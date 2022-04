Llamamiento a los trabajadores de Decathlon ante el despido de un compañero

–

La secci贸n sindical de CGT en Decathlon hace un llamamiento a los trabajadores en solidaridad con su compa帽ero Ovidiu Nae, despedido el pasado 21 de octubre. Ovidiu, que trabaja en Decathlon desde 2017 como operario t茅cnico de bultos, recibi贸 una notificaci贸n de Despido Disciplinario por parte de la empresa, alegando 茅sta que bajo su cuenta y riesgo hab铆a incurrido en dos faltas graves al convenio.

驴Casualidad que fuera el compa帽ero Ovi y no otro de los 16 operarios del equipo de Muelle que trabajaban ese d铆a el que subiera el bulto? 驴Se hubiese producido un despido, sin pruebas, alegaciones鈥 en las mismas circunstancias si fuera otro compa帽ero? Lo dudamos, ya que es de dominio p煤blico, (listas electorales publicadas); y para la Empresa que el compa帽ero Ovi es el siguiente miembro electo como representante de los trabajadores del comit茅 de empresa por la secci贸n sindical de CGT.

Por todo esto, se concluye que la empresa lo despide por querer entrar a formar parte del comit茅 de empresa por CGT, para defender sus derechos y los de sus compa帽eros, un tr谩mite que estaba a punto de materializarse, y que la empresa conoc铆a.

La empresa est谩 incurriendo en una vulneraci贸n de derechos fundamentales a nuestro compa帽ero y difam谩ndolo, acus谩ndolo de unos hechos que son falsos. Ya que la empresa no tiene ninguna prueba de la culpabilidad de su presunta actuaci贸n a mala f茅, solicitamos la NULIDAD del despido y su READMISI脫N INMEDIATA.

驴Decathlon est谩 en contra del sindicalismo de clase, aut贸nomo y activo?

Hemos convocado una concentraci贸n en la plaza de los Juzgados (C/Princesa no 3) el d铆a 6 de abril a las 9:30 horas, d铆a en el que tendr谩 lugar el juicio de nuestro compa帽ero, en repulsa de las pol铆ticas de represi贸n llevadas a cabo no solo por Decathlon, si no por la mayor铆a de las multinacionales que operan en el estado espa帽ol, y que con total impunidad ejercen sistem谩ticamente estas pol铆ticas. Necesitamos el apoyo de tod@s para que se replanteen esta manera de actuar, y para que entiendan que no nos vamos a quedar quietos ante semejantes pol铆ticas, y que les quede claro que ninguna de estas agresiones va a caer en el olvido.

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES DE DECATHLON, PARA QUE, DESDE LA SOLIDARIDAD, NOS DEN SU APOYO Y PARTICIPEN, Y QUE INJUSTICIAS COMO ESTA, NO QUEDEN IMPUNES. SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S.

