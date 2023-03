–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid March 9, 2023 350 puntos de vista

Somos una gran mayor├şa de m├║sicas y m├║sicos que encaminamos nuestra carrera musical con la ense├▒anza y, salvo contadas excepciones, todas hemos pasado por contratos cuya categor├şa laboral no correspond├şa al trabajo que desempe├▒├íbamos, a aceptar contratos donde las horas establecidas no corresponden a la realidad (dando clases donde se cobraba de manera fraudulenta o ÔÇťen BÔÇŁ como estamos acostumbradas a escuchar). Hemos aceptado una temporalidad donde nos desped├şan en base a la afluencia de alumnos y alumnas y las vacaciones escolares e, incluso, gastando nuestro propio dinero en material y formaci├│n que las empresas no nos daban. Todas estas irregularidades (y m├ís que podr├şamos enumerar) nos conduce a un estado precario que nos obliga a aceptar varios trabajos en escuelas y/o de ├şndole art├şstico condicionando nuestra vida al d├şa a d├şa sin muchas expectativas de futuro.

Sin embargo, no son pocos lo estudios y noticias que hablan del beneficio del estudio de algún instrumento musical, de las bondades de la estimulación musical en edades tempranas y, como es en el caso de los/as musicoterapeutas, tratar la salud mental y emocional además de múltiples trastornos. La cara oculta de esta moneda reside en trabajos donde nuestro sueldo pende de un hilo al ser contratados por horas, realizar funciones que no nos competen, contratos temporales (dando gracias por estar dados de alta las horas que realmente estamos contratadas/os), sin reconocimiento profesional y con pleno desconocimiento de nuestros derechos sindicales.

Nuestro objetivo es llegar a todas vosotras para que encontr├ęis un sitio que os apoye, os anime a organizaros y luchar por unas condiciones laborales dignas donde se respeten nuestros derechos, seas profesora, bedel, conserje, personal de administraci├│n y personal de limpieza.

Con el fin de defender y conocer nuestros derechos, os invitamos a la I asamblea abierta de la Coordinadora de Escuelas de M├║sica de CNT Comarcal Sur Madrid el pr├│ximo 23 de marzo a las 11h. en el Paseo de Alberto Palacios n┬║ 2. Tambi├ęn ten├ęis nuestro correo:

o nuestras redes sociales con el nombre de CNT Comarcal Sur Madrid.

La Coordinadora de Escuelas de M├║sica de CNT Comarcal Sur- Madrid nace como interfaz sindical y combativa en nuestra Comunidad Aut├│noma tras a├▒os de precariedad e inestabilidad en nuestra vida tanto personal como profesional.

OBJETIVOS GENERALES

Unir a todas y todos las/os profesionales de la ense├▒anza musical para luchar y dignificar nuestra labor y erradicar las rivalidades internas que se han generado fruto de la desuni├│n y competitividad fomentada por la precariedad y el individualismo.

Establecer un punto sindical para todas las profesoras de escuelas de m├║sica madrile├▒as que sirva como herramienta de autodefensa laboral frente a la explotaci├│n y dotar de mecanismos de protecci├│n.

Crear de una red solidaria entre profesionales de la ense├▒anza musical que nutra la riqueza de nuestra labor.

Denunciar e intervenir la mala praxis, tanto p├║blica como privada, con las y los trabajadores del sector.

Tender puentes con toda aquella asociación, institución y/o colectivo que pretenda luchar contra las injusticias a las que somos sometidos en el ámbito laboral.

OBJETIVOS SINDICALES-LABORALES

Aplicaci├│n del convenio correspondiente y las categor├şas profesionales seg├║n las funciones de desempe├▒o y formaci├│n requerida.

Aplicaci├│n y desarrollo de ley de prevenci├│n de riesgos laborales seg├║n sector.

Defender y fomentar la contrataci├│n de personal cualificado y/o con experiencia en el sector a trav├ęs de: Promover los contratos fijos e indefinidos. Crear bolsas de trabajo que fomenten las oportunidades de contrataci├│n. Luchar contra las contrataciones fraudulentas y falsos aut├│nomos. Erradicar el trabajo a destajo (trabajo por horas). Finalizar con los contratos en fraude de ley y el pago ÔÇťen bÔÇŁ.

Reconocer la experiencia laboral y los m├ęritos formativos: Acreditar m├ęritos y experiencia laboral en pro de trabajos que requieran esa esa especializaci├│n, como la musicoterapia. Impulsar la formaci├│n complementaria a nivel interno empresarial



OTROS OBJETIVOS DEL ├üMBITO DE LA ENSE├ĹANZA MUSICAL

Reconocer y mejorar las condiciones de las compa├▒eras y compa├▒eros.

Analizar las carencias formativas que hay en los estudios de m├║sica.

Acabar con las externalizaciones en la ense├▒anza musical y de danza municipal para la mejora de la calidad de la ense├▒anza per se.

Denunciar e intervenir los abusos y el acoso laboral por parte de puestos superiores.

Contáctanos:

Estaremos el 1er y 3er jueves de cada mes a partir de las 12 de la ma├▒ana en: P┬║ Alberto Palacios, 2 en el distrito de Villaverde Alto (Madrid)