De parte de Indymedia Argentina February 23, 2022 25 puntos de vista

El joven fue asesinado en Quilmes en 2015 y el prefecto que dispar贸 aleg贸 leg铆tima defensa. Despu茅s de que el juicio se suspendiera durante la pandemia el oficial Juan Jos茅 Silva enfrentar谩 el debate acusado por el delito de homicidio en exceso de la leg铆tima defensa ante el Juzgado en lo Correccional N掳 3 de Quilmes a cargo de la jueza Julia Andrea Rutigliano.

Despu茅s de 6 a帽os y medio de pedir y esperar justicia, In茅s Alderete ver谩 al prefecto Juan Jos茅 Silva frente a un tribunal acusado de matar a su hijo, Marcos Acu帽a de 21 a帽os. Tras el crimen el oficial aleg贸 leg铆tima defensa y acus贸 a Marcos y sus amigos de intentar robarle. El juicio estaba previsto para el a帽o pasado pero fue postergado por la pandemia.

鈥淪on seis a帽os de pisar la fiscal铆a todas las semanas, casi tres postergaciones del juicio鈥, repasa In茅s. Ahora el oficial de Prefectura deber谩 responder por el crimen ante la justicia correccional de Quilmes, ya que al ser acusado por el delito de homicidio en exceso de la leg铆tima defensa el crimen no encuadra en lo penal y Silva llegar谩 libre al debate.

鈥淎l principio ten铆a muchas expectativas en el juicio, al principio era una mam谩 que repet铆a 鈥榡usticia, justicia, quiero justicia para mi hijo鈥. Hoy despu茅s de tanto creo que a veces el poder judicial te gana y te hace entender que para los pobres no hay justicia, no s茅 c贸mo explicarlo鈥-considera -鈥淪i no se logra una condena yo al menos lo sent茅 en el banquillo, y quisiera que no est茅 m谩s como prefecto ni polic铆a ni nada, porque esta persona si mata una vez puede seguir haci茅ndolo, ya est谩 educado para eso. Lograr la condena ser铆a lo ideal, pero quisiera que al menos no porte m谩s armas y no sea m谩s polic铆a. Y si llega la condena mejor, el que mata tiene que ir preso, y si es polic铆a con m谩s rigor, porque est谩n preparados para manejar un arma, tienen que saber actuar en medio de la sociedad鈥.

Seg煤n datos de La Comisi贸n Provincial por la Memoria entre 2016 y 2020, 622 personas murieron por el uso de la fuerza policial. 1 muerte cada 3 d铆as. Como en el caso de Marcos, el 70% de las muertes se provocaron bajo el supuesto de defender bienes materiales, en su mayor铆a de los propios agentes policiales.

In茅s es parte de la Marcha nacional contra el gatillo f谩cil de cuya organizaci贸n particip贸 estos 煤ltimos seis a帽os. 鈥淐reo que la lucha colectiva es lo principal, que hay que acompa帽ar a los familiares. Falta mucho, mucho para unirnos y seguir luchando para que dejen de matar a los pibes, para evitar que caigan en las drogas, que terminen detenidos en penales de donde no salen recuperados鈥, dice desde su experiencia.

A煤n con el camino que lleva recorrido asegura que 鈥渘unca se consider贸 una referente, ni siquiera una militante, 鈥渟oy una mam谩 que el estado le mat贸 al pibe, una mam谩 que lucha para no tener m谩s pibes asesinados por la polic铆a, eso s铆. Lo 煤nico que puedo hacer es acompa帽ar a las mam谩s para que no pasen el mismo proceso que yo. Una mam谩 que pelea por todos los pibes鈥.

Fuente: https://www.andaragencia.org/llega-el-juicio-al-prefecto-que-mato-a-marcos-acuna/