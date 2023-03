–

En febrero, el presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, public贸 en el Diario Oficial de la Federaci贸n un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hect谩reas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacad茅huachi, Hu谩sabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y N谩cori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio ser谩n otorgadas a la Secretar铆a de Energ铆a (Sener).

El decreto est谩 respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que 鈥渞econoce que el litio es patrimonio de la Naci贸n y su exploraci贸n, explotaci贸n, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de M茅xico鈥.

L贸pez Obrador, en la ocasi贸n de la firma del decreto, se帽al贸 que as铆 como el presidente L谩zaro C谩rdenas (1934-1940) recuper贸 el petr贸leo con la expropiaci贸n petrolera, 鈥渁hora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio鈥.

La exploraci贸n, explotaci贸n, beneficio y aprovechamiento del litio 鈥渜uedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevar谩n a cabo por el organismo p煤blico descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en t茅rminos de las disposiciones aplicables鈥.

Para eso se cre贸 la empresa estatal,Litio para M茅xico (LitioMx), operada por la Secretar铆a de Energ铆a. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por L贸pez Obrador.

A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalizaci贸n del litio en M茅xico, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para Am茅rica Latina de Mining Watch Canad谩, 鈥渇alta un an谩lisis cr铆tico鈥 de este discurso. Seg煤n ella, se ha llamado nacionalizaci贸n del litio 鈥渄e forma err贸nea鈥.

Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transici贸n energ茅tica mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberan铆a nacional, resume. 鈥淓n realidad esta ola extractivista est谩 dinamizada por una pol铆tica neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre M茅xico, Estados Unidos y Canad谩). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario p煤blico鈥, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Miner铆a (REMA), public贸 el informe Explotaci贸n de litio en M茅xico, 驴inter茅s p煤blico oextractivismo transnacional?

De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como 鈥渓a nacionalizaci贸n del litio鈥 en M茅xico, son 鈥渕odificaciones min煤sculas a la ley鈥 que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotaci贸n y transformaci贸n del litio. 鈥淢uy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial p煤blico-privado, en el que no se ha excluido la participaci贸n mayoritaria de empresas no s贸lo privadas, sino incluso extranjeras鈥.

La empresa p煤blica LitioMx tendr谩 exclusividad en la administraci贸n de estas actividades, sin embargo, podr谩 asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.

El Art铆culo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para 鈥渁dministrar y controlar las actividades necesarias para la producci贸n, transformaci贸n y distribuci贸n de productos derivados del litio鈥, la empresa estatal 鈥減odr谩 asociarse con otras instituciones p煤blicas y privadas鈥. As铆, 鈥渓o que se instrumenta es un modelo id茅ntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008鈥, sostienen las organizaciones en el informe.

El propio L贸pez Obrador, en ocasi贸n de la creaci贸n de la empresa p煤blica, sostuvo que la inversi贸n privada ser谩 necesaria. 鈥淣o nos alcanzar铆a para que fuese s贸lo p煤blica, se requiere de bastante inversi贸n鈥, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.

Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad p煤blica y estrat茅gico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.

Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoce谩nico, 鈥渘os dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleraci贸n de los tr谩mites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la informaci贸n, la desinformaci贸n, la manipulaci贸n y la imposici贸n para fabricar la aceptaci贸n social del proyecto; el linchamiento medi谩tico y pol铆tico de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalizaci贸n y uso de la fuerza p煤blica, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participaci贸n de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado鈥.

Carros el茅ctricos para los EEUU

La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transici贸n energ茅tica, recalca Isabel Vel谩zquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnolog铆as necesarias para la transici贸n energ茅tica demandan el aumento de la explotaci贸n minera.

鈥淏ajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmaci贸n abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracci贸n de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades m谩s violentas y da帽inas como es la miner铆a鈥, analiza Quesada.

En este escenario el litio salt贸 a la escena mundial y, en M茅xico, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producci贸n de bater铆as. 鈥淪i bien se ocupa en las bater铆as de muchos aparatos que la industria electr贸nica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los dep贸sitos de litio es la industria de los autom贸viles鈥, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para veh铆culos el茅ctricos. Es m谩s, 鈥渆s al calor de la expansi贸n y acomodo geopol铆tico del sector automotriz en Am茅rica del Norte que esta fiebre minera toca tierra en M茅xico鈥.

Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista est谩 siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos, armonizando as铆 la regi贸n con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.

Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,鈥渟e imprimi贸 un significativo sello regional en la fabricaci贸n de autom贸viles a trav茅s de los est铆mulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma regi贸n鈥, dice el informe.

As铆, para poder calificar un veh铆culo para la exportaci贸n libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendr谩n que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las bater铆as de litio.

Ante este cambio, la industria en los tres pa铆ses se est谩 ajustando para cumplir con este nuevo est谩ndar. Con el dominio de pa铆ses asi谩ticos en la producci贸n de bater铆as de iones de litio, el T-MEC est谩 impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracci贸n y procesamiento de litio y la fabricaci贸n de bater铆as dentro de los tres pa铆ses que pertenece al T-MEC.

Proyectos

En un informe anterior, las organizaciones se帽alaron que exist铆an 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que s贸lo tres de 茅stas ten铆an alg煤n nivel de avance de sus proyectos.

El resto, eran proyectos de mera especulaci贸n financiera, 煤tiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas 鈥渏uniors鈥, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases

de prospecci贸n y exploraci贸n.

El 煤nico proyecto de litio avanzado en el pa铆s es el proyecto Bacanora en el estado

de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.

Las declaraciones p煤blicas del presidente han indicado que es poco probable que se act煤e para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declar贸: 鈥淓n el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y est谩n en regla, y hay proyectos de exploraci贸n y de producci贸n, se van a respetar鈥.

Las organizaciones llaman la atenci贸n hacia el hecho de que, seg煤n la informaci贸n m谩s reciente del Servicio Geol贸gico Mexicano (SGM), la mayor parte de los dep贸sitos econ贸micamente viables de litio en M茅xico son en arcillas. 鈥淯n tipo de dep贸sito que no tiene antecedente de explotaci贸n comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones econ贸micas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotaci贸n no distar铆an mucho de otros proyectos mineros鈥.

Agua

Las organizaciones tambi茅n hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde est谩n los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospecci贸n del SGM – est谩 en zonas de riesgo h铆drico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potos铆 y Zacatecas. Mientras que m谩s de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo h铆drico alto.

Las comunidades afectadas por la miner铆a y las organizaciones que 鈥渘os oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la miner铆a seguir谩 despojando a los pueblos de sus territorios y generando da帽os irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarizaci贸n del mundo y que s贸lo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecol贸gica y econ贸mica que vivimos鈥.