la novela narra episodios de violencia de g茅nero, incluso en la evaluaci贸n que les propuse al final del cuatrimestre, en las respuestas podr铆a decir a grosso modo un 90% de los chicos y las chicas de 6to (tengo cuatro 6tos) confiesan haber sido testigos en sus casas de situaciones de violencia de g茅nero.

El planteo que se est谩 haciendo a partir de las repercusiones de lo que sucedi贸 en la escuela en Nequ茅n, sobre el por que trabajar literatura pornogr谩fica (que por supuesto no es as铆), me parece que la informaci贸n que se puede extraer de su lectura es mucho mas relevante que el hecho que en dos pasajes del texto haya dos escenas de sexo y se use la palabra pija, que es lo 芦controvertido del texo禄 en relaci贸n con la escuela. Me parece que ese es el dato relevante que hay que considerar.

Les pas茅 la noticia a mis alumnos y les comente la situaci贸n y la pregunta que les hice fue 驴creen que le铆mos una novela pornogr谩fica?. Casi que se burlaron de mi pregunta, les parec铆a totalmente fuera de contexto considerar a 茅ste libro de semejante manera. Entonces me pareci贸 que ah铆 qued贸 el asunto zanjado: la declaraci贸n de los propios estudiantes ri茅ndose de la acusaci贸n de pornogr谩fica sobre 茅ste libro.