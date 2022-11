–

La lucha por la libertad de las mujeres kurdas no es m谩s que ambiciosa. Bajo el nombre Red de Mujeres Tejiendo el Futuro, se organiz贸 una conferencia de casi 800 mujeres de todo el mundo, pidiendo el establecimiento del Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres, b谩sicamente una extensi贸n de la Revoluci贸n de Rojava en todo el mundo.

La conferencia tuvo lugar en Berl铆n el primer fin de semana de noviembre. Se proporcion贸 comida gratis y aquellos que no pod铆an pagar alojamiento, fueron alojados con familias kurdas, una tradici贸n kurda conmovedora y una pr谩ctica que no se hab铆a visto en el movimiento de mujeres brit谩nico desde los primeros d铆as de la Liberaci贸n de la Mujer, en los a帽os 70 y 80.

Este 谩rbol con sus hilos de colores entretejidos en sus ramas representa la conexi贸n de las luchas de las mujeres en todas las partes del mundo.

La conferencia comenz贸 con una ceremonia simb贸lica, que celebr贸 la interconexi贸n de las luchas y la resistencia de las mujeres del mundo. Cinco de los oradores que asist铆an, de India, Guatemala, Australia, Siria y Yemen, se pararon en el escenario y repartieron ovillos de lana roja y verde a la audiencia, que se entrelaz贸 alrededor de la sala antes de regresar al escenario y atarlos a un 谩rbol de la vida esculpido. Las mujeres kurdas tienen una capacidad 煤nica para el arte y el an谩lisis, para la danza y el debate, para el jolgorio y la revoluci贸n, para el sacrificio y el desarrollo personal. Habla la artista y activista que hay en m铆.

Oradora tras oradora, se rindi贸 homenaje a las mujeres kurdas que han dado su vida por la revoluci贸n, con la p茅rdida m谩s reciente de Nagihan Akarsel, como lo m谩s importante en la mente de la gente. La sala reson贸 con los gritos de 鈥淛in, Jiyan, Azadi鈥, un eslogan de las mujeres kurdas que ha adquirido reconocimiento universal como resultado de las protestas en Ir谩n. Reflejando su composici贸n internacional, la sala tambi茅n estall贸 con 鈥淣i una mujer menos, ni una muerte m谩s鈥.

Rompiendo con la tendencia en la mayor铆a de las conferencias que ofrecen amplias opciones a las participantes en el n煤mero de debates paralelos, me atrevo a decir por deferencia a las influencias neoliberales, las conferencias kurdas se basan en reuniones gigantescas individuales consecutivas, de entre dos horas y media y tres horas de duraci贸n en la que asisten todas. Una sesi贸n se dedic贸 a talleres de trabajo en los que participaron mujeres con especial experiencia e inter茅s, y propusieron recomendaciones pr谩cticas sobre c贸mo llevar adelante el trabajo. Una serie de talleres paralelos profundiz贸 en temas como la resistencia a la migraci贸n forzada, la liberaci贸n de la mujer, la salud, la econom铆a, la ecolog铆a, la educaci贸n, la construcci贸n de un frente antifascista y la defensa de la lengua y la cultura.

La conferencia estuvo bien dise帽ada, llev谩ndonos en un viaje intelectual desde un an谩lisis del estado actual del patriarcado y el capitalismo, hasta un examen de las fuerzas que fragmentan la unidad de las mujeres, la importancia de comprender la situaci贸n con precisi贸n a trav茅s de la producci贸n de nuestro propio conocimiento y base te贸rica, para construir una vida en libertad, finalizando con el gran final en el que las mujeres kurdas presentaron su propuesta para convertir el siglo XXI en una era de revoluci贸n de las mujeres.

La primera sesi贸n, World War III and Smashing the Armor of Immunity of the State and the Dominant-Male, moderada por Meghan Bodette, directora de Investigaci贸n del Kurdish Peace Institute, se centr贸 en un an谩lisis del asalto patriarcal a las mujeres en la era de la guerra, las ocupaciones, las crisis ecol贸gicas y las pandemias. Nil眉fer Ko莽, miembro del Congreso Nacional Kurdo (KNK), Mariam Rawi, representante de RAWA (Asociaci贸n Revolucionaria de Mujeres de Afganist谩n), Lolita Ch谩vez de Feministas Abya Yala, Guatemala, Ariel Salleh, soci贸loga y ecofeminista de Australia, Genevieve Vaughan, activista, feminista y fil谩ntropa, y Kavita Krishnan, miembro de la Asociaci贸n de Mujeres Progresistas de toda India, abordaron cuestiones de violencia estatal, ecocidio y trabajo invisible de las mujeres.

El t铆tulo de la sesi贸n que moder茅 fue 鈥淟a vida deseada no llegar谩 a trav茅s de milagros sino a trav茅s de la revoluci贸n鈥. Se dedic贸 a un an谩lisis de los fundamentos ideol贸gicos del cambio. 驴C贸mo entendemos nuestra lucha y contra qu茅 nos enfrentamos? En mis propios escritos sobre Rojava, me ha interesado comprender el papel de la ideolog铆a como fuerza movilizadora para el cambio social. 驴C贸mo trasladamos a la gente del balc贸n a las barricadas? Y cuando est谩n en las barricadas, 驴cu谩l es la vida con la que sue帽an? Si bien las condiciones materiales para la revoluci贸n tienen que estar maduras, la sociedad, tanto la gente como los l铆deres, tiene que estar ideol贸gicamente preparada para moldear el futuro en una direcci贸n particular.

La naturaleza inmersiva de la organizaci贸n pol铆tica kurda, de la que Dilar Dirik me alert贸, es el hecho de que los 鈥渉eval鈥, los amigos, iban de puerta en puerta, se sentaban a hablar hasta altas horas de la noche sobre la historia kurda de opresi贸n, la mentalidad patriarcal y c贸mo se ver铆a la vida en libertad; todo esto se trataba de preparaci贸n, de esperanza revolucionaria de que llegar谩 el momento en que todo esto se pueda poner en pr谩ctica. Y eso es exactamente lo que sucedi贸 en Rojava. Una revoluci贸n de mujeres que ha inspirado al mundo.

Shadia Abdulmunim, secretaria pol铆tica del Partido Comunista de Alemania y activista feminista, y Dilar Dirik, activista kurda, soci贸loga pol铆tica y escritora, abordaron el espinoso tema de la fragmentaci贸n que enfrentan las mujeres sudanesas y kurdas en la di谩spora, respectivamente. La Dra. Anjila al-Maamari, del Centro de Estudios Estrat茅gicos para Apoyar a Mujeres y Ni帽os de Yemen, y Marta Dillon, escritora y activista feminista lesbiana de Argentina, describieron los movimientos de mujeres en sus contextos locales. Elif Kaya, del Centro Jineoloj卯, y Jules Falquet, activista feminista y acad茅mica de Francia, hablaron sobre la importancia de que las mujeres se involucren en la producci贸n de conocimiento feminista de nuestras historias.

La siguiente sesi贸n, 鈥淣uestra visi贸n: construyendo una vida libre鈥, analiz贸 preguntas como c贸mo vivir, qu茅 hacer, por d贸nde empezar, c贸mo liberar a los hombres de las garras del patriarcado, con la ayuda de Deniz Abukan, del Movimiento de Mujeres Libres de Kurdist谩n (TJA); y c贸mo organizarse de manera aut贸noma, con Jade Daniels, de Estados Unidos, quien encabez贸 la sala con un canto entusiasta de 鈥淓s nuestro deber luchar por nuestra libertad/Es nuestro deber ganar/Debemos amarnos y apoyarnos unos a otros /No tenemos nada que perder excepto nuestras cadenas鈥, y Asya Abdullah, copresidenta de Rojava, quien habl贸 sobre el 煤ltimo ejemplo de organizaci贸n aut贸noma de mujeres. Heza 艦engal, activista yezid铆, apareci贸 en un video pregrabado para hablarnos sobre la importancia de la autodefensa para las mujeres yezid铆es, y Vilma Rocio Amendra Quiguan谩s, del pueblo ind铆gena Nasa de Colombia, abord贸 el mismo tema en relaci贸n con su pueblo.

En la sesi贸n final, 鈥淓ncontrando nuestro camino鈥, fue moderada por Havin Guneser de la Iniciativa Internacional Libertad para 脰calan, se argument贸 sobre la necesidad de una organizaci贸n supranacional de mujeres, esbozando la propuesta del Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres, y no una visi贸n de uniformidad sino una red de m煤ltiples asociaciones flexibles pero organizadas de mujeres que adaptan el modelo a sus propios contextos locales. A Havin se unieron Haskar Kirmizigul, del Movimiento de Mujeres Kurdas, Montes Jovita Mataro, de la Alianza Internacional de Mujeres de Filipinas; Boushra Ali, de la Coalici贸n Democr谩tica de Mujeres, regi贸n MENA; Irem Gelkus, de la Alianza de Mujeres de Turqu铆a; una representante de Struggle Together, de Alemania, y Nizol Lonko Juana Calfunao del pueblo ind铆gena mapuche de Chile.

Como en todas las conferencias, especialmente despu茅s de la pandemia, el zumbido de conocer gentes en persona es una parte indispensable del placer. Las largas horas de almuerzo y algunas sesiones perdidas brindaron oportunidades para ponerse al d铆a con viejas conocidas y establecer nuevas conexiones con mujeres de todo el mundo.

Marta Dillon, quien habl贸 en mi sesi贸n, hizo referencia al primer paro feminista en octubre de 2016 en Argentina, en el que participaron cientos de miles de mujeres. Tal vez las mujeres que asistieron a la conferencia podr铆an llevar esto a sus contextos locales y organizar una huelga mundial de mujeres para significar una ruptura con el pasado y abrir la puerta al Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres.

FUENTE: Rahila Gupta / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

