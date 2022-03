No hay duda: El último informe del IPCC es demoledor. Las consecuencias del cambio climático serán devastadoras si no actuamos a tiempo, pero ese tiempo se nos está acabando.

Así lo piensan los científicos y científicas del mundo. Y así lo expresan:

Las décadas de publicaciones científicas no han sido suficientes, nuestros gobernantes no han hecho nada. Como personas pertenecientes a la comunidad científica que conocemos la gravedad del problema, tenemos la responsabilidad de actuar y pasar a la desobediencia civil.

Mientras sube el nivel de mares y océanos, se queman los bosques y los niveles de dióxido de carbono mantienen la trayectoria ascendente, incluso los científicos que no quieren declararse en huelga se preguntan cuánto tiempo más pueden seguir ejerciendo de mensajeros que presentan datos y pruebas con buenas palabras.

Por eso te invitamos a unirte a la Rebelión Científica Global del 4 al 9 de abril.

REBELIÓN CIENTÍFICA

Somos personas pertenecientes a la comunidad científica rebelándonos ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica. Durante décadas nuestros avisos no han sido escuchados, por lo que debemos pasar a la acción. Somos Rebelión Científica.

El último informe del IPCC (Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU) es demoledor. Las consecuencias del cambio climático serán devastadoras si no actuamos a tiempo, pero ese tiempo se nos está acabando. “La ciencia es clara, cualquier retraso en la acción global hará que se pierda la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable”. IPCC WGII

A pesar de la gravedad del problema, nuestros gobernantes no han hecho nada. Desde 1990, fecha en que se publicó el primer informe del IPCC, las emisiones de CO2 a nivel global han aumentado en un 60% y lo seguirán haciendo en las próximas décadas según las proyecciones. En palabras de Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, la falta de acción de nuestros gobernantes es “criminal”.

Las décadas de publicaciones científicas no han sido suficientes. Como personas pertenecientes a la comunidad científica, que conocemos la gravedad del problema, tenemos la responsabilidad de actuar y pasar a la desobediencia civil. No podemos pedir a la sociedad que actúe si nosotros no lo hacemos antes.

Por eso te invitamos a unirte a la Rebelión Científica Global del 4 al 9 de abril, coincidiendo con la publicación del tercer informe del IPCC el 4 de abril. Se llevará a cabo una movilización en todos los continentes, en más de 20 países y participando más de 1000 científicos.

En el actual contexto de una guerra atravesada por la crisis energética, necesitamos más que nunca una co-gobernanza climática con la ciencia y ciudadanía en el centro de la acción de transformación profunda y sistémica. Esta idea está respaldada por el propio IPCC (en el documento que ya filtramos del WGIII).

Ya hicimos historia en Glasgow, con el mayor arresto de científicos de las últimas décadas por la crisis climática. Este es el comienzo del cambio que necesitamos, juntos haremos historia. Seguiremos creciendo y movilizándonos hasta que ya no puedan ignorar más a la ciencia.

Únete y pasa a la acción rellenando este formulario.

Cualquier duda puedes escribirnos a rebelioncientificaesp@protonmail.com

Sobre Rebelión Científica: somos un colectivo de científicas procedentes de Extinction Rebellion y alineadas con el colectivo internacional Scientist Rebellion.

Pasa a la acción rellenando el formulario: pincha aquí