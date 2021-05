–

En Castellano: https://cgtcatalunya.cat/ley-rider-mucho-ruido-para-nada/

En English: https://cgtcatalunya.cat/ley-rider-a-lot-of-noise-for-nothing/

Quan es van anar estenent les aplicacions de plataforma, les empreses van vendre-les com un aven莽 tecnol貌gic, neutre com l鈥檃igua i on qui tenia el problema era qui no ho acceptava, no s鈥檃daptava al futur. En realitat, 眉ber, deliveroo, glovo i tants altres de futur, d鈥檌nnovaci贸 no ofereixen res: es limiten a adaptar una interf铆cie nova pel vell concepte del treball a preu fet, sense garantia de Salari M铆nim ni abonament de les cotitzacions socials que correspondrien.

脡s a dir, som davant un model de negoci basat en el frau i l鈥檈xplotaci贸 per sota dels m铆nims legals de garanties pel treballador/a. Les economies de plataforma es limiten a canviar la pla莽a del poble per contractar jornalers, pagaments associats a quantitat produ茂da, per una pantalla de smartphone, res m茅s que aix貌.

No 茅s d鈥檈stranyar que 脺ber hagi de pagar 498 milions d鈥橢uros com a conseq眉猫ncia de la regularitzaci贸 de conductors a Gran Bretanya, tampoc les 47 sent猫ncies acumulades a l鈥檈stat espanyol per frau a la seguretat social. Aquest es el volum de la seva il路legalitat.

Davant aquesta situaci贸 el govern de l鈥檈stat tenia dues opcions: Iniciar un proc茅s de regularitzaci贸 massiva a tot el sector fent complir simplement el que diuen les lleis vigents o tirar pel cam铆 del mig amb una legislaci贸 ad-hoc acordada amb la patronal per fer un vestit a mida. Malauradament, han triat per aquesta segona via, amb l鈥檌nestimable suport dels agents socials tamb茅 coneguts com CCOO i UGT.

La 鈥楲lei Rider鈥 tracta dos punts essencials: Una presumpci贸 de laboralitat dels treballadors d鈥檈conomies de plataforma que distribueixin mercaderies i una obligaci贸 d鈥檌nformaci贸 de l鈥檃lgoritme del servei a la representaci贸 dels treballadors (el sistema d鈥檌ntel路lig猫ncia artificial que premia a uns riders i castiga a uns altres). Per貌 tamb茅 hi ha molts altres punts que no ha tingut en compte鈥

Presumpci贸 de laboralitat i limitaci贸 a economies de plataforma de riders

Tot i que sempre 茅s m茅s positiu tot enfortiment de presumpci贸 de ser un assalariat de l鈥檈mpresa, 茅s a dir un fals aut貌nom, cal tenir en compte el seg眉ent:

-Som davant una 鈥減resumpci贸鈥, no una obligaci贸. Per tant 茅s de suposar que els litigis judicials continuaran, les empreses no canviaran el seu posicionament perqu猫 el 鈥榩roblema鈥 continua individualitzat.

Aquest petit reconeixement, recolzat per una allau de sent猫ncies en la mateixa l铆nia, es limita als riders. 脡s a dir, queden exclosos altres sectors on els voltors del treball a preu fet estan ficant el peu, com conductors, treballs de llar i molts etc猫teres. Tot all貌 que es coneix com 眉beritzaci贸 i que no 茅s m茅s que l鈥檈sgla贸 que hi ha sota la precarietat.

Informaci贸 de l鈥檃lgoritme d鈥檃valuaci贸 de perfils a la Representaci贸 Legal dels Treballadors

-La Llei afegeix un precepte d鈥檌nformaci贸 per als representants triats per eleccions sindicals. No cal ser gaire espavilat per tenir clar que aquestes empreses realitzaran un procediment de creaci贸 de sindicats grocs que legitimin comit猫s d鈥檈mpresa a les seves mans. Encara que en algun cas no fos aix铆, la pr貌pia ambig眉itat del redactat fa molt dif铆cil garantir que la informaci贸 proporcionada sigui real sense poder tenir acc茅s real a la codificaci贸 operativa. Paper mullat.

Qu猫 no diu aquesta llei

-No prohibeix la subcontractaci贸. 脡s a dir, les empreses podran rentar-se les mans derivant responsabilitats a subempreses pantalla o creant falses cooperatives de treballadors per burlar les m铆nimes garanties.

-No aborda el problema de les persones migrants que han i estant treballant sense papers. Des de la CGT de Catalunya considerem que el govern hauria d鈥檋aver regularitzat la situaci贸 laboral de les persones que han estat explotades per alguna de les empreses de riders, incloent aquelles que ho estant fent sota la forma d鈥櫭簊 de comptes 鈥榣logats鈥.

Per貌 fins i tot aquests minsos canvis, que des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya qualifiquem com a simple maquillatge, s贸n excessius per a empresaris que no volen cap l铆mit per a la seva llibertat d鈥檜ltraexplotaci贸: Glovo ha abandonat la CEOE i est脿 creant una associaci贸 d鈥檈mpreses de repartiment, el que suposar脿 m茅s d鈥檋ora que tard, la creaci贸 d鈥檜na patronal del sector.

脡s probable que aquest nou lobby desitgi tenir un conveni col路lectiu sectorial en breu, negociat amb sindicats grocs al seu servei, com va passar fa un temps amb les empreses multiservei o al conveni de grans superf铆cies i magatzems.

Des de la CGT de Catalunya fem una doble crida als i les treballadores riders: nom茅s la organitzaci贸 permetr脿 aturar els peus a una patronal que mai en tindr脿 prou, que viu del patiment de qui pedala 6 o 7 dies a la setmana per tenir un sou de subsist猫ncia.

Aquesta llei no ha canviat res, a qui temen 茅s a nosaltres, treballadors i treballadores explotats. Passem a l鈥檃cci贸.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya