AZET ha realizado una rueda de prensa para denunciar el desalojo del espacio, se帽alar a los responsables pol铆ticos del mismo y difundir las pr贸ximas convocatorias.

Por Sindicato de Vivienda AZET

Hoy comienza el proceso judicial por ARRAKALA, espacio situado en esta misma plaza que tras permanecer d茅cadas vac铆o fue recuperado el pasado marzo.

Pero, 驴qu茅 fue ARRAKALA?

ARRAKALA fue un espacio imprescindible para responder a las necesidades materiales de cada vez m谩s vecinas golpeadas por la miseria: sede pol铆tica del Sindicato de Vivienda AZET, vivienda de emergencia para las compa帽eras desahuciadas y sede del Almac茅n Popular ASETU.

ARRAKALA fueron unos pocos metros cuadrados ganados a la especulaci贸n, pero tambi茅n se convirti贸 durante un tiempo en la casa y refugio de un proyecto pol铆tico que busca combatir de ra铆z la propiedad privada.

驴Y por qu茅 es un espacio como ARRAKALA importante para el barrio?

El problema de la vivienda no es nuevo para nosotras. Hace a帽os que los focos de esta ciudad escaparate se posaron en nuestros barrios y todo ello tiene una estrecha relaci贸n con la cuesti贸n de la vivienda, ya que la especulaci贸n inmobiliaria es uno de los principales efectos y causantes de la gentrificaci贸n y la turistificaci贸n.

Las subidas de los alquileres, los pisos vac铆os o los hoteles y pisos tur铆sticos no son problemas aislados que aparezcan por sorpresa en nuestros barrios. El problema de la vivienda es estructural e imprescindible para el funcionamiento del capitalismo y la especulaci贸n inmobiliaria. Por tanto, no es una disfunci贸n del mismo, sino un mecanismo de acumulaci贸n de capital, sobre todo en momentos de crisis.

Por todo ello, en medio de esta crisis sanitaria y econ贸mica, pensamos que es una obligaci贸n ineludible desarrollar herramientas para responder a las necesidades materiales de nuestras vecinas y, si es necesario, recuperar espacios que nos permitan desarrollar esta tarea.

驴Pero qu茅 ocurri贸 con ARRAKALA?

Desde que presentamos ARRAKALA al barrio el acoso policial fue constante y cotidiano. Muchas de las compa帽eras que participaron en los auzolanas fueron identificadas (e incluso perseguidas hasta sus casas), nos sacaron fotos y grabaron videos y la polic铆a apareci贸 en reiteradas ocasiones fuera del toque de queda vigente entonces, intentando amedrentar a las compa帽eras que estaban de turno. Y si todo esto fuese poco, el sumun del absurdo lleg贸 cuando, tras denunciar este acoso mediante una concentraci贸n, la polic铆a municipal contest贸 con una multa, aduciendo que hablar de acoso policial 鈥渟upera los l铆mites de la libertad de expresi贸n鈥.

Al final, el 11 de mayo la polic铆a municipal, escoltada por la Ertzaintza, desaloj贸 Arrakala. Aparecieron de madrugada, tiraron la puerta abajo e identificaron a las compa帽eras que estaban de turno. En los 40 d铆as que dur贸 Arrakala los datos dicen mucho de la actitud policial hacia este proyecto que quer铆a ser una vivienda de emergencia y la sede del almac茅n popular ASETU: 3 multas de Ley Mordaza, 3 personas denunciadas por v铆a penal y otras tantas identificaciones arbitrarias.

Hoy queremos poner sobre la mesa el procedimiento no convencional y el car谩cter pol铆tico del desalojo, denunciando la actitud de la polic铆a municipal y se帽alando al verdadero responsable pol铆tico del mismo: el Ayuntamiento de Bilbao, puesto que el principal objetivo del desalojo no ha sido otro que golpear la actividad pol铆tica del sindicato AZET, herramienta de respuesta a las necesidades materiales de nuestra clase y de auto-organizaci贸n de la misma.

Pero adem谩s, no podemos separar este ataque concreto del contexto m谩s general en el que se da. Hace meses que estamos siendo testigos de ciertos recortes de las libertades pol铆ticas y civiles, todo en nombre de la 鈥渟alud p煤blica鈥. Nuestras calles y nuestras plazas se han convertido en territorio en disputa, donde todo lo que no es actividad productiva y mercantil se criminaliza y reprime con intervenciones policiales. Se est谩n cerrando gaztetxes, clausurando espacios, ilegalizando trabajo pol铆tico y prohibiendo actividades con el pretexto del 鈥渆stado de excepci贸n鈥. Por lo que entendemos, la represi贸n que hemos vivido en Arrakala y la impunidad con la que se ha llevado a cabo, es un ejemplo m谩s de esta nueva normalidad, que no es otra cosa que la radicalizaci贸n autoritaria de la vieja normalidad capitalista.

驴Y cu谩l es nuestra apuesta ante esto?

El problema de la vivienda, es a d铆a de hoy, uno de los m谩s graves para las despose铆das. Por lo que nuestra apuesta no puede ser otra que la lucha radical por la desmercantilizaci贸n de la vivienda. Frente a la especulaci贸n, frente a los excesos institucionales y frente a las pol铆ticas de vivienda que son un mero rescate para la burgues铆a, nuestras 煤nicas armas son la organizaci贸n y la solidaridad de clase. Mientras nos echan de nuestras casas y ponen la alfombra roja a la especulaci贸n, nosotras hacemos una apuesta colectiva por la reapropiaci贸n y la colectivizaci贸n.

Por ello, os invitamos a participar en la manifestaci贸n del pr贸ximo 8 de octubre, a las 18.30 desde la plaza de los Hermanos Etxebarrieta. Porque nuestras vidas est谩n por encima de sus propiedades, 隆AURRERA ARRAKALA!

ETXEBIZITZAK DEFENDATUZ, ARRAKALA ZABALDU!

Gaur ARRAKALAren aurkako prozesu judiziala hasiko da. Hamarkadak hutsik egon ostean pasa den martxoan plaza honetan bertan birjabetutako espazioa. Hortaz, prentsaurreko honen helburua Arrakalaren desalojoa salatzea, honen arduradun politikoak seinalatzea eta hurrengo deialdiak helaraztea da.

Boina, zer izan zen ARRAKALA?

ARRAKALA miseriak kolpatutako auzokideen behar materialei erantzuteko beharrezkoa dugun azpiegitura da: AZET Etxebizitza Sindikatuaren egoitza politikoa, etxegabetuak izango diren sindikatuko kideen larrialdizko etxebizitza eta ASETU Herri Biltegirako gunea.

Espekulazioari irabazitako metro karratu gutxi batzuk izan ziren ARRAKALA, baina jabetza pribatuari errotik aurre egitea helburu duen proiektu politikoaren etxe eta aterpe ere bihurtu zen denbora batez.

Eta zergatik behar dugu ARRAKALA auzoan?

Etxebizitzaren arazoa ez ba berria guretzako. Urteak dira erakusleiho-hiri honetan, fokoak gure auzoetara begira jarri zituztela. Horrek guztiak harreman estua du etxebizitzaren auziarekin; izan ere, gentrifikazioaren eta turistifikazioaren ondorio eta eragile nagusienetako bat higiezinen espekulazioa da.

Alokairuen igoerak, pisu hutsak, hotelak, pisu turistikoak, etab. Ez dira gure auzoetan ezustean agertu diren arazo isolatuak. Etxebizitzaren arazoa estrukturala da, kapitalismoaren funtzionamendurako ezinbestekoa. Espekulazio inmobiliarioa, hortaz, ez da sistemaren disfuntzio bat, kapitala metatzeko mekanismo bat baizik, are gehiago krisi garaietan.

Krisi sanitario eta ekonomiko honen erdian, beraz, gure auzokideon behar materialei erantzuteko tresnak garatu eta honetarako espazioak birjabetzea ezinbesteko betebeharra dela pentsatzen dugu.

Baina, zer gertatu zen ARRAKALArekin?

Espazioa aurkeztu genuenetik, jazarpen poliziala etengabea izan zen. Auzolanetara gerturatu ziren hainbat kide idenfifikatu zituzten (batzuk haien etxetaraino jarraituz), argazkiak atera eta bideoak grabatu zituzten eta polizia, orduan indarrean zegoen etxeratze-agindutik kanpo agertu zen behin baino gehiagotan, txanda egiten zeuden kideak kikiltzen saiatzen.

Hau guztia gutxi balitz poliziaren jazarpena salatzeko kontzentrazio bat deitu ostean, udaltzainek isun batekin erantzun zuten, poliziaren jazarpenaz hitz egiteak 鈥渁dierazpen askatasunaren mugak gainditzen鈥 dituela esanez.

Azkenean, maiatzaren 11n, udatzainek, zipaioak eskoltatuta, Arrakala desalojatu zuten. Gaueko ordu txikitan agertu ziren, atea bota zuten eta txanda egiten ari ziren kideak identifikatu zituzten.

Larrialdiko etxebizitza eta ASETU herri biltegiaren egoitza izateko asmoarekin jaio zen Arrakalak iraun zuen 40 egunetan; 3 mordaza isun jarri zituzten, 3 kide bide penaletik deriuntziatuak izan ziren eta hainbat identifikazio arbitrario egin zituzten.

Gaurkoan Arrakalaren desalojorako prozedura ez arrunta eta honen izaera politikoa mahigaineratu nahi dugu, udaltzainen jarrera salatuz eta hustutzearen arduradun politikoa seinalatuz, Bilboko Udala. Izan ere, desalojo honen benetako helburua AZET sindikatuaren jarduera politikoa kolpatzea izan da; egungo krisi eta pauperizazio garaian, gure klasearen behar materialei erantzuteko eta auto-antolakuntzarako tresna bat dena.

Baina, ezin dugu eraso konkretu hau testuinguru orokorretik bereizi. Hilabeteak dira 鈥渙sasun publikoa鈥ren izenean askatasun politiko eta zibilak murrizten ari direla. Gure kaleak eta plazak borrokan dauden lurralde bihurtu dira, non ekoizpen jarduera ez den guztia kriminalizatuta dagoen eta erreprimitua den. Azken hilabetetan gaztetxeak desalojatu diztuzte, birjabetutako espazioak itxi, lan politikoa ilegalizatu dute ta salbuespen egoeraren aitzakipean jarduera desberdinak debekatu dituzte.

Arrakalan bizi izan dugun errepresio eta inpunitatea normaltasun berri honen beste adibide bat dela uste dugu, antzinako normaltasun kapitalistaren erradikalizazio autoritarioa besterik ez dena.

Eta zein da gure apostua honen aurrean?

Etxebizitzaren arazoa gaur egungo arazo larrienetariko bat da desjabetuontzat. Gure apostua, hortaz, etxebizitzaren desmerkantilizazioaren aldeko borroka erradikala baino ezin du izan. Espekulazioaren aurrean, gehiegikeri instituzionalen aurrean eta burgesiarentzat erreskate hutsa diren etxebizitza-politiken aurrean dauzkagun tresna bakarrak antolakuntza eta klase elkartasuna dira.

Gure etxeetatik botatzen gaituzten bitartean eta espekulazioari alfonbra gorria jartzen dioten heinean, birjabetzearen eta kolektibizazioaren aldeko apustu kolektiboa egiten dugu.

Horregatik, datorren ostiralean, urriaren 8an, 18.30etan Etxebarrieta Plazatik abiatuko den MANIFESTAZIORA gonbidatu nahi zaituztegu, gure bizitzak halen jabetzen gainetik daudelako AURRERA ARRAKALA!

https://www.ecuadoretxea.org/llaman-a-movilizarse-este-8-de-octubre-en-bilbao-en-defensa-de-arrakala/