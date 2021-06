–

El proyecto minero Tres Quebradas, de la multinacional canadiense Neo Lithium, avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos ind铆genas. Un informe de la organizaci贸n Be.Pe alerta sobre los riesgos de agotamiento y contaminaci贸n de acu铆feros. La Asociaci贸n Campesinos Del Abaucan (Acampa) denuncia la avanzada extractiva sobre la producci贸n agropecuaria y el avasallamiento de la cultura local. Las promesas de trabajo, el rol de los gobiernos y una publicitada 芦transici贸n energ茅tica禄 que arrasa territorios. Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva).

鈥淓n el bols贸n de Fiambal谩 tenemos turismo, una alimentaci贸n sana, trabajamos la agroecolog铆a. Nuestro mayor temor es la contaminaci贸n del agua, el riesgo de perder nuestra producci贸n, la fauna y la flora local. Vimos c贸mo afecta la miner铆a de litio el ambiente y las poblaciones de zonas des茅rticas鈥, relata Johana Villagr谩n vecina de Fiambal谩, Catamarca, e integrante de la Asociaci贸n Civil Campesinos Del Abaucan (Acampa). A pocos kil贸metros, a m谩s de 4000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, se encuentra el salar de Tres Quebradas, que integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Pune帽as, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservaci贸n internacional de humedales, un sistema que sostiene el delicado ecosistema y la producci贸n local, que se ve amenazado por la miner铆a del litio.

En 2016, se instal贸 en Tres Quebradas la empresa Liex S.A., subsidiaria de la corporaci贸n canadiense Neo Lithium, para iniciar su proyecto de exploraci贸n de litio. El mineral es una de las estrellas de la pol铆tica econ贸mica extractiva impulsada por el gobierno nacional, que bajo la bandera de la 鈥渟ustentabilidad鈥 y la transici贸n a 鈥渆nerg铆as verdes鈥 busca atraer inversiones para la producci贸n de carbono de litio, cloruro de litio e hidr贸xido de litio, materia prima para la elaboraci贸n de bater铆as de la prometida revoluci贸n de los autos el茅ctricos. Sin embargo, la transici贸n tecnol贸gica no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales, escasos puestos de trabajo y recaudaci贸n del Estado solo a trav茅s de regal铆as bajas.

鈥淟a extracci贸n y comercializaci贸n de los bienes comunes, en especial de los minerales, por parte de empresas ajenas a las realidad territoriales y culturales de los contextos donde establecen sus enclaves, implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos鈥, sostiene el informe Miner铆a Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A de la asociaci贸n catamarque帽a Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), como parte de un proyecto financiado por la Uni贸n Europea, que analiz贸 la aplicaci贸n de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados en la ONU en 2011.

El proyecto Tres Quebradas est谩 ubicado dentro de lo que se conoce como el 鈥淭ri谩ngulo del litio鈥, una zona geogr谩fica de zonas des茅rticas y salares que ocupa Argentina, Chile y Bolivia, y donde se considera que se encuentran la mayor reserva de este mineral a nivel global. 鈥淓l mundo avanza hacia veh铆culos el茅ctricos con bater铆as de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero鈥, asegur贸 el presidente Alberto Fern谩ndez en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado y anunci贸 que impulsar谩 incentivos econ贸micos 鈥攂eneficios impositivos鈥 para las empresas que vengan al pa铆s a invertir en movilidad 鈥渟ustentable鈥 para la producci贸n de este tipo de veh铆culos, y su cadena de valor.

El informe de Be.Pe subraya que las pol铆ticas dispuestas por los Estados que integran el 鈥淭ri谩ngulo del litio鈥 evidencian una marcada propiedad de capitales extranjeros debido a un andamiaje legal que establece limitaciones para la exploraci贸n, extracci贸n y comercializaci贸n de minerales en manos de los Estados. 鈥淓l litio se extrae sin ninguna rentabilidad para el Estado y la 煤nica ganancia deriva de los escasos impuestos que pagan las compa帽铆as por desarrollar sus actividades en el pa铆s鈥, sostiene el informe.

El documento enumera otra serie de garant铆as que los Estados le ofrecen a las empresas extractivas como exenciones tributarias, derechos laborales y otro tipo de acciones como 鈥渄isposici贸n de fuerzas de orden p煤blico e imposici贸n de imaginarios de desarrollo sustentados en el extractivismo鈥, como se evidenci贸 en los 煤ltimos meses con los casos de la vecina Andalgal谩 y Chubut.

驴Y las comunidad de Fiambal谩? 鈥淟a falta de consulta fue una vulneraci贸n directa al derecho de consulta previa e informada鈥, sentencia Natalia Sentinelli, antrop贸loga y parte del equipo de investigaci贸n del informe de Be.Pe. Tambi茅n destac贸 una abierta vulneraci贸n a la Ley General de Ambiente (25.675) y su 鈥減rincipio precautorio鈥, que signific贸 la aprobaci贸n del proyecto de exploraci贸n Tres Quebradas por parte del gobierno de Catamarca sin los estudios de impacto ambiental completos. La falta de consulta e informaci贸n previa se agrava con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escaz煤. Por eso, el informe sostiene que la exploraci贸n iniciada hace cinco a帽os deber铆a detenerse.

鈥Nos tom贸 por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambal谩 y 鈥榯en铆an la licencia social鈥, porque no supimos en qu茅 momento la tuvieron. Nunca se realiz贸 una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qu茅 hacer. Cuando la empresa se present贸 en Fiambal谩 siempre fue acompa帽ada por el Estado, respaldando a la minera. Y cuando pedimos informaci贸n al Concejo Deliberante y al Municipio jam谩s obtuvimos respuestas鈥, describe a Tierra Viva, la integrante de la organizaci贸n campesina Acampa. Catamarca no cuenta con oficinas de la Defensor铆a del Pueblo, los canales de recepci贸n de quejas y de solicitud de informaci贸n acerca del accionar de las empresas mineras dependen del Ministerio de Miner铆a.

驴Energ铆a limpia? Impacto ambiental local, nacional y global del proyecto Tres Quebradas

La corporaci贸n transnacional Neo Lithium 鈥攃onformada en Canad谩 luego de que Liex S.A adquiriera los permisos de exploraci贸n en Catamarca y sin experiencia previa en el sector minero鈥 instal贸 30 pozos de exploraci贸n de extracci贸n de salmueras de litio sobre el salar Tres Quebradas, que tiene una extensi贸n de 30.000 hect谩reas sobre la cordillera. El estudio de impacto ambiental exploratorio fue aprobado por el gobierno de Catamarca sin contar con un estudio hidrogeomorfol贸gico, que calculara la capacidad de recarga del acu铆fero, para una actividad que precisa extraer dos millones de litros de aguas subterr谩neas por cada tonelada final de litio.

鈥淟a normativa minera de Catamarca prev茅 que los estudios de impacto ambiental los realice la propia empresa extractiva y el Estado funciona s贸lo como un organismos de contralor. Ese organismo de control es la Direcci贸n de Gesti贸n Ambiental Minera, que depende del Ministerio de Miner铆a, que impulsa la actividad鈥, advierte la investigadora de la asociaci贸n catamarque帽a Be.Pe y resalta que, hasta la actualidad, Liex S.A contin煤a operando sin conocer la capacidad de recarga del sistema lagunar, o sea, cu谩ntas precipitaciones son necesarias para que la laguna no se seque si se mantiene un ritmo de extracci贸n de millones de litros de salmuera de las aguas subterr谩neas.

鈥El Estado Nacional no ha realizado ninguna investigaci贸n ni se ha pronunciado sobre la irregularidad cometida por el gobierno de Catamarca al no tener reglamentado el sitio Ramsar de Lagunas Altoandinas y permitir la exploraci贸n鈥, agrega el informe sobre otra de las irregularidades que carga el proyecto de Liex S.A respecto del impacto ecosist茅mico que podr铆a generarse no s贸lo en Fiambal谩 sino a nivel global. La Argentina est谩 adherida al convenio Ramsar desde 1992. El lugar marginal que tiene la protecci贸n de los humedales en favor de la miner铆a en la pol铆tica nacional qued贸 fundamentada por el Consejo Federal de Miner铆a.

驴C贸mo se producir铆a el impacto por el desequilibrio generado por la extracci贸n de litio? El sistema de Lagunas Altoandinas se form贸 sobre la Cordillera de los Andes durante miles de a帽os. En el sistema, las corrientes de deshielo de los glaciares alimentan las lagunas, pero tambi茅n se infiltra en los suelos arenosos cordilleranos y forma un complejo de aguas subterr谩neas dulces y saladas. Si las lagunas bajan su nivel fre谩tico el ritmo del deshielo de los glaciares se incrementa, mientras que la reducci贸n de estos cuerpos de agua genera un primer impacto global: la capacidad de regulaci贸n de la temperatura mundial, por le p茅rdida de retenci贸n de di贸xido de carbono.

A nivel local, los acu铆feros son la fuente del fr谩gil sistema de flora y fauna del ecosistema des茅rtico cordillerano y alimentan los r铆os que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas. Adem谩s, el sistema de extracci贸n por bombeo de las aguas subterr谩neas utilizado por la industria del litio puede generar una mezcla entre las capas dulces y saladas, alterando la calidad del agua e incrementando la salinidad de los suelos. El riesgo de contaminaci贸n tambi茅n est谩 presente por los procesos qu铆micos que se utilizan para separar los minerales en el proceso de secado 鈥攅n grandes piletones a cielo abierto鈥 del agua subterr谩nea extra铆da.

鈥淟a calidad del agua tras los procesos extractivos de litio no se analiz贸 lo suficiente, casos en el norte de Chile y Asia reportan contaminaci贸n de sistemas lagunares por litio y por los qu铆micos utilizados en su procesamiento e incluso intoxicaci贸n de personas por litio鈥, apunta el informe de Be.Pe.

Sentinelli agrega que la irregularidad de la falta de controles estatales por el impacto ambiental de un sitio Ramsar se suma otras inexactitudes en los informes presentados por Liex: 鈥No hay un consenso de la profundidad en el que trabajan los pozos. Hablan de hasta 100 metros de profundidad, pero llegan hasta profundidades de 250 metros, atravesando muchas capas de agua salada y posiblemente agua dulce. Mientras m谩s abajo llegan, m谩s concentraci贸n de litio tienen las salmueras鈥. 芦Si estamos hablando de 鈥榮ustentabilidad鈥, la extracci贸n de litio es un factor m谩s que suma al cambio clim谩tico鈥, sentencia la investigadora de Be.Pe.

驴Qu茅 desarrollo local trae el litio en Catamarca?

D铆as despu茅s de impulsar el litio en su discurso en el Congreso y llamar a realizar un nuevo Acuerdo Minero Nacional, el Presidente se reuni贸 con directivos de la china Jiankang Automobile Co, que tienen como principal actividad la fabricaci贸n de bater铆as de litio. Poco despu茅s, a fines de marzo, la empresa alemana BMW emiti贸 un comunicado en el que celebraba un acuerdo para abastecerse con el litio explotado por la norteamericana Livent, empresa que controla la explotaci贸n activa desde 1997 鈥揺n sus inicios denominada Miner铆a del Atiplano S.A, a cargo de FMC Lithium鈥 en el Salar de Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra. La explotaci贸n comenz贸 el mismo a帽o que Minera La Alumbrera.

鈥淎 diferencia de La Alumbrera, la empresa que opera en el Salar del Hombre Muerto tuvo poca demanda por parte de la sociedad. La explotaci贸n est谩 alejada y los camiones con la materia prima van directo hacia Salta. El nombre comenz贸 a o铆rse m谩s con la aparici贸n de la demanda por las bater铆as de litio鈥, describe la investigadora de Be.Pe sobre la particular condici贸n de una explotaci贸n que lleva 24 a帽os en Catamarca y marca el mito del derrame econ贸mico del derrame de la actividad minera.

鈥淒e las ganancias declaradas por las empresas solo queda un tres por ciento en t茅rminos de regal铆as, que solo puede ser destinado a la obra p煤blica, y solo el uno por ciento de la poblaci贸n provincial trabaja de la miner铆a. La provincia recibe en concepto de regal铆a seis veces m谩s de lo que aporta a las arcas nacionales鈥, enumera Sentinelli.

En el comunicado de BMW se resaltaba que la elecci贸n de la empresa alemana por la explotaci贸n de Livent se deb铆a a que la empresa cuenta con un sistema de recuperaci贸n del agua que se evapora y la reinsertan en el complejo sistema lagunar altoandino. Sentinelli record贸 que, a pesar de ese sistema de recuperaci贸n de agua, Minera del Antiplano S.A. fue multada por utilizar m谩s agua de la que ten铆a permitida y se la intim贸 desde el gobierno provincial para pagar el canon por el uso de los recursos h铆dricos, que no hab铆a abonado en 20 a帽os de explotaci贸n. En paralelo, se habilit贸 a la minera a construir un acueducto de 35 kil贸metros para abastecerse de agua del caudal del r铆o Los Patos.

A principios de abril, el ministro de Producci贸n, Mat铆as Kulfas, encabez贸 la formaci贸n de la Mesa Nacional de Litio, que integran las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Entre las tres provincias existen 23 salares o lagunas con potencial para extraer litio de salmueras. En producci贸n y ampliaci贸n hay dos proyectos: Salar de Olaroz (jujuy) y Salar del Hombre Muerto (Catamarca). En construcci贸n otros dos, los salares de Cauchari (Jujuy) y Del Rinc贸n (Salta).

Tras la conformaci贸n de la Mesa Nacional de Litio, el gobernador de Catamarca, Ra煤l Jalil, asegur贸 que 鈥渆l trabajo con el equipo del presidente Alberto Fern谩ndez y el ministro Kulfas es clave para consolidar nuestra visi贸n productiva: una miner铆a sustentable, que se vuelca a las comunidades y genera m谩s puestos de trabajo鈥. 鈥淐atamarca es minera y nuestra visi贸n es una provincia que crece en forma arm贸nica, con reglas de juego claras para los inversores, creando oportunidades para todas y todos, con el apoyo de la mirada federal鈥, complet贸 el mandatario. La pol铆tica minera se extiende del Ejecutivo al Legislativo: la ex gobernadora de Catamarca Luc铆a Corpacci salt贸 del mandato provincial a la banca de diputada nacional y ocupa la presidencia de la Comisi贸n de Miner铆a.

鈥淟o que sabemos que ocurri贸 en el Salar del Hombre Muerto es a trav茅s de los medios y por la feria de semillas regional que realizamos desde Acampa. En esos encuentros, los productores de Antofagasta y Santa Mar铆a cuentan que las promesas no se cumplieron, que se empezaron a apropiar cada vez m谩s de los recursos naturales, a contaminar el agua; que los animales de cr铆a se mueran, que ven c贸mo la flora local se seca y encuentran vicu帽as y guanacos muertos鈥, describe Villagr谩n la situaci贸n de los productores de las localidades vecinas.

La referente agrega que la minera 鈥渟e siente due帽a del territorio, pasan por los campos con sus camiones y camionetas atropellando鈥. Sentinelli explica que el C贸digo Minero le permite a las empresas tomar las 谩reas de explotaci贸n como propiedad privada, abriendo conflictos territoriales con las costumbres campesinas y atravesando sus tierras ancestrales.

鈥El litio como commoditie est谩 impulsando la extracci贸n del mineral con empresas que especulan financieramente, pero nada asegura que el precio puede desinflarse. Estamos poniendo como posibilidad del desarrollo nacional un bien de lujo, como los autos el茅ctricos, cuyo desarrollo a煤n precisa de materiales como el cobalto y el colt谩n, con los que la Argentina no cuenta. El monopolio de la producci贸n de bater铆as est谩 en manos de China y Alemania鈥, analiza Sentinelli.

La investigadora de Be.Pe agrega otro desprendimiento catamarque帽o de la fiebre de la 鈥渕ovilidad verde鈥: 鈥淧roducir un auto el茅ctrico puede consumir de tres a siete veces m谩s de cobre. El inter茅s por activar la minera Agua Rica est谩 directamente vinculado鈥.

驴Por qu茅 los gobiernos aceptan a las mineras?

El informe de Be.Pe se帽ala que, de acuerdo a los libros de Liex S.A., la empresa prev茅 un rendimiento econ贸mico del 27,9 por ciento con una recuperaci贸n de la inversi贸n en un a帽o y ocho meses para una producci贸n de 35.000 toneladas de carbonato de litio, a 2,7 d贸lares por tonelada, en un yacimiento que tendr铆a un tiempo de actividad de 20 a帽os.

La empresa ya se encuentra cerca de pasar de la etapa de exploraci贸n a la de explotaci贸n con la construcci贸n de una planta de producci贸n de carbonato de litio, pero 鈥en ning煤n informe habla de cu谩nta gente va a emplear, no se sabe cu谩nta gente local va a tener trabajo a partir del proyecto鈥, resalta la investigadora de Be.Pe y aclara que por estimaciones que pudieron realizar, en base a costos declarado, el n煤mero m谩s alto de empleos ser铆a de 63 personas.

鈥淐uando suenan los spots en las radios, dicen que va a haber crecimiento y trabajo, pero le dan trabajo a unos pocos, marcados por la Intendencia. No cualquiera va a poder presentarse para trabajar en la minera, necesitan personal especializado y lo traen de afuera. Y, en la actualidad, son solo unos pocos鈥, baja la realidad a terreno la referente de la organizaci贸n Acampa y contin煤a: 鈥驴Por qu茅 el Estado acepta las empresas mineras? Porque ellos vienen a hacerse cargo de las pol铆ticas p煤blicas鈥

Un club pide camisetas, botines y medias; una vecina necesita materiales para hacer una piecita m谩s; un vecino quiere hacer empanadas para vender; para todos esas situaciones, la referente de Acampa dice que la soluci贸n es una: 鈥淓l Municipio te manda a pedirle a la empresa y enseguida te lo da鈥.

鈥淓n Fiambal谩 solo hay una ambulancia, y otra en Medanitos, cuando se enferman dos personas, llevan a una sola y te piden que pagues el combustible hasta la capital (de Catamarca). Para el Estado es m谩s f谩cil que entre la minera y se haga cargo, pero despu茅s hay que callarse鈥, describe la referenta de Acampa y asegura que incluso los derechos adquiridos como asignaciones o becas son carta de amenaza para que los vecinos no se pronuncien en contra de la explotaci贸n de litio.

鈥淓n febrero de 2019, nos reunimos para construir, entre todos, la Visi贸n Estrat茅gica de Liex. Fue un proceso largo, pero abierto al di谩logo y la participaci贸n. El d铆a a d铆a con la comunidad es el pilar fundamental para llevar adelante uno de los proyectos m谩s importantes de litio en el mundo鈥, dice la empresa subsidiaria de Neo Lithium Corp en su p谩gina web. Sin embargo, Johana recuerda que la reuni贸n entre la empresa y los vecinos de Fiambal谩 fue convocada por el Municipio con lista propia y los asistentes tuvieron que firmar a la salida para dejar un aval. 鈥淣osotros no fuimos invitados鈥, abunda.

Chacras de frutales con producci贸n de uva, durazno, membrillo, damasco, ciruela, manzana. Frutos secos, bebidas y mermeladas. Ganado caprino, bovino, ovino, aves de corral. Cultivos de alfalfa. Esa es la producci贸n que se alimenta del r铆o Abaucan, principal fuente h铆drica de Fiambal谩 y el centenar de productores campesinos reunidos en Acampa. Johana Villagr谩n insiste en el temor de que la contaminaci贸n del agua y la salinizaci贸n de los suelos, como efectos de la explotaci贸n del litio, afecte esas producciones locales y tambi茅n a la actividad tur铆stica de la zona, que tiene el camino de los 鈥淪eismiles鈥 como atractivo, sobre la misma Cordillera de donde se pretende extraer el mineral de la supuesta transici贸n energ茅tica.