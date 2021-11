–

Todo ha coincidido. Cuando el nuevo libertador de Cuba, de la Am茅rica May煤scula y del mundo entero descendi贸 del avi贸n que le cruz贸 el oc茅ano Atl谩ntico, en su huida de la 鈥渢error铆fica dictadura鈥 de la mayor de las Antillas, la chispa de la lucha obrera del metal en la Bah铆a de C谩diz estaba reci茅n encendida.

驴Qu茅? 驴He preguntado una tonter铆a con este titular? Es que ya pisando el suelo que alberga a miles de cad谩veres asesinados por el franquismo y a煤n no han sido entregados a sus familias, Yunior Garc铆a ha expresado durante su primera rueda de prensa: 鈥淟a mayor铆a de los que hemos lanzado estas protestas somos progresistas鈥.

Tambi茅n ha llegado a decir ante los micr贸fonos que quer铆an meterse en su boca: 鈥淵o me he considerado toda mi vida de izquierdas y como ser humano yo no puedo consentir que eso sea izquierda (en referencia al Gobierno cubano). Es una cosa que no se puede tolerar. Es fascismo鈥.

Vamos, que s贸lo le ha faltado llegar a la rueda de prensa con el Manifiesto Comunista debajo del brazo.

Por eso es que estoy confuso y pienso que quiz谩 ha llegado para echar una mano a los trabajadores del metal de la Bah铆a de C谩diz en su justa lucha. No debemos olvidar que 茅l es tan modesto que quiz谩 por eso no ha revelado el principal motivo de su viaje a Espa帽a. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que Yunior Garc铆a tiene mucha experiencia en eso de las luchas de los oprimidos, que es tremendo estratega.

Lo ha demostrado durante todos estos meses en Cuba, especialmente los d铆as 14 y 15 de noviembre, cuando con las 鈥渕ultitudinarias鈥 marchas celebradas en La Habana y en toda la Isla (no cab铆a ni un alfiler en las calles), convocadas por los archipielaguistas (con 茅l a la cabeza, rosa blanca en mano y sacando pecho), casi derroca a la 鈥渧iolenta dictadura鈥 de Cuba. A un paso estuvo de caer los dos mencionados d铆as el Gobierno de Miguel D铆az-Canel. 隆Y que se anden con cuidado los dirigentes cubanos cuando Yunior Garc铆a regrese a la Isla! Si es que regresa, claro.

Mientras tanto, estemos atentos para conocer hacia d贸nde se dirigen sus pasos estos d铆as. A ver si le vemos en C谩diz levantado barricadas y poniendo en jaque a la patronal o, definitivamente, con el titular he preguntado una tonter铆a.

驴Habr谩 encandilado con sus 鈥渟esudas鈥 palabras a la izquierda de este engendro que llamamos Espa帽a? A la entrecomillada es probable que s铆, aunque dif铆cil lo ha puesto Yunior Garc铆a. Y es que justo despu茅s de decir esto que ya hemos se帽alado: 鈥淵o me he considerado toda mi vida de izquierdas y como ser humano yo no puedo consentir que eso sea izquierda (en referencia al Gobierno cubano). Es una cosa que no se puede tolerar. Es fascismo鈥, se ha reunido muy amigablemente con el neofranquista Pablo Casado.

Y este no es m谩s que el primero de una larga lista de personajes siniestros con los que el dramaturgo devenido a contrarrevolucionario se reunir谩 en los pr贸ximos d铆as. Inevitablemente, ante tanto 鈥渄em贸crata鈥 y 鈥渞epresentante鈥 del pueblo, sentir谩 c贸mo se le cae la baba por la comisura de los labios.

(V铆deo de los y las compa帽eras de 芦Con Filo禄)