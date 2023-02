–

De parte de La Peste February 3, 2023 174 puntos de vista

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A LA MOVILIZACI脫N EN LAS EMBAJADAS ITALIANAS

EN SOLIDARIDAD CON ALFREDO COSPITO Y EL FIN DEL R脡GIMEN 41 BIS.

A m谩s de 100 d铆as del inicio de la huelga de hambre de Alfredo Cospito, extendemos el llamado a todas las individualidades, grupos, organizaciones y colectivos afines a convocar dentro de sus territorios a una movilizaci贸n a las afueras de las embajadas italianas para presionar al Estado italiano y a lxs verdugxs de Alfredo.

El compa帽ero est谩 muriendo porque el Estado quiere que muera. Esto no es solamente un problema 鈥榟umanitario鈥, la lucha del compa帽ero es un llamado a la acci贸n revolucionaria internacional. La indiferencia y la pasividad nunca ser谩n nuestras aliadas; la solidaridad si.

Como bien se le expres贸 en una carta con una bala al peri贸dico italiano 芦Il Terreno禄: 芦Si Alfredo Cospito muere todxs lxs jueces son un objetivo禄. Hag谩mosle saber al Estado italiano que si Alfredo muereseremos su peor enemigo.

Lxs compa帽erxs de Chile y Colombia se har谩n presentes este viernes 3 de febrero a las afueras de sus embajadas. Esperamos que esta iniciativa seextienda a煤n m谩s.

隆CONVOCA, ORGANIZA Y ACT脷A!

隆POR LA DESTRUCCI脫N DE TODAS LAS PRISIONES!

隆FIN AL R脡GIMEN 41 BIS!

隆VIVA LA INTERNACIONAL NEGRA!

INTERNATIONAL CALL FOR MOBILIZATION IN ITALIAN EMBASSIES IN SOLIDARITY WITH ALFREDO COSPITO AND THE END OF THE 41 BIS REGIME.

More than 100 days after the start of Alfredo Cospito鈥檚 hunger strike we extend the call to all like-minded individuals, groups, organizations and collectives to convene within their territories a mobilization outside the Italian embassies to put pressure on the Italian state and

Alfredo鈥檚 executioners.

The comrade is dying because the state wants him to die. This is not just a 鈥榟umanitarian鈥 problem, the comrade鈥檚 struggle is a call for international revolutionary action. Indifference and passivity will

never be our allies; solidarity will be.

As well was expressed in a letter with a bullet inside to the Italian newspaper 芦Il Terreno禄: 芦If Alfredo Cospito dies, all the judges are a target禄. Let鈥檚 let the Italian state know that if Alfredo dies, we will

be his worst enemy.

The comrades from Chile and Colombia will be present this Friday, February 3th outside their embassies. We hope this initiative will spread further.

CALL, ORGANIZE AND ACT!

FOR THE DESTRUCTION OF ALL PRISONS!

END TO THE 41 BIS REGIME!

LONG LIVE THE BLACK INTERNATIONAL!

CHAMADO INTERNACIONAL PARA A MOBILIZA脟脙O NAS EMBAIXADAS ITALIANAS EM SOLIDARIEDADE COM ALFREDO COSPITO E O FIM DO REGIME 41 BIS.

A mais de 100 dias do come莽o da greve de fome de Alfredo Cospito, estendemos o chamado a todas as individualidades, grupos, organiza莽玫es e coletivos afins para convocar dentro de seus territ贸rios uma mobiliza莽茫o internacional em frente de todas as embaixadas italianas para pressionar o estado

italiano e aos carrascos de alfredo.

O companheiro est谩 morrendo porque o estado quer que morra.isso n茫o 茅 somente um problema 鈥榟umanit谩rio鈥, a luta do companheiro 茅 um chamado para a a莽茫o revolucion谩ria internacional. A indiferen莽a e a passividade nunca vai ser nossas aliadas; a solidariedade sim.

Como bem foi expresso em uma carta com uma bala ao jornal italiano 芦il terreno禄: 芦se Alfredo Cospito morrer todos os ju铆zes s茫o um objetivo禄.vamos deixar o estado italiano saber que se Alfredo morrer seremos seu pior inimigo. Xs companheirxs de Chile e Colombia estar茫o presentes esta sexta-feira 3 de fevereiro.esperemos que esta iniciativa se espalhe ainda mais.

CONVOCA,ORGANIZA E AGE!

PELA DESTRUI脟脙O DE TODAS AS PRIS脮ES!

FIM AO REGIME 41 BIS!

VIVA A INTERNACIONAL NEGRA!

CHIAMATA INTERNAZIONALE ALLA MOBILITAZIONE DAVANTI LE AMBASCIATE ITALIANE IN SOLIDARIET脌 CON ALFREDO COSPITO E PER LA FINE DEL REGIME DI 41 BIS.

A pi霉 di 100 giorni dall鈥檌nizio dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, estendiamo l鈥檃ppello a tutti gli individui, i gruppi, le organizzazioni e i collettivi ad organizzare nei propri territori una mobilitazione davanti alle ambasciate italiane per fare pressione sullo Stato italiano e sui carnefici di Alfredo.

Il compagno sta morendo perch茅 lo Stato ha deciso cos矛. Questo non 猫 solo un problema di carattere 芦umanitario禄, la lotta del compagno 猫 un appello alla rivoluzione internazionale. L鈥檌ndifferenza e la passivit脿 non saranno mai nostri alleate; la solidariet脿 si.

Come 猫 stato giustamente espresso in una lettera con proiettile inviata al giornale italiano 鈥淚l Tirreno禄: 芦Se muore Alfredo Cospito, tutti i giudici saranno un bersaglio禄. Facciamo sapere allo Stato italiano che se Alfredo muore saremo il suo peggior nemico.

I compagni del Cile e della Colombia saranno presenti venerd矛 3 febbraio davanti alle loro ambasciate. Ci auguriamo che questa iniziativa si possa diffondere ulteriormente.

CONVOCATE, ORGANIZZATEVI E AGITE!

PER LA DISTRUZIONE DI TUTTE LE PRIGIONI!

FINE AL REGIME DEL 41 BIS!

LUNGA VITA ALL鈥橧NTERNAZIONALE NERA!

APPEL INTERNATIONAL A LA MOBILISATION DEVANT LES AMBASSADES EN SOLIDARIT脡 AVEC ALFREDO COSPITO ET POUR LA FIN DU R脡GIME 41 BIS.

Plus de 100 jours apr猫s le d茅but de la gr猫ve de la faim d鈥橝lfredo Cospito, nous 茅tendons l鈥檃ppel 脿 tous les individus, groupes, organisations et collectifs afin qu鈥檌els organisent l脿 o霉 iels sont une mobilisation devant les ambassades italiennes afin de faire pression sur l鈥櫭塼at italien et les bourreaux d鈥橝lfredo.

Le compagnon est en train de mourir parce que l鈥櫭塼at en a d茅cid茅 ainsi. Ce n鈥檈st pas seulement une question 芦humanitaire禄, la lutte du compagnon est un appel 脿 la r茅volution internationale. Indiff茅rence et passivit茅 ne seront jamais nos alli茅es ; la solidarit茅 le sera.

Comme cela a 茅t茅 exprim茅 脿 juste titre dans une lettre avec une balle envoy茅e au journal italien 芦Il Tirreno禄 : 芦Si Alfredo Cospito meurt, tous les juges seront une cible禄. Faisons savoir 脿 l鈥櫭塼at italien que si Alfredo meurt, nous serons son pire ennemi.

Les camarades du Chili et de la Colombie seront pr茅sents le vendredi 3 f茅vrier, devant les ambassades d鈥橧talie. Nous esp茅rons que cette initiative se diffusera au-del脿.

R脡UNISSEZ-VOUS, ORGANISEZ-VOUS ET AGISSEZ !

POUR LA DESTRUCTION DE TOUTES LES PRISONS !

A BAS LE R脡GIME DU 41 BIS !

VIVE L鈥橧NTERNATIONALE NOIRE !