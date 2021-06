–

-25 de Febrero, 2021. Escrito por Abolition Media Worldwide, traducido por Black Samurai.

El lunes 22 de febrero de 2021, decenas de trabajadores baluchis (que luchan por su supervivencia transportando combustible entre las fronteras iraní y paquistaní) fueron balaceados y asesinados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El tiroteo fue en el punto cero de la frontera “Askan” en la ciudad de Saravan de Sistan y la provincia de Baluchistán. El resultado fue la muerte y heridas de varios trabajadores baluchis.

La gente de la frontera en la provincia de Sistán y Baluchistán es muy pobre y vive oprimida, no tiene más remedio que intercambiar combustible en las fronteras, porque no hay otra forma de sobrevivir que no sea así. La propaganda del régimen iraní, intenta criminalizar el derecho a la supervivencia de los trabajadores baluchis, e identificarlos como contrabandistas. Los trabajadores baluchis podrían transportar drogas a través de las fronteras en lugar de combustible, pero no son mafiosos, son sólo trabajadores pobres que necesitan sobrevivir.

El pueblo de Baluchistán, como la parte más pobre y desfavorecida de Irán, siempre ha sido severamente reprimida por el régimen; El régimen islámico de Irán ha hecho todo lo posible para mantener a la gente de Baluchistán débil y pobre, porque el régimen quiere atacarlos siempre que sea necesario debido a la diferencia religiosa de muchas personas en Baluchistán en relación con la ideología del régimen.

Cabe señalar también que el reciente levantamiento del pueblo de Baluchistán no tiene nada que ver con el yihadismo, sino que es el levantamiento del proletariado el que se ha levantado contra la opresión sistemática del régimen iraní. Baluchistán es una región ubicada en los tres países de Irán, Pakistán y Afganistán. Muchas personas de Baluchistán han estado luchando por su independencia durante muchos años, pero cada vez han sido reprimidas de diversas formas por los Estados de Irán, Pakistán y Afganistán.

El día 23 de febrero de 2021, después de la masacre de 37 trabajadores por parte de la policía iraní el día anterior, la gente de la ciudad de Saravan se levantó, se manifestó y tomó el control de su ciudad. Inmediatamente después del levantamiento, el municipio y otros centros gubernamentales fueron ocupados por el pueblo. En algunas zonas, las personas se armaron para estar preparadas a manera de autodefensa.

El miércoles 24 de febrero de 2021, el levantamiento alcanzó otras ciudades de la provincia, incluida la capital provincial de Zahedan, donde la clase trabajadora con una huelga general apuntó a la economía del régimen en la ciudad de Zahidan en solidaridad con el levantamiento de Saravan. Los levantamientos populares también han comenzado en otras ciudades de Baluchistán, incluida Iranshahr. Uno de los logros del levantamiento de los oprimidos en Baluchistán fue la ocupación de la comisaría de Sarjangal, donde varias fuerzas policiales cayeron en manos del pueblo y la gente prendió fuego a vehículos policiales.

También los luchadores armados baluch tuvieron un enfrentamiento armado con la policía en la ciudad de Khash en Chah_Ahmad. Según los lugareños, hasta ahora, un luchador armado ha resultado herido y otro muerto. Mientras continuaba el levantamiento, en la noche del 24 de febrero de 2021, en la ciudad de Zahedan, la gente inició un gran levantamiento, al que la policía respondió disparando balas. Según los lugareños, una gran cantidad de luchadores murieron. Camaradas anarquistas en Baluchistán, nos informaron que Internet ha dejado de funcionar debido al miedo del régimen a la comunicación entre los luchadores y las organizaciones del levantamiento.

La organización anarquista para la reconstrucción del proletariado llama al movimiento internacional para realizar acciones de solidaridad con el levantamiento de los oprimidos en Baluchistán.

En nuestra opinión, la mejor forma de luchar contra el régimen iraní es la lucha armada. Recordemos el levantamiento de los oprimidos en Colorado en 1914, cuando se enviaron 40 miles de armas en solidaridad con los oprimidos. Baluchistán necesita armas para armarse en defensa propia. (esto es lo que respondieron a las preguntas de nuestros camaradas en Baluchistán) y esto también lo cree la organización anarquista para la reconstrucción del proletariado militante.