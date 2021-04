Compartimos la siguiente informaci贸n sacada de la p谩gina de FB 鈥淧resxs en Lucha鈥, donde explican las torturas psicol贸gicas que est谩 recibiendo el compa Jos茅 Antonio Chavero Mej铆as y animan a hacer env铆os de faxes y llamadas telef贸nicas a la c谩rcel de Estremera (Madrid VII) para darle apoyo. Al final del texto encontrar茅is los n煤meros de tel茅fono y fax.

29-04-2021

NUEVAS REPRESALIAS EN FORMA DE TORTURA PSICOL脫GICA HACIA TONI CHAVERO POR PARTE DE LOS CARCELEROS DE ESTREMERA

La compa帽era abogada que se est谩 ocupando desde hace unos meses de la defensa jur铆dica de Toni, los ha dicho que 芦habi茅ndolo oficiado ya este Juzgado al Centro con fecha de salida de 23/04/2021 鈥搒eg煤n informaciones facilitadas por tel茅fono a quien suscribe鈥, el Centro niega su recepci贸n. Tras contactar con la oficina de Seguridad en reiteradas ocasiones para averiguar por qu茅 no se han producido a煤n los efectos del auto, la misma me insta a dirigirme nuevamente al Juzgado para solicitar que reitere la pr谩ctica de la notificaci贸n del auto. Dici茅ndoles que en el JVP consta un oficio de salida sellado con fecha de d铆a 23/04/2021, responden que ellos no pueden hacer nada en tanto no reciban el auto por los cauces oficiales 鈥搎uien suscribe lo remiti贸 tambi茅n v铆a fax, a petici贸n de la propia oficina de Seguridad, sin que ello produjera efectos鈥 y que, a d铆a de hoy, ni lo han recibido, ni tienen nada pendiente de recepci贸n禄. Toda una ilegalidad, seg煤n sus propias leyes escritas por ellos, por el que en su d铆a fuera carcelero mayor, Garc铆a Vald茅s.

El Comit茅 Europeo para la prevenci贸n de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa (que no es sospechoso de querer acabar con las c谩rceles), investiga desde el a帽o pasado a estos torturadores por un paliz贸n a un chaval al que casi matan entre varios carceleros. Hasta el comisario VILLAREJO, que tampoco es sospechoso de ser anarquista insurreccionalista, denuncia torturas a su salida de la c谩rcel de Estremera y anuncia que se defender谩.

No contentos con la jugada, esta misma ma帽ana Toni nos ha comunicado que no puede llamar por tel茅fono a su madre, que la han excluido de la lista. Todo muy bonito, se pierden los autos, se anulan las comunicaciones por la cara, todo normal trat谩ndose del pozo infecto de Estremera, donde las cucarachas campan a sus anchas y hasta tienen cargos pol铆ticos, Enrique Valdivieso, DIRECTOR, que consigue para el siniestro ranking de Estremera un 400% m谩s de DENUNCIAS desde que tom贸 su cargo, el SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, denunciado, entre otras lindezas, por intentar intervenir las comunicaciones del comisario del que habl谩bamos antes con su abogado y LA JUEZA DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, la famosa Sra. Torrecilla, conocida por todas las personas presas de Estremera y otros lares, sus familias y sus allegados. Este triunvirato del mal consigue conculcar los derechos de las personas presas, tortur谩ndolos con aislamientos de a帽os, sin motivaci贸n escrita, sin partes, sin ninguna raz贸n o argumento, abandonando a seres humanos enfermos de c谩ncer, dando bolsas de medicaci贸n psiqui谩trica para todo el fin de semana, negando el m谩s m铆nimo trato humano. Y con mucha impunidad, una impunidad que s贸lo conoce la gente presa y sus familias.

ES POR TODO ESTO, POR LO QUE ANIMAMOS A TODA LA GENTE SENSIBLE CONTRA LAS TORTURAS Y LOS MALOS TRATOS, QUE SE LO HAGA SABER A ESTA 芦GENTE禄 A TRAV脡S DE LOS TEL脡FONOS QUE FIGURAN A CONTINUACI脫N, DE LA FORMA QUE CADA CUAL CONSIDERE.

QUE LA SOLIDARIDAD CON EL COMPA脩ERO ROMPA EL AISLAMIENTO AL QUE LE TIENEN SOMETIDO