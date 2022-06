–

Los cierres en atenci贸n primaria y las vacaciones generan escenas de saturaci贸n en los cinco grandes hospitales de la capital.

Sergio S谩nchez, de 40 a帽os, ha acudido a las urgencias del hospital Gregorio Mara帽贸n de Madrid porque tiene un ganglio en la garganta que le produce un dolor intenso. Al ver la gente que espera desde hace horas se desespera. Ha ido por la ma帽ana pensando que le atender铆an pronto. Pero no. Le quedan horas por delante. La misma situaci贸n se repite este mi茅rcoles en otro hospital, en el Ram贸n y Cajal. Victoria Vilaplana, de 22 a帽os, se presenta en urgencias por una dermatitis en las manos. A ella la deriv贸 all铆 el dermat贸logo. Tambi茅n se desespera. 鈥淵a les llamar谩n鈥, les indica la enfermera. Y, de nuevo, la misma situaci贸n, calcada, se ve en el 12 de Octubre. Pasillos llenos. Gente mirando el reloj. Resoplidos. Flora Di茅guez, de 78 a帽os, lleg贸 la noche del martes por un fuerte dolor en la garganta, se fue y ha regresado al d铆a siguiente por la ma帽ana. 鈥淣o puedo tragar y llevo sin comer nada desde ayer鈥, lamenta la se帽ora. Exactamente igual pasa en el Infanta Sof铆a o en La Paz o en La Princesa.

Los profesionales sanitarios no pueden m谩s. Estresados, recorren los pasillos casi sin levantar la cabeza. Muchos tienen miedo de cometer errores, como 脕ngel Torralba, urgenci贸logo del 12 de Octubre. 鈥淓so produce frustraci贸n, te lo llevas a casa, no duermes bien鈥, lamenta. A la situaci贸n se le a帽ade que hay compa帽eros, cada vez m谩s, que est谩n de baja por covid. La s茅ptima ola est谩 aqu铆, aunque no se hable de ella. 鈥淓s la tormenta perfecta鈥, resume 脕ngela Hern谩ndez, portavoz del sindicato m茅dico Amyts. 鈥淓l coronavirus, el ingreso de pacientes mayores infectados con patolog铆as previas, las vacaciones de verano que traen consigo el cierre de camas y lo que est谩 pasando con la atenci贸n primaria, con sus urgencias cerradas鈥. Es el c贸ctel imperfecto. Las urgencias madrile帽as, al borde del colapso cr贸nico.

La Consejer铆a de Sanidad admite que se est谩 viviendo 鈥渕谩s frecuentaci贸n en urgencias鈥, aunque a帽ade que la mayor铆a de los pacientes 鈥渘o requieren ingreso鈥. Este mi茅rcoles, seg煤n sus datos, hab铆a 1.807 ingresados totales, de ellos 1.734 en planta y 73 en UCI. Pero nada de eso se entiende si no se estudian los casos concretos.

Los datos que aportan los profesionales desgranan un problema del sistema que no es nuevo, ni mucho menos, pero que se ha agravado este a帽o por diferentes razones, como la s茅ptima ola y sus ingresos, las camas que se cierran todos los veranos o la devaluaci贸n extrema de la atenci贸n primaria. La asistencia a las urgencias ha aumentado un 50% en el 12 de Octubre, seg煤n datos de Amyts que recoge del coordinador de Urgencias. El departamento de prensa del hospital lo rebaja un poco: 鈥淓stamos atendiendo a 700 urgencias diarias, frente a las 500 de media habituales en este periodo. Y tenemos 118 ingresados por covid鈥.

En el Infanta Sof铆a, el aumento ha sido de un 38%. De hecho, entre el 1 y el 20 de junio de 2018, por ejemplo, se atendi贸 en urgencias a 6.751 personas. Este a帽o, sin embargo, han llegado a ver a 9.338, muy por encima tambi茅n de los 7.079 del a帽o pasado. Lo mismo cuentan los profesionales de La Paz, con las urgencias 鈥渦ltratensionadas鈥, ahora mismo con 140 pacientes 鈥渆n boxes鈥, esperando a ser ingresados, cuando la capacidad m谩xima es de 105. 鈥淓stamos bloqueando la actividad quir煤rgica aguda. Se posponen las operaciones porque se necesitan las camas. Y se produce una deshumanizaci贸n tremenda鈥, lamenta Daniel Bernab茅u, m茅dico de La Paz.

Y tras los n煤meros, las caras. Nombres y apellidos de pacientes resignados a esperar (o a irse a la privada, previo pago) y de profesionales desbordados.

鈥淪i en 2019 se atendi贸 a 700.000 personas en las urgencias de atenci贸n primaria y ahora est谩n cerradas, 驴d贸nde van ahora?鈥, pregunta Hern谩ndez, la portavoz de Amyts, que insiste en que falla el sistema y la falta de un modelo sanitario. Se refiere a la decisi贸n que tom贸 la Consejer铆a de Sanidad de Madrid en marzo de 2020 de bajar la persiana de los 37 Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) para llevarse a sus profesionales al Hospital de pandemias Isabel Zendal. Ahora, dos a帽os despu茅s, Madrid ha anunciado que despu茅s del verano abrir谩 solo 17, siete de ellos sin m茅dicos, donde solo se atender谩 con cita previa.

鈥淵 si le sumamos que los m茅dicos de familia est谩n completamente saturados, atendiendo a m谩s de 50 pacientes al d铆a, acaba pasando lo que acaba pasando, que muchos se est谩n yendo a otros pa铆ses o directamente lo dejan鈥, denuncia Hern谩ndez, que incide en que existe un problema de fondo. 鈥淒esde el a帽o 95 lleva gobernando el mismo color, podr铆an haber hecho un modelo sanitario, el que fuera, aunque no estuvi茅ramos de acuerdo. Pero no han hecho nada y estamos llegando a un punto que o hay un cambio o esto corre el peligro de romperse del todo鈥.

Prioridad: del azul al rojo

Cuando una persona llega con una dolencia a las urgencias de un hospital, lo primero que debe hacer es pasar por lo que se denomina el sistema de Triaje de Manchester. En ese momento, una enfermera eval煤a al paciente para darle un tipo de prioridad: si le ponen en el informe el color rojo, necesita una atenci贸n inmediata; si es naranja, puede esperar unos 10 minutos; amarillo, una hora; verde, dos; y azul, unas cuatro. 鈥淚magina c贸mo est谩n las cosas que los amarillos ahora pueden esperar cuatro o cinco horas鈥, explica Torralba, m茅dico del 12 de Octubre. Eso provoca mucho tiempo de espera que puede, en ocasiones, ser peligroso para el propio paciente. 鈥淣o siempre vienen con dolencias de vida o muerte y muchos lo saben, pero si intentan ir a su centro de salud y le dan cita para dentro de tres semanas acaban viniendo a urgencias, que terminan desbordadas鈥, insiste.

Ese mismo ejemplo lo ha vivido este mi茅rcoles Claudia Colorado, de 44 a帽os, que ha esperado este mi茅rcoles casi una hora solo para dar sus datos, necesarios para el triaje. 鈥淓sta ma帽ana hab铆a mucha cola y solo una persona en el mostrador鈥, se quejaba en el hospital La Princesa. Una vez ha obtenido su color, largas horas por delante. Lo mismo pasaba con los pacientes del Gregorio Mara帽贸n. A las 11.00 de la ma帽ana la sala de espera de urgencias del hospital estaba repleta de unas 50 personas que, resignadas, esperaban su turno. Sof铆a Nicol谩s, de 36 a帽os, aseguraba que ten铆a pensado 鈥渋r al centro de salud, pero en dar una cita telef贸nica tardan m铆nimo una semana鈥. Mientras Nicol谩s hablaba, Ezequiel Manzano, de 23 a帽os, se apoyaba en el hombro de su madre con fiebre alta y un malestar general. 鈥淪i no me llaman pronto, yo me marcho鈥, lamentaba.

鈥淪e ha colmado el vaso鈥, avisaban Marina Parras e Itziar Fortuny, urgenci贸logas del Infanta Sof铆a y delegadas sindicales de Amyts. 鈥淵 luego ves el Zendal cerrado, casi sin pacientes y alucinas鈥, dec铆a Parras. 鈥淎qu铆 las esperas, tanto de d铆a como de noche, son de seis o siete horas鈥, resume Fortuny, que a帽ade un problema extra: la falta de efectivos. 鈥淭enemos el mismo n煤mero de profesionales que en 2008, cuando se abri贸 el hospital. Y, sin embargo, ha aumentado la presi贸n asistencial…鈥, replica Parras, que recuerda adem谩s que en Urgencias concretamente 12 compa帽eros se han ido 鈥渂ien a otros hospitales porque les pagan mejor, a la privada o directamente han decidido dejar la profesi贸n鈥. 鈥淟os fines de semana ya se hacen los turnos con una persona menos…鈥.

驴Es la primera vez que pasa esto? 鈥淣o, todos los veranos, cuando los m茅dicos se van de vacaciones, pasa algo parecido porque se cierran camas. O en 茅poca de gripe estacional鈥, explica Hern谩ndez. El problema de ahora, a帽ade, es el c贸mputo global. A ese contratiempo cr贸nico se le suma la pandemia, que no ha terminado, y la atenci贸n primaria, que ya no funciona como muro de contenci贸n. 鈥淓s insufrible. Muy, muy, estresante鈥, insiste Bernab茅u, de La Paz, que a帽ade que a los sanitarios ya les han insinuado que modifiquen sus vacaciones. 鈥淣osotros no tenemos todav铆a ni el cuadrante de julio鈥, lamentan Parras y Fortuny, del Infanta Sof铆a, que todav铆a no saben cu谩ndo se ir谩n a descansar.

驴Cree la Consejer铆a de Sanidad que el hecho de tener cerrados 37 SUAP desde hace dos a帽os provoca esta tensi贸n en las Urgencias? Ning煤n portavoz ha respondido a la pregunta.

Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, s铆 se ha pronunciado sobre este problema, sobre todo teniendo en cuenta que la 煤ltima encuesta del Consistorio reflej贸 que una de las principales cr铆ticas de los madrile帽os es la falta de sanitarios en la capital: 鈥淟a Comunidad de Madrid ha venido explicando estos cambios. La explicaci贸n de la comunidad est谩 dada. Es una competencia auton贸mica. El modelo de gesti贸n se tiene que establecer desde la comunidad. Nosotros lo que queremos son los mejores servicios para los madrile帽os鈥.

Lo mejor de todo, a帽ade Torralba, del 12 de Octubre, es que, por lo general, 鈥渓a gente nos ve y es llamativamente amable鈥. 鈥淪e ha podido ver alguna situaci贸n violenta, pero no es la t贸nica general. La gente solo quiere que la curen鈥.

