a Silvina Mercadal

La desobra

Hace varios a帽os que el fantasma de las Obras completas de H茅ctor Libertella asedia la librer铆a argentina. Quiz谩s este a帽o, o el pr贸ximo, aparezca expuesto y desnudo ante la mirada boba de los lectores de vidriera, o redes. Tal vez no y haya que esperar. Lo cierto es que en el ambiente ya se anuncia la 芦publicaci贸n de la d茅cada禄, y creo que esto marca decididamente una vieja relaci贸n, m谩s profunda, que se ha discutido con todos los fantasmas posibles: la de la literatura con el mercado.

Desde que apareci贸 El camino de los hiperb贸reos entre los anaqueles de las librer铆as, con gigantograf铆a de autor incluida, novela con que el 芦viejo beb茅 que bebe禄, como se denominaba en su autobiograf铆a, gan贸 el premio Paid贸s en 1968 con 22 a帽os; desde aquellos 芦ruidosos sesenta禄, Libertella encamin贸 su escritura con la singular preocupaci贸n, en forma de chiste, claro, por la noci贸n de 芦obra禄. El protagonista de El camino鈥, H茅ctor Cudemo, era un joven escritor que despu茅s de ganar un concurso literario invitaba a una performance en la que se iba a quemar p煤blicamente su 芦opera prima禄. En la senda de la forma-novela-r铆o, se arrastraban temas, personajes, frases, siempre bajo un tono c贸mico, con la vieja sensaci贸n macedoniana sobre la imposibilidad de realizar o tener una obra. Se escrib铆a para quedarse seco, boyando en el r铆o. Y en aquellos a帽os todav铆a se pod铆an ganar premios literarios as铆.

Algo de ese ejercicio de quedarse sin obra acompa帽贸 al resto de las novelas, de los textos cr铆ticos, de los montajes a medio camino entre novelas y cr铆ticas (juego de pasamanos entre 芦literatura cr铆tica禄 y 芦cr铆tica l铆rica禄), e incluso de la publicaci贸n que apareci贸 en el a帽o de su muerte, 2006, por pocos meses p贸stumo, La arquitectura del fantasma. Una autobiograf铆a.

La mejor conjetura libertelliana se abr铆a, por eso, en la prueba herm茅tica sobre la posibilidad de escribir y, a la vez, quedarse sin obra. Su ofuscaci贸n consist铆a en ejercitar una escritura que fuera capaz de dejar diversas publicaciones (libros, entrevistas, notas, art铆culos, etc.) y no erigir una obra.

Por esto, a partir de lo mucho que ya se ha dicho en los 煤ltimos a帽os, creo que el viejo beb茅 Libertella escribi贸 y dej贸 una 芦obra ausente禄 a partir de un estilo donde la escritura se realizaba absorbi茅ndose, sustray茅ndose a cualquier idea y realidad de obra. En esta l铆nea, Mar铆a Moreno record贸 en su Black out un encuentro con el ya viejo Libertella (que siempre fue viejo: el arca铆smo era su mejor arma), en el que el bahiense dejaba las copas vac铆as y se serv铆a en nuevas lo que quedaba de la bebida, porque as铆 pod铆a contar cu谩ntas llevaba y no ser considerado alcoh贸lico, con lo que concluye: 芦Como en literatura, Libertella propon铆a a la dipsoman铆a, una pr谩ctica de vanguardia禄. La dipsoman铆a, marca de vida, fue tambi茅n un estilo literario. Se podr铆a seguir la l铆nea y decir, entonces, que su escritura, que ahora ser谩 publicada como Obras completas, no dej贸 obra porque a medida que avanzaba, absorb铆a, se embeb铆a, de lo ya escrito. Cuando se publiquen, deber铆amos decir las (cri cri) Completas de H茅ctor Libertella. Porque el alcoholismo no solo fue su adicci贸n de vida, tambi茅n fue la forma que tom贸 su pr谩ctica literaria 芦de vanguardia禄 para sustraerse a la 芦obra禄. Y fue del mismo modo su manera de ponerle el cuerpo al texto para astillarlo mientras se le astillaban los 贸rganos.

Esto se palpa claramente en el pasaje de las novelas-r铆o (El camino鈥, Aventura de los miticistas, etc.), de los 鈥60/鈥70, a las novelitas casi taquigr谩ficas, donde se cocin贸 el gran momento libertelliano: El 谩rbol de Saussure. Una utop铆a, libro que, se podr铆a decir, cerr贸 el Siglo XX literario y se hizo con pedazos de ese siglo, de su cuerpo y de lo que tantos a帽os han determinado como 芦texto禄. Por eso, 芦el 煤ltimo escritor del Siglo XX禄, como lo titul贸 nada menos que Tamara Kamenzsain, es aquel en cuya ofrenda se cierra el giro ling眉铆stico desplaz谩ndolo a un tiro literario, para que el resto pudi茅ramos escribir el Siglo XXI.

La reescritura

Sustraerse en la escritura, y por ella, al 芦fin禄 de la escritura, precisar un estilo que no se dejara reducir en obra, fue una pr谩ctica que extrem贸 el viejo impulso de la auto-cita de su padre literario, el ahora redimido Osvaldo Lamborghini. Ah铆 donde este se traficaba en citas, la pr谩ctica de Libertella supuso una intensificaci贸n donde ya no solo se citaba a s铆 mismo, sino que se reescrib铆a constantemente, algo que defini贸 una producci贸n te贸rica, cr铆tica y de ficci贸n en tr谩fico constante. Entonces: en cada libro del bahiense se lee otro libro, publicado o no.

Este gesto no buscaba en lo m谩s m铆nimo 芦progresar禄 o 芦mejorar禄, porque para un tipo que repet铆a como loro una el铆ptica s谩tira temporal que rezaba, como pasacalle de barrio, 芦EL FUTURO YA FUE禄, la escritura-reescritura era una pr谩ctica que dislocaba al libro en s铆, en su materialidad de escrito. Por eso, en este estilo de reescribirse hasta los huesos, no solo se perd铆a la noci贸n de obra, sino tambi茅n la misma unidad del objeto-libro, porque cada uno se embeb铆a del anterior, o beb铆a el anterior e incluso el posterior, haciendo que la escritura excediera cualquier idea de unidad: cuando se lee a Libertella de verdad, y no solo se reflota el anecdotario pintoresco que pide el mercado para canonizar, es imposible decir cu谩l libro es cu谩l. La sensaci贸n boba del lector libertelliano es la misma siempre: 芦驴acaso esto lo le铆 ya en alguna parte?禄 Y el viejo beb茅 responde con su risita de fondo: s铆 y no.

Lo que nos queda entonces de Libertella para el Siglo XXI es una escritura sin obra, o una permanente reescritura que se mueve lateralmente sin acabarse o cumplir un destino. 驴C贸mo vamos a leer sus Obras Completas, entonces? En las frases.

Con todo esto quiero decir: cualquier frase de Libertella es ya sus Obras completas. Como dijo Guebel sobre su escritor muerto: 芦La perfecci贸n de lo inconcluso禄. Algo siempre va a faltar en este juego, porque en lo que falta est谩 precisamente la obra completa. En definitiva, la literatura es un juego donde gana quien m谩s pierde.

El mercado

Bien. Lo astillado, lo embebido, lo evaporado es una t谩ctica, 芦la 煤nica t谩ctica es la sint谩ctica禄, repet铆a tambi茅n, que se abre en el lugar que ninguna literatura puede eludir: el 芦mercado禄. A pesar de nombrarlo en numerosas ocasiones, nunca queda claro qu茅 entiende por mercado el viejo beb茅. Y sobre todo qu茅 por mercado literario. Pero hay una frase que se repite tal cual, ac谩 y all谩. Una sentencia, inclusive: 芦ALL脥 DONDE HAY UN INTERLOCUTOR, UN SOLO INTERLOCUTOR, ALL脥 SE CONSTITUYE UN MERCADO禄. Esta es la frase de la disputa.

En alg煤n lugar, Mart铆n Kohan ensaya cierta indagaci贸n topol贸gica de la literatura argentina actual y problematiza la relaci贸n entre escritura y mercado. Lo que le interesa es se帽alar c贸mo este 煤ltimo, al imponer la divisi贸n 芦vende/no vende禄 para evaluar la escritura, elide la pregunta central de la literatura: el c贸mo se escribe. Menciona la famosa frasecita de Libertella para se帽alar que lo que ella dir铆a es que lo esencial no es la masividad, sino la relaci贸n con un 芦uno禄. Porque lo que a fin de cuentas 芦hace el escritor en el mercado no es ni triunfar ni renunciar, sino sobrevivir禄. Lo que significa que para escribir en el mercado no se trata de vender mucho, sino simplemente encontrar un interlocutor. 芦No se vive ni se muere en el mercado, se sobrevive禄. As铆, y all铆 donde un simple interlocutor es ya un mercado, Kohan muestra que no se trata de oponer la escritura al mercado, algo de por s铆 naif, sino de liberarse 芦del mandato de conformar a todos, de agradar a todos禄, imperativo propiamente mercantil, para asumir el riesgo de escribir entre las l铆neas del mercado solo para 芦un solo interlocutor, uno solo禄.

Esta es la lectura can贸nica de la frase libertelliana. Y algo se oblitera ah铆. Porque lo central de la frase es que el beb茅 viejo haya escrito 芦interlocutor禄 en vez de 芦lector禄. Ariel Luppino, en la misma l铆nea que Kohan, invierte la f贸rmula para mostrar que invertida no tendr铆a gracia: 芦Ah铆 donde hay un mercado no se constituye un lector禄, pero lo hace, precisamente, cambiando 芦interlocutor禄 por 芦lector禄 y negando la posibilidad de constituci贸n de tal 芦lector禄. Sin embargo, si dejamos 芦interlocutor禄, en cambio, la gracia sigue sin negarse: 芦All铆 donde hay un mercado, se constituye un interlocutor禄.

Quiero decir: para Libertella, el mercado literario, y con 茅l la literatura de mercado, hacen del lector un interlocutor. Es decir, lo niegan e invierten: en la bolsa de acciones literarias, la fellatio de vidriera (o redes), donde abundan las interlocuciones. Por eso, para 芦entender禄 el hermetismo libertelliano, hay que entender que para el viejo beb茅 la escritura sobrevive al mercado, en el mercado, vaci谩ndose de su tendencia, de su 芦mandato禄, a la interlocuci贸n. Esto no lo opon铆a al mercado, sino que lo depon铆a en un 芦sin-lugar禄: ac谩 se puede balbucear su utop铆a, con que se subtitula a El 谩rbol de Saussure, que es tambi茅n una apuesta por la hiperliteratura: la de no tener lugar (utop铆a: u-topos) en el mercado.

Esto supone que su alcoholismo literario consist铆a primero que nada en una estrategia desplegada en la teta del mercado, y que era sobre todo una estrategia de supervivencia. Extremando esto, la literatura que no es de mercado ser铆a aquella que niega la existencia de un 芦interlocutor禄. En otras palabras, la que no invierte en el lector con un gesto de interlocuci贸n y que por eso se cierra sobre s铆: es ilegible, herm茅tica, inalcanzable. El lector, para Libertella, se podr铆a concluir, es quien lee lo ilegible y larga discursitos herm茅ticos, que cargan con la ventaja de que en ellos 芦cada uno entiende lo que quiere禄. El resto, los que leen lo legible, los que interpretan, son lectores-interlocutores, o bien, transacciones de mercado.

La literatura del y/o

Vamos al umbral que abre toda esta discusi贸n. Siglo XX-XXI: El 谩rbol de Saussure. Una utop铆a se publica en el a帽o 2000 y se coloca en el lugar cumbre de la ling眉铆stica. En la afamada, y ahora vilipendiada, barra que separaba (驴ya no lo hace m谩s? 驴El signo ha desaparecido?) al significante del significado en la estructura del signo ling眉铆stico que tantos l铆os hizo en su Siglo. Libertella comienza su libro as铆: 芦Con los codos apoyados en la barra de metal, los parroquianos del ghetto miran con mirada boba el 煤nico 谩rbol de la plaza, sin imaginar siquiera que el bar donde se encuentran proviene, casualmente, de 鈥渂arra鈥澛. Y m谩s adelante, agrega: 芦Aquellos parroquianos que miran el 谩rbol de Saussure desde la barra (del bar) acaso no saben que, entre las mil y una lenguas del mundo, s贸lo el castellano les da la posibilidad del yo como algo que est谩 constituido por una letra que une -y- y otra que a continuaci贸n separa -o-.禄

El chiste general del libro es proponer a esa barra como el lugar imposible de la misma utop铆a literaria, sugiriendo que 茅sta no es un lugar al que todav铆a no se ha llegado, sino, m谩s fiel a su etimolog铆a, lo sin lugar, un lugar imposible, 芦que no est谩 ah铆禄. As铆 las cosas, el lenguaje, tal como lo pens贸 el Siglo XX, no tiene lugar. No est谩 ah铆. Para Libertella, esto es lo que viene a decir la literatura, su operaci贸n sobre el lenguaje: decir que ni la literatura ni el lenguaje est谩n ah铆, que ah铆 siempre hay un desv铆o o un fantasma, y otro, y otro. Por eso, la interlocuci贸n es un mal chiste, porque quiere estabilizar un lugar cuando en verdad 芦el lugar es lo que no est谩 ah铆禄. Ni ac谩.

De modo que la cuesti贸n no est谩 en escribir como oposici贸n 芦literatura o mercado禄, como si hubiera una diferencia radical entre ambos t茅rminos, como tampoco 芦literatura y mercado禄, como si la continuidad entre los dos fuera inmediata. Es preferible, en el eco de la risita libertelliana, escribir literatura 芦y/o禄 mercado porque la funci贸n de conjunci贸n y disyunci贸n entre ambos que introduce nada m谩s y nada menos que la barra del signo ling眉铆stico en 芦y/o禄 es lo central dado que separa al yo del propio yo, y as铆 no le permite venderse como interlocuci贸n de: autor-libro-obra. Sin esa barra habr铆a un t谩ndem que dir铆a 芦literatura-yo-mercado禄, casi mostrando la cadena de producci贸n literaria donde el 芦yo禄 es lo que se vende de la literatura en el mercado. Pero tampoco se puede prescindir del yo, porque habr铆a una oposici贸n demasiado obvia, y de peligrosa cercan铆a (como en cualquier oposici贸n) entre 芦literatura-mercado禄. Es con 芦literatura y/o mercado禄 donde el yo ya no se articula sino como fantasma, un desv铆o de s铆 que se hace ilegible para el mercado. Algo pre- o post- interlocutor.

Eso es el genio libertelliano. El beb茅 viejo que bebe acodado en la barra del lenguaje y le dice, al lenguaje del Siglo XXI, y/o bebo as铆. No me olviden.

Bueno. Estas son mis hip贸tesis. Claro que si al interlocutor no le gustan, tengo otras. Mientras tanto, espero las Obras completas lim谩ndome las u帽as y con la conciencia tranquila de haberlas le铆do en alguna frase libertelliana, quiz谩s en dos.

* La imagen que acompa帽a al texto es Acuarela de Jorge Bonino de 1969, que podr铆a ser El 谩rbol de Saussure. Una utop铆a.

