–

De parte de Radio Zapote August 31, 2022 32 puntos de vista

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A las Radios Comunitarias

A los medios de comunicación

28 de agosto de 2022

Hermanos y hermanas de México y del mundo:

Quienes habitamos este territorio en el estado de Guerrero, estamos convencidos de que de arriba no llegará la justicia, verdad, democracia, libertad y mucho menos el desarrollo y respeto a nuestros pueblos, a nuestra identidad y cultura. Al contrario, sabemos que el sistema mundial pretende crear un pensamiento unidireccional así como la imposición de su idea de mundo, donde todos y todas estemos sometidos al sistema, vivamos como él quiere y y muramos cuando éste quiera. El sistema no nos da alternativas, la única opción es someterse, la otra es rebelarse, esa no la concede el sistema, la tomamos nosotros y nosotras, porque sabemos que es la única opción para nacer un nuevo mundo en el que verdaderamente podamos existir como decidamos, no como alguien más nos diga.

Nosotras y nosotros queremos vivir, decidir, construir lo que se necesite construir y destruir aquello que nos destruye, que nos mata. Pero no se mal entienda, decimos destruir al hecho de no ser parte de, de negarnos a hacer y ser como los poderosos quieren. Por ejemplo, no queremos ser parte de la farsa electoral, de la falsa democracia, no queremos ser explotados, ni por patrones, caciques o grupos delincuenciales, no queremos ser presas de los partidos políticos, ni queremos la muerte en nuestras comunidades por enfermedades curables; tampoco queremos que nuestras hijas e hijos crezcan en el contexto de violencia que para muchos es hoy la única alternativa, meterse de halcón, de narco o trabajar para pagar cobro de piso y extorsiones; tampoco queremos que nuestros hijos e hijas terminen en el ejército reprimiendo al pueblo y ni siquiera queremos, como algunos despistados piensan, que nuestros hijos se armen para defender su vida, nadie debería poner su vida en riesgo para vivir, pero el sistema disfruta de ver muerte y destrucción, pues con ello se lucra, se ganan elecciones, se exterminan y desplazan comunidades, hasta que se impone un nuevo orden, el de el vencedor: el sistema capitalista.

¿Cómo entonces destruiremos eso que no queremos? La respuesta sonará sencilla, pero no lo es: construyendo otra cosa, lo otro, tal como los compañeros zapatistas lo han hecho, otro sistema de justicia, otra educación, otra salud, otra democracia, otra forma de relacionarse socialmente. Y decimos que no es fácil porque el sistema aplasta aquello que no es conveniente; pero nuestros hermanos y hermanas zapatistas también nos han enseñado que a la violencia del sistema, la resistencia de los pueblos. Tras la resistencia como enfrentamiento al sistema, surge otra resistencia, que es al pensamiento haragán que se interioriza en las personas, que se creen críticas y antisistémicas copiando fórmulas que no son acordes a las condiciones objetivas de tal o cual comunidad. Hay mucho más obstáculos, pero sin duda la dificultad para organizarse y construir colectivamente es de las más complicadas.

En nuestro caso, mientras nuestra convicción nos lleva a mirar a los hermanos y hermanas del EZLN como referente, así como a otros pueblos del Congreso Nacional Indígena y otras luchas que se gestan abajo y a la izquierda, los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, con toda la impunidad del Estado, se han dedicado desde hace varios años ya, a aplastar cualquier intento de organización; pero resistimos y seguimos en la convicción de construir otro mundo. Hemos mantenido ya por varios años nuestra organización llamada Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, con todas las dificultades que esto ha implicado, costando vidas de hermanos y hermanas de nuestra organización.

Entonces resulta que nuestra Resistencia y Rebeldía, se empiezan a encontrar con otros, otras, de distintos rincones del país, del mundo, que coinciden con las demandas de los pueblos del Congreso Nacional Indígena y que también resisten y se rebelan en sus territorios. Empezamos a tejernos como una Red, en la cual las fronteras entre el campo y la ciudad se difuminan y surgen iniciativas y acciones como la que hoy nos convoca. Alguna vez los hermanos y hermanas del EZLN llamaban a construir algo más grande, organizado, mejor. No sabemos aún cuál es la forma en la que puede funcionar algo más grande, lo que sí sabemos es que este esfuerzo que inicia hoy, no será sólo nuestro, sino de colectivos y organizaciones de distintas partes del mundo; a saber:

La Radio Organizando la Lucha por la Autonomía. “La voz de los pueblos, la voz de los sin voz”.

Creemos que la comunicación comunitaria y con los pueblos del mundo es trascendental para fortalecer nuestra autonomía y la autonomía de los pueblos que creen que es el camino a seguir. De ahí que el proyecto que se viene en nuestras comunidades es la instalación de una radio comunitaria a la que llamaremos la R-OLA (Radio Organizando la Lucha por la Autonomía), ROLA como el nombre que de por sí se le ha dado a la música que mucha falta le hace a los pueblos y de la que no carecen; pero más importante aún lo que cada letra representa en el proceso en el que nos encontramos, Radio por la necesidad de la comunicación, pero una Radio Comunitaria que sea para el desarrollo de las comunidades, una Radio cuya intención es clara, fortalecer los lazos comunitarios, cuya característica no es sólo escuchar, como escuchas pasivos, sino echar la palabra, con una participación activa en la R-OLA. El contenido y programación de estas radios, será creado por los habitantes de las comunidades a partir de las propias necesidades de nuestros pueblos, ya que la radio es un espacio de difusión y comunicación. Con ello, fortaleceremos nuestras culturas y lenguas, indígenas, Ñamnkué, Me phaa, Nahuatl y afromexicano. Construiremos alternativas culturales y educativas, porque el abandono de la educación en los pueblos es brutal.

La R es por la Radio, pero no se crean compas que no representa a la R de Resistencia, de Rebeldía, de Red. Porque creemos que se tiene que construir el otro mundo que queremos en colectivo, entre todos, todas y todoas, cada quien en sus geografías, a sus modos y formas, pero con la claridad de que el mundo que queremos se nace desde las comunidades, en el territorio y con la creatividad de quienes lo habitan.

Le llamamos también OLA, Organizando la Lucha por la Autonomía, pues los años de resistencia nos han enseñado que la autonomía no es un regalo, sino una lucha constante y permanente, en la que no vale claudicar, venderse, rendirse. También pensamos que la Radio será eso, una ola en la Montaña que inundará a las comunidades con la palabra verdadera y honesta, crítica y transformadora, una oleada de rebeldías en más comunidades, de hermanos y hermanas conscientes de sus derechos, de su autonomía, de su territorio y sobre todo de la importancia de construir en comunidad.

Es así porque el enemigo a pesar de ser el mismo, muta en cada rincón del mundo, tal como la hidra que ya nos describían los hermanos del EZLN. Si bien en otras partes del territorio mexicanos hay radios comunitarias, el contenido se adecua a la lucha que se desarrolla, sea contra el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, el Proyecto integral Morelos u otro megaproyecto; o puede ser una lucha contra una minera, una refresquera, cervecera o de esas que se llevan el agua para embotellarla, como si fuera de su propiedad y no un regalo de la madre tierra para quienes en ella habitamos. En nuestro caso, la lucha es contra los grupos delincuenciales, que se reproducen a lo largo y ancho del país, contra la minería, contra el desprecio, el despojo, explotación y el deprecio. Queremos crecer esta Red, en la que sigamos agrietando el muro que nos impide mirar y vivir el mundo donde quepamos como somos y como queremos.

En ese sentido hacemos un llamado a todas y todos los hermanos del mundo, que a sus modos y formas, nos apoyen en esta “Campaña de solidaridad y recaudación para las RADIOS ORGANIZANDO LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA (R-OLA), “la voz de la memoria, la voz de los sin voz” para la Montaña de Guerrero. Esta campaña para recaudar recursos económicos y materiales, inicia el día de hoy 28 de agosto y finaliza el 31 de enero. Hacemos el llamado como Congreso Nacional Indígena, como Concejo Indígena de Gobierno, como Concejo indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Nos acercamos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del Mundo. Nos dirigimos a todos aquellos corazones nobles de todas las partes del mundo que creen y crean autonomía.

Como parte de un mismo proceso que hemos venido caminando con organizaciones y colectivos de la Sexta, el trabajo de recaudación de recursos económicos, estará bajo el cuidado de hermanos y hermanas de México, Estados Unidos y Europa. En el caso de México, el responsable de la cuenta será nuestro hermano Raúl Romero, perteneciente a la Red Universitaria Anticapitalista; en Estados Unidos será el Colectivo Grietas Norte y en la Otra Europa Sumil K´Ajkemk´Op , la tierra rebelde e insumisa que no claudica, la cuenta estará bajo el cuidado del colectivo Global Majority Vs Campaign (La Campaña de la Mayoría Global). Ellos y ellas se encargarán de recibir y en su momento entregarnos los recursos económicos a nosotras y nosotros como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Sepan, hermanos y hermanas, que cuando llamamos a la solidaridad como pueblos pertenecientes al CNI, la claridad es trascendental, por lo que no estamos pidiendo un cheque en blanco, sino la solidaridad para levantar las Radios y con eso cumpliremos a cabalidad.

Queremos decir que reconocemos que ha habido colectivos y organizaciones que nos han apoyado y desplegado su solidaridad en momentos críticos de nuestra existencia, principalmente del Congreso Nacional Indígena-Congreso Nacional Indígena y de nuestros hermanos y hermanas del Ejército zapatista de Liberación Nacional. También en esta ocasión, de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S), de la Red Universitaria Anticapitalista, Del colectivo Grietas Norte, de Global Majority Vs Campaign, de los hermanos y hermanas de Radio Zapote, entre otras que han trabajado junto con nosotras y nosotros la planeación de esta campaña solidaria para la construcción de la R-OLA. Sin embargo eso no quiere decir que sean los responsables de toda la campaña de solidaridad, pues hay muchos otros colectivos y redes en varios estados que han compartido su corazón con nosotras y nosotros, no olvidamos a quienes vinieron en la Caravana Por la Vida y por el Agua, no olvidamos a quienes en 2018 también fueron solidarios con nosotros, no olvidamos a los abogados y abogadas Sexta que lucharon y luchan a nuestro lado, tampoco a quienes se manifiestan contra la violencia en nuestras comunidades y se preocupan por nuestras vidas, para todos ustedes gracias y esperamos seguir contando con ustedes en este nuevo proceso, con las Redes de Resistencia y Rebeldía solidarias, con otras Radios comunitarias de quienes necesitaremos su consejo, con los colectivos y demás organizaciones, con la Sexta Nacional e Internacional y con todos y todas cuyo corazón late abajo y a la izquierda.

Sin más, reciban un fraternal saludo.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA