De parte de Indymedia Argentina April 8, 2021 58 puntos de vista

H茅ctor 鈥淟ito鈥 Costilla muri贸 el pasado 7 de octubre en Tolosa; la versi贸n policial dijo que se trat贸 de un accidente de tr谩nsito, que el joven perdi贸 el control del rodado tras agarrar un pozo. La familia asegura, en cambio, que fue un crimen: c谩maras de seguridad de la zona muestran que tres efectivos de la Polic铆a Local, a bordo de dos motocicletas, lo siguieron por varias cuadras y las pericias hablen de lesiones previas y no compatibles con la ca铆da del rodado. Los tres polic铆as fueron desafectados preventivamente, pero podr铆an volver a funciones pronto. A siete meses, familiares y amigues marcharon hasta la fiscal铆a de La Plata para pedir avances en la causa, que sigue tramitando con la car谩tula de averiguaci贸n de causales de muerte.

鈥淓stamos exigiendo el cambio de car谩tula y que la cause pase a una fiscal铆a de delitos doloso. Hay pruebas, el mismo fiscal que interviene lo pidi贸. Mi hermano no tuvo un accidente vial, fue asesinado por tres polic铆as y nuestra desesperaci贸n es que, si no son imputados, los tres van a volver a trabajar en la calle y van a poner en riesgo la vida de otras personas como Lito鈥, dice Daiana Costilla, en di谩logo con ANDAR, el d铆a en que se cumplen seis meses de la muerte de su hermano.

El pasado 7 de octubre, cerca de la medianoche, H茅ctor 鈥淟ito鈥 Costilla muri贸 cuando volv铆a en moto a su casa luego de dejar a un amigo; su cuerpo qued贸 tendido sobre la vereda de 524, entre 120 y 121. La versi贸n policial dijo, desde el primer momento, que se trat贸 de un accidente, que el joven circulaba a alta velocidad, perdi贸 el control del rodado tras agarrar un bache, sali贸 impulsado de la moto y muri贸 por las heridas ocasionadas a golpear con el suelo.

La familia, en cambio, denuncia un crimen policial y aseguran que hay pruebas en el expediente judicial para avanzar en las imputaciones de los polic铆as: declaraciones de testigos, im谩genes de la c谩mara de seguridad y el resultado de las pericias parecen confirmar las sospechas de la familia. Sin embargo, a seis meses, la causa sigue con la misma car谩tula de 鈥渁veriguaci贸n de causales de muerte鈥.

En el registro de las c谩maras de seguridad de la zona, que forman parte del expediente, se observa que los agentes de la Polic铆a Local de La Plata Dami谩n Aquino, Mauricio Rodr铆guez y Sergio Mart铆nez, a bordo de dos motocicletas, siguieron el recorrido de Lito durante varias cuadras; en esa persecuci贸n, incluso, se metieron en contramano por la rotonda de la autopista. En ning煤n momento, los polic铆as avisaron por radio que estaban siguiendo a alguien.

鈥淓speraron que mi hermano doblara por la 524, que es una calle oscura, para emboscarlo y luego se escaparon. Una vecina declar贸 que, despu茅s de escuchar un ruido, sali贸 y vio el cuerpo del joven tirado en el suelo y dos motos que se alejaban del lugar. En las c谩maras no hay registro de ninguna otra moto que no sean la de mi hermano y las de los polic铆as鈥, describe Daiana.

La misma vecina llam贸 al 911 para alertar de la situaci贸n, antes de que pudiera pasarle los datos a la operadora, los tres polic铆as acusados por la familia hab铆an vuelto al lugar. Seg煤n sus declaraciones, un transe煤nte los hab铆a parado para decirles que hab铆a una persona sin vida en la calle. Sin embargo, no hay registro en las c谩maras de la zona que demuestren que ese encuentro haya ocurrido y, por otra parte, tampoco hay registro de qui茅n era el testigo porque los polic铆as nunca tomaron sus datos personales.

Para la familia, los polic铆as derribaron la moto de Lito para hacerle perder el control y cuando cay贸 lo golpearon hasta producirle las lesiones mortales. 鈥淓l perito nos dijo que no se accident贸, que hubo una 鈥榝uerza externa contundente鈥 que hizo separar el cuerpo de mi hermano de su moto鈥, explica Diana. Y agrega m谩s datos de las pericias que refuerzan la hip贸tesis del crimen policial: 鈥淟a posici贸n final del cuerpo no coincide con la posici贸n de la moto de acuerdo a la din谩mica propia de un accidente. Tampoco las lesiones coinciden: mi hermano ten铆a fracturas de tabique, cr谩neo y costillas pero su ropa y hasta su barbijo estaban intactos. Adem谩s ten铆a fracturadas las costillas del lado derecho, sin embargo el cuerpo estaba tendido en el suelo sobre su costado izquierdo鈥.

Hay otra pericia fundamental que pr谩cticamente derriba la versi贸n policial del accidente vial: se determin贸 que la moto de Lito circulaba a una velocidad no mayor a los 25 km/h.

A poco de comenzar la investigaci贸n judicial, los polic铆as Dami谩n Aquino, Mauricio Rodr铆guez y Sergio Mart铆nez fueron desafectados por la Auditor铆a General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Sin embargo, la familia de Lito sabe que, sin una imputaci贸n, muy pronto pueden volver a funciones.

La causa por 鈥渁veriguaci贸n de causales de muerte鈥 est谩 a cargo del fiscal Carlos Vercellone; a partir de las pruebas recolectadas, el mismo fiscal ya reclam贸 en una oportunidad que el expediente pase a una fiscal铆a de delitos dolosos. Pero la decisi贸n fue rechazada y le reenviaron el expediente.

Cuando tom贸 conocimiento del caso, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, realiz贸 distintas presentaciones y pidi贸 un informe de la causa a la fiscal铆a interviniente: realiz贸 el pedido el a帽o pasado y en febrero de 2021 volvi贸 a hacerlo, a煤n no tuvo respuesta.

A seis meses de la muerte de Lito, y a la espera de algunas pruebas que faltan producirse, la familia espera que finalmente se cambie la car谩tula, est谩n seguros que hay pruebas suficientes para investigar la responsabilidad penal de los tres polic铆as involucrados. 鈥淟a vamos a pelear hasta el final, queremos la imputaci贸n y exoneraci贸n para que estos agentes no puedan hacer m谩s da帽o. Lucho por mi hermano y para que esto no vuelva a pasar, necesitamos del acompa帽amiento de todos en esto, la polic铆a que deber铆a cuidarnos no puedo cometer estos cr铆menes鈥, se帽ala Daiana.

H茅ctor 鈥淟ito鈥 Costilla ten铆a 28 a帽os, cinco hijos y trabajaba como repartidor de una casa de comidas. 鈥淢i hermano era el amor de mi vida, sus hijos los extra帽an, era querido por todo el mundo, un laburante que sal铆a todos los d铆as a ganarse el mango鈥.

Fuente: https://www.andaragencia.org/lito-costilla-la-familia-exigio-el-cambio-de-caratula-ante-las-pruebas-que-vinculan-a-la-policia-con-el-crimen/