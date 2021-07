–

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A los pueblos del México

A los pueblos del mundo

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, informamos que invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos nombrado y comisionado a 13 compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, representantes de la lucha que somos en las geografías donde florecemos los pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios indígenas de este país México, de donde somos originarios, para participar en la GIRA POR LA VIDA en su primera etapa por el continente europeo.

Nos decimos listos y listas para pisar las tierras europeas, tenemos los pasaportes que nos acreditan como mexicanos y que logramos obtener gracias al apoyo del Colectivo «Llegó La Hora de los Pueblos», esto luego de que casi todos los delegados hubieran recibido negativas, requerimientos, nuevas negativas y nuevos requerimientos por ser “extemporáneos”. No todos lo lograron y en el caso de algunas comunidades, ni siquiera podrán acompañarnos por tal motivo.

O sea que vamos 13 delegadas y delegados, que, por ser extemporáneos, nos costó trabajo acreditar ser mexicanos, mas aún si tenemos una palabra que decir, un oído para escuchar y un corazón colectivo que siente la rebeldía por la vida de los pueblos del mundo.

Le decimos al mal gobierno que existimos como pueblos antes de que siquiera fuera gobierno, y que exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se abstenga de obstaculizar de cualquier manera el mandato de los 177 compañer@s miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que integran la Unidad de Escucha y Palabra “La Extemporánea”, particularmente exigimos que expida los 62 pasaportes aún pendientes.

Hoy en la víspera de recordar el día en que hace 500 años el invasor llegó a México Tenochtitlán, dijo que era el patrón y que traía la verdad, impuesta con la guerra y la muerte de miles de compañeros y compañeras, seguimos exigiendo justicia ante ese crimen. Queremos que paguen los culpables que no tienen ni tendrán nuestro perdón ni olvido.

No perdonamos ni olvidamos los crímenes de los gobiernos de entonces y de ahora, los muertos y desaparecidos de las comunidades y pueblos del CNI- CIG, los asesinatos del compañero zapatista Galeano, de Bety Cariño o de Samir Flores Soberanes; los muertos y desaparecidos de Santa María Ostula, los muertos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, la desaparición del compañero Sergio Rivera Hernández y de los 43 de Ayotzinapa, el encarcelamiento injusto de nuestro hermano yaqui Fidencio Aldama o de Fredy García Ramírez, dirigente de CODEDI y la constante agresión de grupos paramilitares al servicio de quienes nos arrebatan la tierra para entregarla a las empresas extractivas que operan mediante los mega proyectos de muerte.

Y sabemos que el luto está por todo el país, en colectivos que luchan por verdad y justicia ante estos crímenes que han sido parte de la guerra en contra de la vida y que no se han detenido buscando nuestro exterminio. Por eso seguimos exigiendo justicia, aunque pasen 5 siglos, aunque persista por décadas la impunidad ante masacres y crímenes de lesa humanidad. Ellos, los gobiernos de arriba quisieran que dejáramos ya de buscar a los desaparecidos, que nos olvidemos de la impunidad para los culpables, que dejáramos nuestras tierras. Para ellos, ya no deberíamos siquiera existir.

3. Los invasores y los gobiernos a su servicio durante cinco siglos, pensaron que nos aniquilaron, pero los pueblos estábamos y estamos en el campo resguardando la esperanza, manteniendo encendidas las velas de la vida, como misión fundamental que en colectivo tenemos. Por lo que hoy, mirando hacia abajo, decimos que no nos creímos la mentira que llegó con la invasión, de que nuestra tierra sagrada, el agua, los bosques y las montañas se miden en dinero.

No nos creímos que la historia se cuenta desde la visión del invasor, de su nacimiento, su crecimiento y su expansión por el mundo, pretendiendo que la contemos como si fuera propia. Y solo así pudiéramos aceptar un nuevo presente y futuro en la que la explotación, el despojo, el desprecio y la represión fueran tan cotidianas que nos acostumbráramos a ellos, en este país México y en todo nuestro mundo

Y que no fueron, ni son los pueblos europeos quienes vinieron a invadir, ni a sembrar la enfermedad en el cuerpo y en la naturaleza, sino que la mentira capitalista también invadió el territorio occidental, donde al igual, hicieron creer que la historia se debía contar desde la ambición y la destrucción, haciendo invisibles a los que tampoco dejaron nunca de luchar.

No nos acabaron. Quedamos todos los que somos en la resistencia y la rebeldía, los que veneramos a la madre tierra y que cinco siglos después, no solo tenemos el territorio, sino que lo resguardamos con la vida. Seguimos hablando nuestras lenguas y soñando en colectivo, reconociéndonos en una identidad indígena y escuchando el sentir de los ancestros, pero sobre todo, somos los que no les tenemos miedo.

Por lo tanto y considerando:

Que la disputa de nuestros territorios se agudiza con la nueva cara del invasor capitalista, que sigue siendo el mismo, pero con sus diferentes máscaras de poder, hechas empresas extractivas, mega proyectos de muerte, grupos armados militares, policiales, para militares o narco paramilitares.

Que somos, pueblos originarios, que levantamos la voz y nos organizamos porque necesitamos contar la historia verdadera, la que hemos escrito en 500 años y que no parará hasta librar a nuestro mundo y nuestra madre tierra de la mentira capitalista, que amenaza ya la vida en su conjunto.

Que mientras los gobiernos al servicio del invasor, celebran el intento de exterminio, exigiendo disculpas a los malos gobiernos europeos al servicio del mismo invasor, nos recuerdan que el exterminio no se terminó, que está pendiente porque hoy como nunca antes, la mentira capitalista necesita la vida para hacerla mercancía y

Que estamos quizá ante la última esperanza que, como humanidad, tenemos para hablar en nombre de la vida de este nuestro mundo; que las y los compañer@s delegados y delegadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua llevarán a las tierras europeas el escucha y la palabra, porque es el momento de contar la historia verdadera, desde el pensamiento digno de los que abajo seguimos existiendo en colectivo, esa que hemos hecho luchando y organizándonos.

CONVOCAMOS

A los pueblos, naciones y tribus originarias de México y del mundo, a las organizaciones, colectivos y colectivas que buscan justicia ante los graves crímenes que los gobiernos de antes y de ahora han cometido contra el pueblo, a quienes en busca de justicia para sus asesinad@s y desaparecid@s caminan la oscuridad del mal gobierno, a quienes en nombre de la naturaleza se organizan y luchan desde el campo y las ciudades, a participar en la

ACCIÓN DISLOCADA

“ A 500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA”

EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021

O sea, que invitamos a cada quien, en sus propias formas y geografías, en acciones chiquitas o grandes, a movilizarnos para conmemorar la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos que lucharon desde hace 500 años por nuestras misma dignas y justas causas, para rechazar a los gobiernos que sirven al invasor en contra de los pueblos y la naturaleza, con la mirada puesta en la esperanza y la semilla de un mundo vivo, donde quepan todos los mundos.

Atentamente

Julio de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas Un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

