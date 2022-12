–

De parte de Kurdistan America Latina December 6, 2022

Desde el Comit茅 de Solidaridad con Kurdist谩n 鈥 CDMX, se difundi贸 un llamado urgente para recolectar firmas ante los ataques incesantes turcos en diversas regiones del Kurdist谩n.

Para sumar la firma hasta el 9 de diciembre, escribir a: kurdistansolidaridadmx@gmail.com

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n completa:

Llamado urgente para la comunidad internacional

El gobierno turco ha estado bombardeando la regi贸n aut贸noma del noreste de Siria desde el 19 de noviembre con endebles justificaciones y mentiras. Se utilizan aviones de guerra, drones y artiller铆a contra las 谩reas alrededor de las ciudades de Derik, Qamishlo, Hesek锚, Deir-ezZor, Minbic y Koban锚. M谩s de 300 proyectiles de artiller铆a cayeron en los alrededores de la ciudad de Afrin, que Turqu铆a ha ocupado ilegalmente desde 2018. Sin la aquiescencia de Rusia, Estados Unidos y Alemania, Turqu铆a no podr铆a llevar a cabo sus ataques. La infraestructura cr铆tica se destruye a prop贸sito: ataques a茅reos y fuego de artiller铆a en escuelas, cl铆nicas, elevadores de granos, estaciones de servicio y campos petroleros. Esta es una guerra contra la humanidad.

La gente ya no puede soportar mentalmente la situaci贸n de amenaza permanente. Ya no puede vivir con miedo constante. Una vida normal no ha sido posible durante mucho tiempo. M谩s de 40 personas ya han muerto desde que comenzaron los ataques en la regi贸n aut贸noma del noreste de Siria, incluidos al menos once civiles. Varias personas resultaron heridas. En Koban锚, el hospital Covid reci茅n construido, laboriosamente construido con donaciones de Alemania, y un centro de salud rural quedaron completamente destruidos.

Nosotros, que apoyamos el desarrollo del sistema de salud, los proyectos del movimiento de mujeres y la sociedad civil en el noreste de Siria en t茅rminos pol铆ticos, financieros y de personal, condenamos el ataque del gobierno turco en el noreste de Siria y la regi贸n aut贸noma de Kurdist谩n-Irak, que viola el derecho internacional.

Condenamos el silencio de los pa铆ses latinoamericanos ante este ataque ilegal del estado turco hacia los kurdos en Siria e Irak.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los pa铆ses latinoamericanos para que intervengan de inmediato con Turqu铆a y la ONU para poner fin a la guerra de agresi贸n y permitir el acceso de la ayuda humanitaria en el noreste de Siria. Al igual que los pa铆ses que condenan la violaci贸n del derecho internacional por parte de Rusia en Ucrania, deben condenar la guerra de agresi贸n de Turqu铆a contra el pueblo kurdo en Siria y el norte de Irak.

Pedimos firmas de apoyo al pueblo kurdo y de denuncia de cr铆menes de lesa humanidad:

Los firmantes de esta llamada, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, acad茅micos, artistas, hacemos un llamado a todos los gobiernos, partidos pol铆ticos, organismos internacionales de Am茅rica Latina y el Caribe para:

-Formar parte de una delegaci贸n internacional para ir a las regiones kurdas de Siria e Irak, realizar ah铆 investigaciones sobre las armas qu铆micas utilizadas por el Estado turco contra los civiles.

-Exigir que las organizaciones internacionales como la OPAQ, Organizaci贸n para la Prohibici贸n de las Armas Qu铆micas, cumplan sus funciones. Y pedir a la ONU que lleve a cabo una investigaci贸n sobre este tema.

-Instar a la apertura de una mesa de di谩logo entre el gobierno de Turqu铆a y los representantes leg铆timos del pueblo kurdo para iniciar un proceso de paz duradera y sostenible en el tiempo.

-Muchas 谩reas civiles fueron objetivo de los ataques de Turqu铆a en Rojava, en el norte y el este de Siria. Una vez m谩s, las instalaciones de infraestructura civil como almacenes de trigo, tanques de agua, centrales el茅ctricas y hospitales fueron destruidas. Esto va en contra del derecho internacional de los derechos humano. Sigue siendo un crimen de guerra. Los Estados, los partidos pol铆ticos y las organizaciones internacionales de derechos humanos deben tomar posici贸n sobre este tema.

-Nos dirigimos a los Estados y a la comunidad internacional en general, para que se articulen todos los mecanismos a su alcance que permitan el esclarecimiento de la verdad y justicia ante los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por el Estado Turco contra el pueblo kurdo.

FUENTE: Kurdist谩n Am茅rica Latina

