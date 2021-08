–

De parte de RiseUp4Rojava August 14, 2021 29 puntos de vista

¡El espíritu del 15 de agosto está vivo!

#UniteInResistance con la heroica lucha de la Gerîla por la libertad!

Actúa, y juntos #SmashTurkishFascism

El 15 de agosto no es una fecha cualquiera. Desde hace 37 años, su significado histórico se recuerda en todo el Kurdistán, Oriente Medio, Europa y más allá. No sólo marca un día importante, sino que ha introducido una época de esperanza, resistencia y lucha revolucionaria que continúa y se revive en la lucha diaria en el Kurdistán, ¡dando inspiración a millones de personas en todo el mundo!

El 15 de agosto de 1984 marca el inicio de la lucha armada y la guerra de guerrillas del Movimiento por la Libertad del Kurdistán, cuando las fuerzas del PKK -tras años de preparación- atacaron las comisarías de policía y militares de Eruh y Şemzinan, en el Kurdistán del Norte ocupado (Bakur), dando una respuesta decisiva al colonialismo turco, y marcando un punto de inflexión crucial para el ambiente de desesperanza y derrota entonces generalizado. Las acciones decisivas de un pequeño grupo, liderado por Şehîd Agit (Mahsum Korkmaz), contra los fascistas turcos rompieron el ambiente de derrota, y continuaron el legado de la heroica resistencia carcelaria del 14 de julio de 1982 . Tras el golpe de estado fascista del 12 de septiembre de 1980 en Turquía, la mayoría de los movimientos revolucionarios y las voces de la oposición fueron aplastados o prefirieron refugiarse en el exilio. Pero la resistencia en la tristemente célebre prisión de Amed en 1982, y las decididas acciones del 15 de agosto en 1984 conmocionaron a los fascistas, y no sólo pusieron en marcha, sino que manifestaron un proceso revolucionario que continúa hoy en día.

La acción de un pequeño grupo pronto se convirtió en la lucha de millones de personas. Los levantamientos de masas de los años 90, los logros en el campo de la política democrática y la Revolución de Rojava, todo esto no habría sido posible si no se hubiera producido la ofensiva del 15 de agosto. El 15 de agosto no es un aniversario ordinario ni un simple día de recuerdo; el 15 de agosto es el punto de partida del proceso revolucionario que ahora es pionero en la región; es un día para renovar nuestra promesa de continuar la lucha revolucionaria con determinación cada día!

El espíritu de resistencia decidida del 15 de agosto se ejemplifica con la mayor dedicación y heroísmo en la resistencia diaria de los guerrilleros contra el fascismo turco. Desde hace más de 100 días, la guerrilla está escribiendo otra historia épica, resistiendo heroicamente y defendiendo la Revolución en Oriente Medio y más allá contra el asalto total del estado fascista turco a las regiones controladas por la guerrilla de Metîna, Zap y Avaşîn desde el 23 de abril de este año. La dictadura fascista del AKP-MHP de Turquía ha hecho de todo, especialmente con un concepto concreto durante los últimos 6 años , para romper la voluntad de libertad y resistencia del pueblo kurdo y de todas las fuerzas antifascistas de la región. El actual ataque total del estado fascista turco es la continuación de la guerra en las ciudades del Kurdistán del Norte en 2015 y 2016, la invasión de Efrîn en 2018, Girê Spî y Serêkaniyê en 2019, así como las guerras de agresión contra las guerrillas en las zonas de Xakurkê y Heftanîn. No podemos enfatizar lo suficiente: Estar detrás y defender los logros de la Revolución en Rojava significa también estar detrás y defender la lucha heroica de la guerrilla, siguiendo el espíritu de resistencia y determinación revolucionaria del 15 de agosto.

El fascismo turco no puede actuar por sí mismo. La Revolución en el Kurdistán y en el Medio Oriente es atacada diariamente por los gobiernos oportunistas e imperialistas del mundo, especialmente los EE.UU., y los estados de Europa Occidental, así como otros estados, que junto con los colaboradores y beneficiarios capitalistas permiten con apoyo tecnológico, militar, financiero, político y diplomático los ataques del régimen fascista del AKP-MHP.

Por lo tanto, como fuerzas antifascistas y revolucionarias, es importante seguir mostrando nuestra solidaridad, y defender la Revolución tomando acciones contra todos los lugares de cooperación militar, diplomática y económica para el fascismo turco en nuestros países y en todo el mundo.

¡Hacemos un llamamiento a todo el mundo para que siga Uniéndose en la Resistencia ! ¡Toma la iniciativa con acciones creativas en las calles!

Bloquear, molestar, ocupar.

¡Consulta el mapa de objetivos en el sitio web de RiseUp4Rojava!

Con el espíritu de resistencia del 15 de agosto, y unidos con la lucha de la guerrilla, derrotaremos al fascismo turco, defenderemos el Kurdistán y construiremos la vida libre

La revolución en Oriente Medio vencerá: el fascismo será aplastado.

¡Viva la solidaridad internacional!

Internationalist Commune of Rojava

Young Internationalist Women

RiseUp4Rojava Campaign