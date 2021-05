–

SOS COLOMBIA. Nos est谩n matando!

En Colombia est谩 ocurriendo una matanza a manos del Estado, un inminente golpe militar a la democracia, pero tambi茅n una guerra en contra de las mujeres y nuestros cuerpos.

El d铆a 28 de abril de 2021, ante el llamado al paro nacional frente a un nuevo proyecto de ley de impuestos, las mujeres de Colombia salimos a marchar para defender nuestros derechos. En el contexto de un pa铆s como Colombia: con uno de los salarios m谩s bajos de la regi贸n y m谩s altos niveles de precarizaci贸n laboral y desempleo, las mujeres colombianas sufrimos la exclusi贸n laboral, ganamos menor salario en comparaci贸n con los hombres, somos las principales encargadas del cuidado no remunerado de ni帽os y ancianos y a diario sufrimos de m煤ltiples acosos y abusos en b煤squeda de solventar nuestra econom铆a. Estamos tambi茅n en esta crisis acompa帽ando la llegada de miles de mujeres migrantes desde Venezuela, muchas de ellas con sus hijos. El nefasto manejo pol铆tico de la situaci贸n frente al covid 19 ha profundizado esta situaci贸n precaria, al restringir gran parte de nuestras actividades econ贸micas y no garantizar el acceso a un sistema de salud digno; as铆 mismo hay un grave aumento de los casos de violencia basada en g茅nero durante el confinamiento que no son atendidos.

Tras una semana de Paro Nacional la respuesta a la movilizaci贸n social ha sido la represi贸n sangrienta. Las fuerzas militares y policiales por orden del gobierno nacional, intentan tomar el control de las ciudades y campos por la fuerza, disparando indiscriminadamente contra a la poblaci贸n y sin el m铆nimo respeto de los derechos humanos. cientos de mujeres hoy sufrimos el asesinato, las lesiones oculares y f铆sicas, la desaparici贸n y el encarcelamiento propio o de nuestras hijas e hijos. Y de nuevo nuestros cuerpos han sido tomados como bot铆n de guerra por el Estado patriarcal, se reportan decenas de abusos sexuales y violaciones contra las manifestantes por parte de agentes de polic铆a y del ESMAD.

Por eso las mujeres colombianas gritamos hoy desesperadamente 隆Duque pare ya esta masacre! Las mujeres colombianas no parimos hijos para la guerra, nuestros cuerpos no son territorios para la ocupaci贸n militar. Y vamos a continuar marchando y tom谩ndonos las calles y campos para luchar contra esta opresi贸n clasista, racista y patriarcal.

As铆 mismo hacemos un llamado urgente a la solidaridad feminista internacional, invitamos a todas las mujeres y organizaciones feministas del mundo a que se informen sobre lo que est谩 sucediendo en Colombia, a que denuncien, se movilicen y nos acompa帽en exigiendo que el gobierno nacional de Colombia en cabeza de Iv谩n Duque M谩rquez retracte la b煤squeda de leyes neoliberales que nos empobrecen a las mujeres colombianas, detenga las intervenciones militares y aplique justicia a los violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de la fuerza p煤blica a nosotras y nuestros familiares y que desmonte el ESMAD, instituci贸n que desde su creaci贸n ha perpetrado m煤ltiples violaciones y agresiones sexuales contra las mujeres campesinas, ind铆genas, estudiantes y trabajadoras que se manifiestan.

