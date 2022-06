–

Compañeros, compañeras, amistades, colectivos, organizaciones, pueblo en general:

Una vez mas la sierra sur de Oaxaca reciente el impacto de una catástrofe natural. La naturaleza no tiene límites de fuerza y nada la detiene cuando esta tierra herida se agita. Las comunidades de la región se encuentran en desastre; derrumbes, deslaves, fallecidos, desaparecidos, desbordes de ríos, inundaciones., al igual que en las comunidades de la costa devastadas por el paso de la tormenta Agatha. Hasta el momento hay poca información, el servicio de energía eléctrica se encuentra suspendido y por lo tanto hay escasa comunicación. Aun no hay un recuento total de los daños y perdidas..

No nos es ajeno el sentimiento de solidaridad y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las necesidades que se requieren en este momento y ante los trabajos que los pobladores ya iniciaron para superar el daño causado por la tormenta. Por esto nos sumamos al LLAMADO A LA SOLIDARIDAD en coordinación con los representantes comunitarios, estudiantes, ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales. Juntos, convocamos al pueblo en general y a toda persona solidaria y de buen corazón a sumarse a los acopios y a las colectas que se estarán llevando a cabo en distintas partes de Oaxaca, Ciudad de México y Monterrey.

Están por confirmar las direcciones de mas centros de acopio que se irán habilitando en las siguientes horas con ayuda de compañeros y compañeras que ya se encuentran en la tarea de coordinar estos centros y las actividades. Cualquier individuo o grupo interesado en apoyar puede sumarse a este esfuerzo colectivo.

En ciudad de Oaxaca los centros de acopio son los siguientes:

* “Café Revueltas” Callejón de Zárate #12-b. a un costado del parque el llano, en contra-esquina con calle Pino Suarez.

* Calle Benito Juarez #807, interior B, Santa Cruz Xoxocotlan

En Miahuatlán de Porfirio Díaz:

B*oulevar Porfirio díaz km 100, interior de la radiodifusora de Estéreo Dinastía 100.5

Juchitán de Zaragoza:

* “Café galería Revolución” hidalgo esquina reforma frente a la guardería

En Ciudad de México:

*Cooperativa 400 voces

Metro Copilco, Calle filosofía y letras #88, Colonia Copilco universidades

*Punto de acopio en la Escuela Nacional de antropología e Historia (ENAH)

Coordinación de la licenciatura de arqueología

Enlace Radio Zapote tel. 5634720590

En Monterrey N. L y Saltillo:

*Colecta a la cuenta

Cuenta en BanCoppel es 10360238500

Cuenta CLABE en BanCoppel es 137610103602385008

número de Tarjeta es 4169160438521453

Natividad Ramirez Rodriguez.

Para dudas o mas información pueden comunicarse a los siguientes números

Oaxaca:

958 142 40 42

951 570 67 61

951 651 08 94

951 320 87 36

Miahuatlán :

951 158 43 15

951 135 64 45

Juchitán de Zaragoza:

971 130 14 81

CDMX:

55 4141 07 60

55 6227 45 11

Monterrey:

811 020 79 12

811 533 17 17

Convocan: Comités y representantes comunitarios de Santiago Xanica, San andrés Lovene, Santa Catarina Xanaguía, estudiantes, ciudadanos solidarios con la sierra sur, colectivos y organizaciones sociales.

¡La solidaridad es la ternura de los pueblos!

