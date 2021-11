–

De parte de Indymedia Argentina November 5, 2021 64 puntos de vista

Este 9 y 10 de noviembre llegar谩 a juicio acusado de falso testimonio Jos茅 Daraio, el ex m茅dico policial de Punta Indio que realiz贸 la primera autopsia al cuerpo de Sebasti谩n Nicora 鈥揺l joven de 16 a帽os asesinado en el balneario El Peric贸n en febrero de 2013- y omiti贸 la verdadera causa de muerte: destrucci贸n de masa encef谩lica producida por proyectil de arma de fuego. La Comisi贸n Provincial por la Memoria, que representa a la familia Nicora como particular damnificado, insiste en que se trata de un eslab贸n m谩s del encubrimiento del crimen. Alguien debe dar respuesta ante la justicia pero a煤n falta mucho camino.

Las irregularidades en la investigaci贸n por el crimen de Sebasti谩n Nicora empezaron desde el momento en que se hall贸 su cuerpo en el balneario El Peric贸n de Punta Indio el verano del 2013. Su mam谩, Fernanda Nicora, fue la 煤ltima en enterarse de esa muerte que sacudi贸 al pueblo entero. La Comisi贸n Provincial por la Memoria, que representa a la familia Nicora como particular damnificado en la causa, denunci贸 desde un principio todo el accionar policial en torno al caso, la autopsia incluida, como parte de las mismas acciones de encubrimiento. Junto con Daraio solicit贸 en su momento que se investigue y acuse a los ocho polic铆as que intervinieron en primer lugar en la escena del crimen.

Hoy Fernanda ya no est谩, dedic贸 lo que le quedaba de vida a pedir justicia y pelear por saber la verdad sobre el crimen. Esa bandera la tom贸 su familia y parte de la comunidad en Ver贸nica que ahora podr谩n ver en el banquillo de los acusados a Jos茅 Daraio el ex m茅dico policial de Punta Indio que realiz贸 la primera operaci贸n de autopsia y no consign贸 la verdadera causa de la muerte de Sebasti谩n.

En su informe, Daraio hab铆a se帽alado como causal una serie de heridas producidas con elemento punzante. Su falso informe obstruy贸 y demor贸 el avance de la investigaci贸n y se tard贸 casi dos a帽os en confirmar la verdadera causa de muerte en una segunda autopsia: destrucci贸n de masa encef谩lica producida por proyectil de arma de fuego.

Esa segunda operaci贸n se hizo en octubre de 2014, cuando se llev贸 a cabo una exhumaci贸n del cuerpo por pedido de Fernanda Nicora, y estuvo a cargo de la Asesor铆a Pericial de La Plata. All铆 se determin贸 fehacientemente la presencia de una bala en la cabeza, algo que seg煤n los peritos de Gendarmer铆a -que compararon ambas autopsias- el m茅dico Daraio no pod铆a haber eludido. Dos a帽os perdidos de investigaci贸n para un crimen que siguen sin culpables.

Sin embargo, la fiscal a cargo de la instrucci贸n, Ana Medina decidi贸 no avanzar sobre otras responsabilidades, por ejemplo la de los polic铆as que asistieron a la escena del crimen, y s贸lo lo hizo sobre el m茅dico cuestionando su accionar y los pasos que omiti贸 que lo llevaron a tener una conclusi贸n falsa. Daraio no sac贸 placas radiogr谩ficas del cuerpo. Pero Medina trata esto como un hecho aut贸nomo de los otros que tambi茅n entorpecieron la causa.

Ahora ese tramo de la investigaci贸n llega a juicio con el m茅dico como 煤nico acusado por falso testimonio ante el Juzgado correccional N掳 2 presidido por el Juez Ezkenazi. El debate se dar谩 el 9 y 10 de noviembre y la CPM representar谩 a la familia Nicora.

Fuente: https://www.andaragencia.org/llega-el-juicio-por-falso-testimonio-al-perito-que-no-vio-una-bala/