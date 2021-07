–

De parte de CGT El Avanico July 23, 2021

Lamentablemente la empresa no nos

da buenas noticias. Nos comunica que pretende dejar sin jornada intensiva

entorno a 40 personas

Tenemos claro que existen

mecanismos para que TODOS puedan disfrutar sus dos meses y medio de jornada

intensiva, pero para esto tiene que haber VOLUNTAD por parte de la empresa.

Ya está aquí la

jornada intensiva de Avanade. La jornada

intensiva, en teoría ya ha dado comienzo hoy jueves. Como sabéis abarca del 1 de julio al 15 de

septiembre en horario de L-J de 8:00 a 15:00 y V 8:00 a 14:30.

Desde CGT trabajamos de manera

activa tratando de que todos podamos disfrutar de la

jornada intensiva.

Como sabrás, durante los últimos años ha

habido casos excepcionales en los cuales algunas personas no podrían disfrutar

de jornada intensiva. Concretamente el año pasado eran 7 personas. En este

contexto de excepciones y bajo una condición de mantener estos números se hizo

un acuerdo para compensar a estas personas, un acuerdo de carácter VOLUNTARIO,

el cual además incumplió

Avanade el año pasado tal y como te informamos.

Lamentablemente la empresa no nos da buenas

noticias. Nos informa que este año pretende dejar sin jornada intensiva a unas

40 personas (los números no han sido dados claramente), lo que cambia de manera

drástica la situación. Además nos lo comunican más tarde que otros años, lo

que complica más la solución. Hemos hecho una propuesta para que se pueda

disfrutar la jornada intensiva, pero de momento, no parece que haya voluntad

por parte de Avanade.

En caso de que veas que puedes estar

impactado por alguna de estas casuísticas, por favor, infórmanos para que

podamos verlo en detalle con la empresa. Es importante saberlo cuanto antes

para poder actuar, por lo que si tienes dudas, pregunta a tu PM o responsable

de proyecto e infórmanos.