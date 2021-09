–

Ecologistas en Acci贸n, Greenpeace y Oxfam-Interm贸n han dado un paso m谩s para evidenciar la falta de ambici贸n clim谩tica del Gobierno y las consecuencias que conlleva. Consideraron ineludible la obligaci贸n de iniciar (en 2020) un litigio clim谩tico contra el Gobierno de Espa帽a, la 煤nica instancia a la que acudir, 鈥減or su actividad totalmente insuficiente en las 煤ltimas d茅cadas para mitigar el cambio clim谩tico, que pone en grave riesgo los derechos m谩s esenciales de las generaciones presentes y futuras.鈥

La primera demanda se basa en la constataci贸n de que los sucesivos Gobiernos de Espa帽a han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio clim谩tico. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energ铆a y Clima (PNIEC), que incluya una reducci贸n de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se ten铆an en 1990. Actualmente, mientras la Uni贸n Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducci贸n de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo espa帽ol propone solo un 23%.

En junio de 2021, presentaron un nuevo recurso contra el PNIEC ya formalmente aprobado, en previsi贸n de que el Tribunal accediera a la pretensi贸n de la Abogac铆a del Estado de cerrar el procedimiento judicial inicialmente. El segundo recurso, al que se han sumado como demandantes Juventud por el Clima-Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, est谩 basado, igualmente, en la escasa ambici贸n del plan en su previsi贸n de reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que es s贸lo del 23%, muy lejos del 55% necesario para tener alguna posibilidad de no superar el 1,5o C de temperatura global y cumplir as铆 sus compromisos clim谩ticos internacionales.

Unos d铆as despu茅s, el Tribunal Supremo (TS) notific贸 un importante auto a las organizaciones del primer proceso: el auto da la raz贸n a las organizaciones ecologistas frente a la pretensi贸n de la Abogac铆a del Estado de que se terminara el proceso judicial por 鈥減茅rdida sobrevenida del objeto litigioso鈥, tras la aprobaci贸n por el Gobierno del Plan Nacional Integrado de Energ铆a y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo. Seg煤n el TS, la primera demanda no estaba basada 煤nicamente en la falta de aprobaci贸n del PNIEC sino tambi茅n en la falta de ambici贸n clim谩tica que conten铆a el borrador del plan, finalmente plasmado en el PNIEC aprobado con car谩cter definitivo el pasado mes de marzo.

Esta situaci贸n multiplica las oportunidades de 茅xito para las organizaciones demandantes. El hecho de tener dos procesos abiertos, en los que se podr谩 aportar nuevas pruebas a medida que la comunidad cient铆fica siga evolucionando y publicando informes, otorga a las entidades demandantes mayores opciones de demostrar que la ambici贸n clim谩tica que pedimos est谩 avalada por evidencias cient铆ficas. Tambi茅n seguir谩n sucedi茅ndose las victorias judiciales en Europa y en el mundo, lo que situar谩 a la justicia espa帽ola en un cerco cada vez m谩s estrecho para obligar al Gobierno a cumplir sus compromisos internacionales, como ya est谩n haciendo otros muchos tribunales del 谩mbito internacional.

Fuente:

La Garbancita Ecol贸gica

